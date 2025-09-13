“Centinela oriental“: Polonia confirmó el inicio de la iniciativa militar de la OTAN en su flanco oriental para hacer frente a la amenaza rusa

Comenzó la operación Centinela oriental

Polonia confirmó el inicio de la nueva operación militar "Centinela oriental“, una iniciativa anunciada este viernes por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y orientada a fortalecer la defensa del flanco oriental de la Alianza luego de la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco durante la noche del martes al miércoles.

“La operación de la OTAN Centinela oriental, que defenderá, junto con nuestros aliados, la seguridad de Europa, ha comenzado“, afirmó el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, citado en un mensaje de su ministerio difundido en la red social X.

El titular de Defensa destacó como “impresionante” la actuación de las fuerzas aliadas entre el 9 y el 10 de septiembre al enfrentar la violación del espacio aéreo por parte de drones rusos. Subrayó la “interoperabilidad, operatividad” y la “excelente combinación de capacidades” mostradas.

“Doy las gracias a todos los que participaron: a la Fuerza Aérea del Reino de los Países Bajos, a nuestros aliados de Italia y la República Federal de Alemania. También a quienes han declarado su apoyo, encabezados por Estados Unidos, los países nórdicos y bálticos, Francia y Reino Unido. Gracias a todos los que están comprometidos con nuestra causa común", declaró Kosiniak-Kamysz.

El aterrizaje de un avión de transporte francés A400 en la base aérea de Mińsk Mazowiecki

El ministro señaló que estos días han sido “una prueba”, no solo de la eficacia y capacidad operativa del Ejército polaco, sino también de la Alianza Atlántica, la Unión Europea y de la resistencia frente a la guerra híbrida que afecta diariamente a Polonia y a la seguridad europea.

“Si alguien cree que la guerra no le concierne, que los ataques en el ciberespacio o la desinformación no le conciernen, la noche del martes al miércoles, del 9 al 10 de septiembre de 2025, demostró que todo lo que hace la Rusia neoimperialista al atacar Ucrania también afecta muy directamente a Polonia, al flanco oriental de la OTAN y a toda Europa", subrayó.

Por su parte, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia indicó en un comunicado en X que “las acciones de la OTAN no se limitan a responder a incidentes aislados”.

"Centinela oriental no es solo una nueva iniciativa, es una señal clara: las fronteras de la OTAN son inviolables y la seguridad de nuestros ciudadanos sigue siendo una prioridad“, afirmó el Mando Operativo, que agradeció a los aliados la solidaridad y la decisión de enviar fuerzas, considerando esta respuesta como una demostración tangible de la defensa de las fronteras.

El Estado Mayor del Ejército polaco confirmó el inicio de la operación con la difusión de un video en el que se ve el aterrizaje de un avión de transporte francés A400 en la base aérea de Mińsk Mazowiecki, junto al mensaje: “La operación Centinela oriental ha comenzado”.

De acuerdo con el portal polaco RMF FM, este avión trasladó armamento para los cazas Rafale, que ya estarían en territorio polaco.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Ken Cedeno)

Donald Trump exigió a los países de la OTAN dejar de comprar petróleo ruso

En otro orden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje a los países de la OTAN, instándolos a dejar de comprar petróleo ruso. Advirtió, además, que Washington impondrá nuevas sanciones a Moscú cuando todos los miembros de la alianza adopten la misma postura.

Asimismo, propuso la imposición de aranceles a China como medida de presión para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Estoy dispuesto a imponer sanciones importantes a Rusia cuando todos los países de la OTAN hayan acordado y comenzado a hacer lo mismo, y cuando todos los países de la OTAN dejen de comprar petróleo a Rusia”, afirmó Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

“El compromiso de la OTAN para ganar ha sido muy inferior al 100%, y la compra de petróleo ruso por parte de algunos ha sido impactante. Esto debilita enormemente su posición negociadora y su poder de negociación con Rusia. De todos modos, estoy listo para ‘actuar’ cuando ustedes lo estén. Solo tienen que decir cuándo”, destacó el líder republicano.

Propuso, por su parte, que la OTAN, como grupo, imponga aranceles del “cincuenta al cien por ciento” al régimen de China —los cuales se levantarían completamente tras el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania— como medida para agilizar un desenlace.

El presidente norteamericano argumentó que Beijing mantiene un fuerte control, e incluso dominio, sobre Moscú, y que presionar mediante estos aranceles podría romper tal influencia.