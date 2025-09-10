Polonia confirmó la incursión de drones rusos en su territorio y activó su defensa aérea tras un ataque masivo en Ucrania

El Ejército de Polonia activó su defensa antiaérea tras un ataque ruso en el oeste de Ucrania

Polonia desplegó aviones propios y de países aliados durante la madrugada de este miércoles, después de una oleada de ataques rusos contra regiones occidentales de Ucrania junto a la frontera común.

El Comando Operacional de las Fuerzas Armadas informó que su espacio aéreo “fue violado en repetidas ocasiones por objetos tipo dron” provenientes del territorio ucraniano, como parte de la ofensiva rusa.

Las Fuerzas Armadas polacas anunciaron que actualmente continúa una operación para identificar y neutralizar las aeronaves no tripuladas que ingresaron en el país, según el último comunicado oficial.

“Por orden del Comandante Operacional, se utilizó armamento y las fuerzas de seguridad realizan acciones para localizar los objetos derribados”, detalló el organismo. Se recomendó a la población que permanezca en sus hogares, especialmente en las zonas más vulnerables: Podlaskie, Mazowieckie y Lubelskie.

El viceministro de Defensa de Polonia, Cezary Tomczyk, comunicó a través de su cuenta oficial en X que “sobre Polonia continúa la operación de neutralización de objetos que violaron y cruzaron la frontera” del país.

Tomczyk subrayó que “el presidente y el primer ministro han sido informados. Todos los servicios están en acción. Por favor, sigan los comunicados del Ejército polaco y de la Policía”.

A raíz de los ataques rusos sobre las provincias de Volinia y Leópolis en el oeste de Ucrania, Polonia elevó el nivel de alerta y activó todos sus sistemas de radar y defensa antiaérea. El Comando reiteró que las medidas adoptadas buscan proteger tanto la integridad del espacio aéreo nacional como la seguridad de la población en regiones limítrofes, y subrayó que las fuerzas armadas se encuentran en total disponibilidad de respuesta inmediata.

El Comando Operacional de las Fuerzas Armadas de Polonia informó, además, que la operación militar y de seguridad continúa en desarrollo y que se mantiene una vigilancia intensiva frente a cualquier amenaza. Las autoridades enfatizaron que la situación sigue en constante monitoreo y que las unidades policiales y militares están listas para actuar ante cualquier contingencia que afecte al territorio nacional.

Noticia en desarrollo...