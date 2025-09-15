Mundo

EEUU, Corea del Sur y Japón dieron inicio a sus maniobras conjuntas en respuesta a las amenazas balísticas de Kim Jong-un

El despliegue trilateral incluyó maniobras en mar y aire, así como simulaciones para enfrentar amenazas nucleares, en el mayor nivel de cooperación defensiva registrado hasta la fecha entre estos países

Guardar
EEUU, Corea del Sur y
EEUU, Corea del Sur y Japón dieron inicio a sus maniobras conjuntas en respuesta a las amenazas balísticas de Kim Jong-un (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Archivo)

Estados Unidos, Corea del Sur y Japón iniciaron este lunes una serie de ejercicios militares conjuntos en las proximidades de la isla surcoreana de Jeju, con el objetivo de fortalecer sus capacidades operativas combinadas y responder a los crecientes desafíos nucleares y de misiles de Corea del Norte.

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur explicó que la maniobra, denominada Freedom Edge, busca mejorar la cooperación trilateral en operaciones navales, aéreas y cibernéticas, en un contexto en que la actividad militar norcoreana amplía el riesgo en la región.

El ejercicio es necesario para contrarrestar las amenazas nucleares y de misiles de Corea del Norte, que no dejan de aumentar”, señaló el la cartera de Defensa.

La Comandancia Indo-Pacífica de Estados Unidos detalló que las maniobras incluyen medios aéreos del Cuerpo de Marines y la Fuerza Aérea estadounidense, además de simulacros potenciados de defensa antimisiles y aérea, evacuaciones médicas y entrenamientos en operaciones marítimas. La entidad calificó Freedom Edge como “la demostración más avanzada hasta ahora de cooperación en defensa trilateral”. El despliegue está previsto hasta el viernes en aguas al sur de la península.

El despliegue trilateral incluyó maniobras
El despliegue trilateral incluyó maniobras en mar y aire, así como simulaciones para enfrentar amenazas nucleares, en el mayor nivel de cooperación defensiva registrado hasta la fecha entre estos países (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Archivo)

El desarrollo de estos ejercicios trilaterales ha generado una respuesta inmediata del régimen norcoreano. Kim Yo Jong, hermana del dictador Kim Jong Un, condenó las maniobras en los medios estatales y las definió como “una demostración imprudente de fuerza”.

“La exhibición imprudente de fuerza por parte de ellos en las cercanías de la República Popular Democrática de Corea [DPRK], en el lugar equivocado, inevitablemente traerá malos resultados para ellos mismos”. aseguró en su mensaje recogido por la televisión estatal.

La tensión regional se intensificó también por la reciente realización de Iron Mace, otro ejercicio desarrollado entre soldados estadounidenses y surcoreanos, cuyo propósito es integrar capacidades nucleares de Washington y convencionales de Seúl para fortalecer la disuasión ante amenazas norcoreanas. La hermana de Kim Jong Un también cuestionó esa práctica y la presentó como nueva prueba de la postura hostil de ambos países.

El Ministerio de Defensa de Corea
El Ministerio de Defensa de Corea del Sur explicó que la maniobra, denominada Freedom Edge, busca mejorar la cooperación trilateral en operaciones navales, aéreas y cibernéticas, en un contexto en que la actividad militar norcoreana amplía el riesgo en la región (REUTERS)

El historial demuestra que Corea del Norte suele responder a los ejercicios de sus rivales con pruebas balísticas o nuevas demostraciones militares. Estas acciones han aumentado desde el inicio de la guerra en Ucrania y el endurecimiento de la política exterior norcoreana, que priorizó la relación con Rusia.

Las negociaciones nucleares entre Seúl, Washington y Pyongyang permanecen estancadas, mientras el régimen de Kim Jong Un intensifica su política de acercamiento a potencias que confrontan abiertamente con Estados Unidos. Tras la invasión rusa a Ucrania, la dictadura norcoreana envió miles de soldados y grandes cantidades de armas, incluidas piezas de artillería y misiles balísticos, para apoyar el esfuerzo militar de Moscú.

En este contexto, Kim Jong Un aprovechó el acercamiento a Moscú y Beijing para fortalecer su posición diplomática. El líder norcoreano estuvo presente en China junto al presidente Xi Jinping y al presidente ruso Vladimir Putin en una parada militar de gran envergadura a principios de mes. La aparición conjunta de los tres mandatarios simboliza el reforzamiento de su cooperación en materia de seguridad y sirve de mensaje frente a la alianza militar entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón.

El ejercicio Freedom Edge incluye entrenamientos en defensa antimisiles, operaciones aéreas conjuntas y prácticas de evacuación médica, con destacada participación de activos navales y aéreos de los tres países aliados. La Comandancia Indo-Pacífica de Estados Unidos enfatizó que se trata de la maniobra trilateral de defensa más avanzada realizada hasta la fecha, con labores coordinadas en mar, aire y ciberespacio.

(Con información de The Associated Press)

Temas Relacionados

Freedom EdgeEstados UnidosJapónCorea del SurÚltimas Noticias AméricaJejuKim Jong-unCorea del NorteMisiles balísticos

Últimas Noticias

Estados Unidos denunció que el régimen de China manipula documentos históricos para justificar su presión sobre Taiwán

Representantes de la isla insisten en que la Declaración de El Cairo, la Proclamación de Potsdam y el Tratado de San Francisco no reconocieron la autoridad china sobre su territorio

Estados Unidos denunció que el

La economía china se desploma: la producción industrial y del consumo registraron sus niveles más bajos en casi un año

El desempleo urbano alcanzó 5,3% en agosto y el valor de las viviendas nuevas cayó 2,5% en los últimos doce meses, señales de la persistente debilidad en el mercado interno

La economía china se desploma:

Ucrania ofreció su apoyo a la OTAN tras las recientes incursiones de drones rusos en Polonia y Rumania

El presidente Volodimir Zelensky advirtió que Vladimir Putin “está estudiando cómo extender la guerra” a esos territorios, así como a los países bálticos

Ucrania ofreció su apoyo a

Creó un kayak de hongos, atravesó 42 kilómetros en el agua y rompió un récord mundial

Sam Shoemaker, oriundo de California, construyó a mano la pequeña embarcación con filamentos de micelio. El proyecto despertó el interés de científicos y artistas

Creó un kayak de hongos,

Marine Le Pen vaticinó que una moción de censura tumbará al nuevo primer ministro francés “en algunas semanas o meses”

La líder de Agrupación Nacional asegura que la caída del Gobierno forzará al presidente Emmanuel Macron a convocar legislativas anticipadas y promete instalar a Jordan Bardella como primer ministro

Marine Le Pen vaticinó que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fundación organizó voluntariado para ayudar

Fundación organizó voluntariado para ayudar a perros y nadie llegó: “Por favor respeten a los seres que los esperan ansiosamente”

Tips Jurídicos: los puestos de diarios se reinventan

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 15 de septiembre de 2025

El precio de la carne vacuna sigue subiendo en el mundo, pero la Argentina no lo puede aprovechar por el estancamiento del stock

Se inunda Hospital 53 del IMSS en Los Reyes La Paz: Zoé Robledo asegura que no hubo incidentes de riesgo

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador pone fin al subsidio

Ecuador pone fin al subsidio al combustible afirmando que era "una carga" a las cuentas públicas

Trade Republic se alía con Apollo y EQT para ofrecer acceso a capital riesgo desde un euro

HRW denuncia que las milicias Wazalendo acosan y amenazan a una comunidad del este de RDC

Gloria Camila y Miri Pérez-Cabrero inauguran la noria infernal en 'Supervivientes All Stars'

Muere un motorista tras colisionar con un camión en Martos

ENTRETENIMIENTO

Owen Cooper de “Adolescencia” hace

Owen Cooper de “Adolescencia” hace historia en los Emmy al convertirse en el actor de reparto más joven en ganar el premio

Premios Emmy 2025: Tramell Tillman se convierte en el primer hombre negro en ganar la categoría de Mejor Actor de Reparto

Cooper Koch comparte un mensaje de Lyle Menéndez en la alfombra de los premios Emmy 2025: “Somos más fuertes juntos”

La esposa de Bruce Willis contó cómo la enfermedad del actor modificó la forma de comunicarse: “Tenemos nuestro propio lenguaje”

Un juez rechazó la petición de Smokey Robinson de retirar la demanda en su contra por abuso sexual