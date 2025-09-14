Mundo

Keir Starmer defendió la “diversidad” del Reino Unido tras los disturbios en una protesta antiinmigrantes en Londres

El primer ministro afirmó que la bandera del país representa inclusión y no será apropiada por grupos que promuevan la violencia

Starmer criticó los disturbios en las protestas del sábado en Londres (Alberto Pezzali/Pool via REUTERS)

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo este domingo que la bandera del Reino Unido representa la “diversidad” del país y que “jamás” será entregada a quienes la utilizan “como símbolo de violencia, miedo y división”, tras los disturbios del sábado en Londres en una marcha contra las políticas migratorias.

Starmer se refirió así a los incidentes del sábado en su cuenta de la red X, en la que recalcó que el Reino Unido es un país construido “sobre la tolerancia, la diversidad y el respeto”.

Las personas tienen derecho a la protesta pacífica. Es fundamental para los valores de nuestro país, pero no toleraremos agresiones contra agentes de policía en el ejercicio de su labor ni que la gente se sienta intimidada en nuestras calles por su origen o el color de su piel”, escribió el mandatario en referencia al ambiente hostil que sienten algunas comunidades en el país.

Según la Policía Metropolitana de Londres (Met, por sus siglas en inglés), 26 agentes resultaron heridos y 25 personas fueron arrestadas en los disturbios provocados por algunos miembros de la manifestación convocada el sábado por el activista de extrema derecha Tommy Robinson para protestar contra el aumento de la migración ilegal.

Agentes de policía forman una fila frente a los manifestantes de la marcha y manifestación "Unite the Kingdom", liderada por Tommy Robinson, cerca de Westminster, Londres, el sábado 13 de septiembre de 2025. (Foto AP/Joanna Chan)

La manifestación, titulada ‘Unir el Reino’ y que reunió a más de 110.000 personas, fue contestada por otra en la capital británica para denunciar el fascismo y expresar el apoyo a los solicitantes de asilo en el Reino Unido.

“Si bien ambas protestas comenzaron prácticamente sin incidentes, es profundamente lamentable que varios de los participantes de la protesta ‘Unir el Reino’ se involucraran en disturbios en varios lugares”, indicó el comunicado de la Met.

Marcha en Londres contra actividades antirracistas

Las fuerzas del orden precisaron que los incidentes se produjeron cuando numerosos manifestantes de extrema derecha intentaron traspasar las zonas acordonadas, establecidas para evitar que la marcha de ‘Unir el Reino’ accediera al lugar reservado para la otra, contraria al racismo y en la que tomaron parte unas 5.000 personas.

“Cuando los agentes intervinieron para bloquearles el paso, fueron agredidos con patadas y puñetazos. También se lanzaron botellas, bengalas y otros proyectiles, y se hicieron intentos concertados de superar las barreras.“, indica la nota.

Manifestantes participan en la marcha y manifestación "Unite the Kingdom", liderada por Tommy Robinson, cerca de Westminster, Londres, el sábado 13 de septiembre de 2025. (Foto AP/Joanna Chan)

“Los agentes tuvieron que usar equipo de protección completo y en varios lugares escudos. También se utilizaron caballos y perros para mantener a los manifestantes de ‘Unir el Reino’ alejados de los grupos opositores”, subraya la Met, que ha precisado que 25 personas fueron arrestadas por desórdenes violentos, agresiones y daños.

Robinson, referente del ultranacionalismo británico, presentó la jornada como “la mayor manifestación de la historia británica” y aseguró que supone “el inicio de una revolución”.

Según Robinson, durante dos décadas se intentó silenciar este tipo de mensajes a través de etiquetas como racista o islamófobo, pero consideró que ese tiempo terminó.

Manifestantes se reúnen en Trafalgar Square el día de una manifestación contra la inmigración organizada por el activista británico Stephen Yaxley-Lennon, también conocido como Tommy Robinson, en Londres (REUTERS/Jaimi Joy)

La marcha se distinguió por la abundancia de banderas británicas e inglesas. El recorrido atravesó Westminster Bridge y finalizó frente a la sede del Gobierno, donde, además de Robinson, participaron figuras de la ultraderecha europea y norteamericana.

Entre los oradores se destacaron Elon Musk, que intervino por videollamada; el político francés Eric Zemmour y Petr Bystron del partido alemán AfD.

(con información de EFE)

