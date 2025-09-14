Mundo

El régimen de China amenazó a Filipinas por sus “provocaciones” en el mar Meridional y la acusó de difundir “reclamos ilegales”

El Ejército Popular de Liberación realizó patrullajes junto al portaaviones Fujian mientras Filipinas, Estados Unidos y Japón llevaban a cabo maniobras conjuntas en la región

Guardar
La fragata Hengyang del Ejército
La fragata Hengyang del Ejército de Liberación Popular (Associated Press)

El régimen chino informó que sus fuerzas de la división militar para la región sur de su país realizaron patrullajes rutinarios durante el viernes y el sábado en el mar Meridional, en medio de un nuevo episodio de tensión con Filipinas.

El portavoz del Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL), Tian Junli, acusó a Tailandia de “coludirse con países extrarregionales” para organizar patrullas conjuntas, así como de “difundir reclamos ilegales" sobre la soberanía marítima y socavar la estabilidad regional.

“Advertimos solemnemente a la parte filipina que detenga de inmediato la provocación de incidentes y la escalada de tensiones en el mar de China Meridional”, afirmó Junli a través de un comunicado.

El coronel comunicó que las tropas chinas permanecen “en alta alerta" para defender la soberanía y la seguridad nacionales y para salvaguardar la paz en la zona. Estas maniobras militares ocurrieron en una región afectada por el flujo marítimo del sudeste asiático y la tensión creciente entre los países asiáticos.

El régimen de China aseguró
El régimen de China aseguró que Filipinas difunde "reclamos ilegales"

Los ejercicios navales del régimen chino ocurrieron luego de que la prensa china confirmó que el portaaviones Fujian, el tercero más grande del país, atravesó el estrecho de Taiwán rumbo al mar de China Meridional para realizar pruebas y entrenamientos.

Ese mismo día, la Guardia Costera de Taiwán reportó la presencia de un barco guardacostas y una embarcación pesquera de China en las inmediaciones de la isla de Dongsha, bajo control taiwanés.

Este incidente provocó el despliegue de patrulleros taiwaneses para expulsar a las embarcaciones. Las autoridades de Taipéi calificaron estas incursiones como “tácticas en la zona gris” y se comprometieron a mantener la vigilancia en la zona.

Una pantalla gigante muestra imágenes
Una pantalla gigante muestra imágenes de noticias de ejercicios militares realizados en el estrecho de Taiwán (REUTERS/Tingshu Wang)

Filipinas, Estados Unidos y Japón también completaron este sábado una nueva serie de maniobras marítimas conjuntas en el mar de China Meridional, mientras aumentan las fricciones por la estrategia de China para afianzar su control en las aguas cercanas al arrecife de Scarborough. En ese área, Beijing impulsa el establecimiento de una reserva natural, una propuesta que autoridades filipinas definieron como “fuente de inestabilidad”.

Las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) informaron que este ejercicio corresponde a la undécima acción cooperativa marítima multilateral (MMCA, por sus siglas en inglés) realizada en la región, y la segunda que se concreta en lo que va del mes. Las operaciones se desarrollaron los días 12 y 13 en aguas comprendidas entre la isla de Magalawa, en Palauig, y la isla de Silanguin, en San Antonio, Zambales, de acuerdo con información difundida por la agencia de noticias filipina.

El Fujian realizó una prueba
El Fujian realizó una prueba y atravesó el estrecho de Taiwán (Ding Ziyu/Xinhua vía AP)

En el operativo, Estados Unidos intervinó con el destructor USS John Finn, un avión de patrullaje marítimo P-8A Poseidon y un helicóptero MH-60R. Por su parte, la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón (JMSDF) desplegó el buque JS Osumi, diseñado para operaciones anfibias y tareas de cooperación naval. Los ejercicios conjuntos de los países que miran de reojo constantemente a la Armada de Xi Jinping fueron notificados desde Beijing de que el portaaviones Fujianno está dirigido contra ningún objetivo específico" y solo se trató de un “arreglo rutinario”.

El desarrollo del Fujian de China refleja la expansión de la capacidad naval china para aumentar su influencia en el Pacífico y ejercer presión sobre la alianza liderada por Estados Unidos. El Departamento de Defensa estadounidense estima que China dispone de la marina más grande del mundo, con más de 370 buques y submarinos en servicio activo.

(Con información de EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

ChinaFilipinasmar MeridionalÚltimas Noticias AméricaJapónEstados UnidosTian Junli

Últimas Noticias

La dictadura norcoreana amenazó a EEUU, Japón y Corea del Sur por sus maniobras militares conjuntas: “Les traerá malos resultados”

Kim Yo-jong, hermana del dictador Kim Jong-un, advirtió que los ejercicios aéreos, navales y de defensa antimisiles en aguas de Jeju son una “imprudente demostración de fuerza”

La dictadura norcoreana amenazó a

La Unión Europea dijo que no reconocerá las elecciones rusas de este domingo en la península de Crimea

El bloque sostuvo que los comicios representan “otra violación del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, y de la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania”

La Unión Europea dijo que

Estonia impuso restricciones de vuelo en la frontera oriental con Rusia

El comandante de la Fuerza Aérea precisó que las restricciones se aplicarán en horario nocturno, desde las 20:00 hasta las 7:00 horas locales, y afectarán a vuelos de hasta 6.000 metros de altitud

Estonia impuso restricciones de vuelo

Marco Rubio afirmó que el ataque israelí contra la cúpula de Hamas en Qatar no afectará la relación con Estados Unidos

Antes de partir rumbo a Jerusalén, el secretario de Estado norteamericano dijo que abordará con las autoridades israelíes cómo este incidente podría condicionar los esfuerzos de los mediadores por alcanzar la paz en Gaza y la liberación de los rehenes

Marco Rubio afirmó que el

El emotivo homenaje al papa Francisco durante un concierto en el Vaticano: miles de drones fueron desplegados para formar su rostro

El tributo tuvo lugar durante el espectáculo gratuito “Grace for the World”, que reunió a decenas de miles de personas en uno de los eventos más multitudinarios del año en el corazón de Roma

El emotivo homenaje al papa
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor hoy en México: Noticias

Temblor hoy en México: Noticias de la actividad sísmica este domingo 14 de septiembre de 2025

Clima del 14 de septiembre en México: un vistazo detallado a las condiciones por región

La joya energética argentina y los dólares que la economía necesita para crecer: ¿alcanza con Vaca Muerta?

Fuerzas Militares incautan depósito ilegal con granadas y munición de estructura criminal en Argelia, Cauca

Gustavo Lázzari: “Las grandes reformas fiscales y laborales son la única vía para una verdadera mejora de la competitividad”

INFOBAE AMÉRICA
La defensa aérea rusa intercepta

La defensa aérea rusa intercepta 80 drones ucranianos sobre distintas regiones del país y sobre el mar de Azov

China inicia una investigación antidumping contra chips analógicos de EEUU

Exteriores convoca a la encargada de negocios de Israel tras las "declaraciones falsas" de Netanyahu

Las FDI asaltan la casa del activista palestino Basel Adra, ganador de Oscar por el documental No Other Land

Daniel Noboa puso fin al Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela que facilitaba visas y residencias

ENTRETENIMIENTO

Andrea Bocelli y Karol G

Andrea Bocelli y Karol G cantaron “Vivo por ella” y brillaron en el histórico concierto “Grace for the world” en el Vaticano

Por qué Taylor Swift quedó fuera del proceso judicial entre Justin Baldoni y Blake Lively

Gen V: la serie derivada de ‘The Boys’ que no puedes perderte en los estrenos de la semana del 15 al 21 de septiembre

El reencuentro de Fran Drescher y Charles Shaughnessy a 32 años de “The Nanny”

Chris Martin pidió al público “enviar amor” a la familia de Charlie Kirk durante el último show de Coldplay en Wembley