El régimen de China amenazó a Filipinas por sus “provocaciones” en el mar Meridional y la acusó de difundir “reclamos ilegales”

La fragata Hengyang del Ejército de Liberación Popular (Associated Press)

El régimen chino informó que sus fuerzas de la división militar para la región sur de su país realizaron patrullajes rutinarios durante el viernes y el sábado en el mar Meridional, en medio de un nuevo episodio de tensión con Filipinas.

El portavoz del Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación (EPL), Tian Junli, acusó a Tailandia de “coludirse con países extrarregionales” para organizar patrullas conjuntas, así como de “difundir reclamos ilegales" sobre la soberanía marítima y socavar la estabilidad regional.

“Advertimos solemnemente a la parte filipina que detenga de inmediato la provocación de incidentes y la escalada de tensiones en el mar de China Meridional”, afirmó Junli a través de un comunicado.

El coronel comunicó que las tropas chinas permanecen “en alta alerta" para defender la soberanía y la seguridad nacionales y para salvaguardar la paz en la zona. Estas maniobras militares ocurrieron en una región afectada por el flujo marítimo del sudeste asiático y la tensión creciente entre los países asiáticos.

El régimen de China aseguró que Filipinas difunde "reclamos ilegales"

Los ejercicios navales del régimen chino ocurrieron luego de que la prensa china confirmó que el portaaviones Fujian, el tercero más grande del país, atravesó el estrecho de Taiwán rumbo al mar de China Meridional para realizar pruebas y entrenamientos.

Ese mismo día, la Guardia Costera de Taiwán reportó la presencia de un barco guardacostas y una embarcación pesquera de China en las inmediaciones de la isla de Dongsha, bajo control taiwanés.

Este incidente provocó el despliegue de patrulleros taiwaneses para expulsar a las embarcaciones. Las autoridades de Taipéi calificaron estas incursiones como “tácticas en la zona gris” y se comprometieron a mantener la vigilancia en la zona.

Una pantalla gigante muestra imágenes de noticias de ejercicios militares realizados en el estrecho de Taiwán (REUTERS/Tingshu Wang)

Filipinas, Estados Unidos y Japón también completaron este sábado una nueva serie de maniobras marítimas conjuntas en el mar de China Meridional, mientras aumentan las fricciones por la estrategia de China para afianzar su control en las aguas cercanas al arrecife de Scarborough. En ese área, Beijing impulsa el establecimiento de una reserva natural, una propuesta que autoridades filipinas definieron como “fuente de inestabilidad”.

Las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) informaron que este ejercicio corresponde a la undécima acción cooperativa marítima multilateral (MMCA, por sus siglas en inglés) realizada en la región, y la segunda que se concreta en lo que va del mes. Las operaciones se desarrollaron los días 12 y 13 en aguas comprendidas entre la isla de Magalawa, en Palauig, y la isla de Silanguin, en San Antonio, Zambales, de acuerdo con información difundida por la agencia de noticias filipina.

El Fujian realizó una prueba y atravesó el estrecho de Taiwán (Ding Ziyu/Xinhua vía AP)

En el operativo, Estados Unidos intervinó con el destructor USS John Finn, un avión de patrullaje marítimo P-8A Poseidon y un helicóptero MH-60R. Por su parte, la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón (JMSDF) desplegó el buque JS Osumi, diseñado para operaciones anfibias y tareas de cooperación naval. Los ejercicios conjuntos de los países que miran de reojo constantemente a la Armada de Xi Jinping fueron notificados desde Beijing de que el portaaviones Fujian “no está dirigido contra ningún objetivo específico" y solo se trató de un “arreglo rutinario”.

El desarrollo del Fujian de China refleja la expansión de la capacidad naval china para aumentar su influencia en el Pacífico y ejercer presión sobre la alianza liderada por Estados Unidos. El Departamento de Defensa estadounidense estima que China dispone de la marina más grande del mundo, con más de 370 buques y submarinos en servicio activo.

(Con información de EFE y Europa Press)