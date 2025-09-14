Mundo

La dictadura norcoreana amenazó a EEUU, Japón y Corea del Sur por sus maniobras militares conjuntas: “Les traerá malos resultados”

Kim Yo-jong, hermana del dictador Kim Jong-un, advirtió que los ejercicios aéreos, navales y de defensa antimisiles en aguas de Jeju son una “imprudente demostración de fuerza”

Imagen de archivo: El dictador
Imagen de archivo: El dictador norcoreano Kim Jong-un junto a su hermana Kim Yo-jong en un acto político en la aldea de Panmunjom, dentro de la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas, en abril de 2018 (Korea Summit Press/Reuters/Foto de archivo)

Las maniobras militares que se desarrollarán esta semana frente a las costas de Corea del Sur han intensificado la tensión en la península coreana. Kim Yo-jong, la hermana del dictador norcoreano Kim Jong-un, calificó los ejercicios conjuntos entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur como una “imprudente demostración de fuerza” que, en sus palabras, traerá “malos resultados” para los países participantes, según informaron este domingo medios estatales norcoreanos.

Los ejercicios militares se llevarán a cabo desde este lunes hasta el viernes en aguas cercanas a la isla surcoreana de Jeju, con el objetivo de reforzar la preparación frente a las amenazas de Corea del Norte, país que cuenta con armas nucleares.

Según detalles proporcionados por el Ejército surcoreano y recogidos por The Korea Times, los aliados realizarán maniobras aéreas, navales y de defensa antimisiles bajo la denominación de ‘Freedom Edge’. El propósito es aumentar la interoperabilidad y capacidad de respuesta conjunta ante eventuales misiles o amenazas nucleares provenientes del Norte. Además de estos ejercicios, Corea del Sur y Estados Unidos, que mantiene desplegados aproximadamente 28.500 efectivos en territorio surcoreano, planean realizar un simulacro adicional denominado ‘Iron Mace’, orientado a integrar recursos militares convencionales y nucleares.

La reacción norcoreana ha sido inmediata y severa. Kim Yo-jong emitió un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA, en el que señaló: “La imprudente demostración de fuerza que han hecho ustedes (los aliados) en acciones reales en las proximidades de la RPDC (sigla oficial de Corea del Norte), que es el lugar equivocado, les traerá inevitablemente malos resultados”. En el mismo mensaje, calificó la cooperación militar trilateral como una “idea peligrosa”.

Esta postura fue reforzada por Pak Jong Chon, alto dirigente del partido gobernante norcoreano, quien advirtió, también a través de la KCNA, que si las “fuerzas hostiles” persisten en desplegar su poderío mediante ejercicios conjuntos, Corea del Norte responderá tomando medidas “más decididas y contundentes”.

Imagen de archivo: La tripulación
Imagen de archivo: La tripulación de la cubierta de vuelo hace una señal al avión F-35 en el USS George Washington durante el ejercicio trilateral Freedom Edge entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en el mar de China Oriental, al sur de la península de Corea y al oeste de las principales islas de Japón, el 14 de noviembre de 2024 (REUTERS/Kim Kyung-Hoon/Foto de archivo)

Durante años, Pyongyang ha rechazado estas maniobras conjuntas, argumentando que constituyen ensayos para una eventual invasión, a diferencia de la visión de Seúl y Washington, que insisten en su carácter puramente defensivo.

Las advertencias de Kim Yo-jong se producen en un contexto de creciente actividad militar en el Norte. En la última semana, Kim Jong-un visitó instalaciones de investigación armamentística e insistió en que Pyongyang continuará su política de fortalecer tanto su arsenal nuclear como sus fuerzas armadas convencionales. Desde la cumbre fallida sobre desnuclearización con Estados Unidos en 2019, Corea del Norte se ha declarado un Estado nuclear “irreversible” y ha repetido que no renunciará a su arsenal atómico.

El contexto internacional añade un matiz decisivo a la situación. El respaldo crucial de Rusia al régimen de Kim Jong-un se ha hecho más evidente desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania. Medios estatales indican que miles de soldados norcoreanos han sido enviados a combatir junto a Moscú, y ambas naciones suscribieron el pasado año un pacto de defensa mutua tras la visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a Corea del Norte.

(Con información de AFP y EP)

