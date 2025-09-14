El papa León XIV advirtió sobre el creciente acoso contra los cristianos en el mundo: “Son perseguidos, condenados y asesinados”

El Papa León XIV asiste a la conmemoración de los Mártires y Testigos de la Fe del Siglo XXI en la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma, Italia, el 14 de septiembre de 2025. (REUTERS/Vincenzo Livieri)

El papa León XIV denunció este domingo que la persecución de los cristianos “ha aumentado” en algunas zonas del mundo actual, durante una ceremonia conmemorativa de los “mártires” del siglo XXI celebrada en la basílica de San Pablo Extramuros.

“Muchos hermanos y hermanas, también hoy, a causa de su testimonio de fe en situaciones difíciles y contextos hostiles, cargan con la misma cruz del Señor. Al igual que Él son perseguidos, condenados, asesinados”, lamentó el pontífice estadounidense durante la homilía.

La ceremonia, que coincidió con la festividad de la Exaltación de la Cruz y el 70º cumpleaños del papa, retomó la “conmemoración de los mártires y testigos de la fe” que realizó Juan Pablo II en el año 2000. El acto contó con la presencia de representantes de otras iglesias católicas y cristianas orientales, incluyendo al metropolita ortodoxo de Moscú, Antonij, así como luteranos, anglicanos y otros protestantes.

León XIV comenzó recordando a “todos aquellos que en estos 25 años han derramado su sangre por su fidelidad a Cristo”, mencionando especialmente al santo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, asesinado mientras celebraba misa por escuadrones de la muerte en 1980.

Durante su homilía, el pontífice rememoró varios ejemplos de personas asesinadas por su fe cristiana, como la monja Dorothy Stang, “comprometida con los ‘sin tierra’ de la Amazonía”, y el presbítero iraquí Ragheed Ganni, ejecutado por el Estado Islámico por negarse a cerrar su iglesia.

“Los ejemplos serían muchos porque lamentablemente, a pesar del fin de las grandes dictaduras del siglo XX, todavía hoy no ha terminado la persecución de los cristianos. Es más, en algunas partes del mundo ha aumentado”, advirtió León XIV.

El papa agustino, quien trabajó como misionero en Perú durante muchos años, describió a las víctimas como “mujeres y hombres, religiosas y religiosos, laicos y sacerdotes, que pagan con la vida la fidelidad al Evangelio, el compromiso con la justicia, la lucha por la libertad religiosa allí donde todavía es transgredida, la solidaridad con los más pobres”.

Para preservar la memoria de estos “mártires”, León XIV respaldó la labor de la Comisión para los Nuevos Mártires del dicasterio vaticano para las Causas de los Santos, creada por Juan Pablo II durante el Jubileo del 2000. Esta comisión presentó recientemente un informe que documenta 1.700 casos de personas asesinadas por ser cristianas en el último cuarto de siglo.

El informe detalla 304 casos en América, 43 en Europa, 110 en misiones de todo el mundo, 277 en Oriente Medio y 357 en Asia y Oceanía. África registra la mayor cantidad de víctimas con 643 personas asesinadas, según indicó Andrea Riccardi, fundador de la Comunidad de Sant’Egidio y vicepresidente de la Comisión, durante la presentación del documento.

El pontífice concluyó su homilía recordando a Abish Masih, un niño paquistaní asesinado durante un atentado contra una iglesia católica. “Había escrito en su cuaderno ‘making the world a better place’, ‘hacer del mundo un lugar mejor’. Que el sueño de este niño nos impulse a testimoniar con valentía nuestra fe, para ser juntos levadura de una humanidad pacífica y fraterna”, expresó León XIV.

“Queridos hermanos y hermanas, no podemos, no queremos olvidar. Queremos recordar. Lo hacemos seguros de que, como en los primeros siglos, también en el tercer milenio la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos”, declaró el papa, instando a los fieles y al clero a demostrar la fe “con valentía” en busca de una “humanidad pacífica”.

La ceremonia se realizó en San Pablo Extramuros, lugar de sepultura del apóstol martirizado en el imperio romano, subrayando la continuidad histórica de la persecución cristiana desde los primeros siglos hasta la actualidad.