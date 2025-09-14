Mundo

El papa León XIV advirtió sobre el creciente acoso contra los cristianos en el mundo: “Son perseguidos, condenados y asesinados”

En su 70º cumpleaños, el pontífice presidió una conmemoración de mártires contemporáneos en el Vaticano. “Lamentablemente, a pesar del fin de las grandes dictaduras del siglo XX, todavía hoy no ha terminado la persecución”, declaró

Guardar
El Papa León XIV asiste
El Papa León XIV asiste a la conmemoración de los Mártires y Testigos de la Fe del Siglo XXI en la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma, Italia, el 14 de septiembre de 2025. (REUTERS/Vincenzo Livieri)

El papa León XIV denunció este domingo que la persecución de los cristianos “ha aumentado” en algunas zonas del mundo actual, durante una ceremonia conmemorativa de los “mártires” del siglo XXI celebrada en la basílica de San Pablo Extramuros.

“Muchos hermanos y hermanas, también hoy, a causa de su testimonio de fe en situaciones difíciles y contextos hostiles, cargan con la misma cruz del Señor. Al igual que Él son perseguidos, condenados, asesinados”, lamentó el pontífice estadounidense durante la homilía.

El Papa León XIV permanece
El Papa León XIV permanece detrás de una cruz mientras asiste a la conmemoración de los Mártires y Testigos de la Fe del Siglo XXI en la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma, Italia, el 14 de septiembre de 2025. (REUTERS/Vincenzo Livieri)

La ceremonia, que coincidió con la festividad de la Exaltación de la Cruz y el 70º cumpleaños del papa, retomó la “conmemoración de los mártires y testigos de la fe” que realizó Juan Pablo II en el año 2000. El acto contó con la presencia de representantes de otras iglesias católicas y cristianas orientales, incluyendo al metropolita ortodoxo de Moscú, Antonij, así como luteranos, anglicanos y otros protestantes.

León XIV comenzó recordando a “todos aquellos que en estos 25 años han derramado su sangre por su fidelidad a Cristo”, mencionando especialmente al santo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, asesinado mientras celebraba misa por escuadrones de la muerte en 1980.

El mensaje del Papa durante el Ángelus en el día de su cumpleaños

Durante su homilía, el pontífice rememoró varios ejemplos de personas asesinadas por su fe cristiana, como la monja Dorothy Stang, “comprometida con los ‘sin tierra’ de la Amazonía”, y el presbítero iraquí Ragheed Ganni, ejecutado por el Estado Islámico por negarse a cerrar su iglesia.

“Los ejemplos serían muchos porque lamentablemente, a pesar del fin de las grandes dictaduras del siglo XX, todavía hoy no ha terminado la persecución de los cristianos. Es más, en algunas partes del mundo ha aumentado”, advirtió León XIV.

El papa agustino, quien trabajó como misionero en Perú durante muchos años, describió a las víctimas como “mujeres y hombres, religiosas y religiosos, laicos y sacerdotes, que pagan con la vida la fidelidad al Evangelio, el compromiso con la justicia, la lucha por la libertad religiosa allí donde todavía es transgredida, la solidaridad con los más pobres”.

El Papa León XIV asiste
El Papa León XIV asiste a la conmemoración de los Mártires y Testigos de la Fe del Siglo XXI en la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma, Italia, el 14 de septiembre de 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri

Para preservar la memoria de estos “mártires”, León XIV respaldó la labor de la Comisión para los Nuevos Mártires del dicasterio vaticano para las Causas de los Santos, creada por Juan Pablo II durante el Jubileo del 2000. Esta comisión presentó recientemente un informe que documenta 1.700 casos de personas asesinadas por ser cristianas en el último cuarto de siglo.

El informe detalla 304 casos en América, 43 en Europa, 110 en misiones de todo el mundo, 277 en Oriente Medio y 357 en Asia y Oceanía. África registra la mayor cantidad de víctimas con 643 personas asesinadas, según indicó Andrea Riccardi, fundador de la Comunidad de Sant’Egidio y vicepresidente de la Comisión, durante la presentación del documento.

El Papa León XIV asiste
El Papa León XIV asiste a la conmemoración de los Mártires y Testigos de la Fe del Siglo XXI en la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma, Italia, el 14 de septiembre de 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri

El pontífice concluyó su homilía recordando a Abish Masih, un niño paquistaní asesinado durante un atentado contra una iglesia católica. “Había escrito en su cuaderno ‘making the world a better place’, ‘hacer del mundo un lugar mejor’. Que el sueño de este niño nos impulse a testimoniar con valentía nuestra fe, para ser juntos levadura de una humanidad pacífica y fraterna”, expresó León XIV.

“Queridos hermanos y hermanas, no podemos, no queremos olvidar. Queremos recordar. Lo hacemos seguros de que, como en los primeros siglos, también en el tercer milenio la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos”, declaró el papa, instando a los fieles y al clero a demostrar la fe “con valentía” en busca de una “humanidad pacífica”.

La ceremonia se realizó en San Pablo Extramuros, lugar de sepultura del apóstol martirizado en el imperio romano, subrayando la continuidad histórica de la persecución cristiana desde los primeros siglos hasta la actualidad.

Temas Relacionados

León XIVIglesia católicaCristianosVaticanoCristianos perseguidosUltimas noticias américa

Últimas Noticias

La Unión Europea condenó la incursión de drones rusos en Rumania: “Es una grave amenaza para la seguridad regional”

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Kaja Kallas, jefa de la diplomacia del bloque, repudiaron el incidente registrado el sábado

La Unión Europea condenó la

Nuevo golpe de Ucrania en territorio ruso: el Ejército atacó la red ferroviaria del país

El servicio de inteligencia militar ucraniano confirmó dos operaciones de sabotaje durante el fin de semana en las regiones de Oriol y Leningrado. Los incidentes causaron severas interrupciones en el transporte hacia San Petersburgo

Nuevo golpe de Ucrania en

Estados Unidos y China retoman el diálogo en Madrid en medio de las tensiones comerciales

Funcionarios de alto nivel buscan acuerdos sobre aranceles, exportaciones y el destino de TikTok, mientras se intensifican las disputas por minerales estratégicos y restricciones a semiconductores

Estados Unidos y China retoman

Crisis en Nepal: la primera ministra interina prometió “acabar con la corrupción”

Sushila Karki, ex presidenta del Tribunal Supremo, lidera el gobierno provisional tras la renuncia forzada de su antecesor, enfrentando demandas de jóvenes por transparencia y reformas antes de las elecciones programadas en seis meses

Crisis en Nepal: la primera

Benjamin Netanyahu dijo que la visita de Marco Rubio refleja la solidez de la alianza entre Estados Unidos e Israel

El premier israelí afirmó que la relación entre ambos países “es tan fuerte y duradera como las piedras del Muro de los Lamentos”

Benjamin Netanyahu dijo que la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
‘Los Choneros’ en el Perú:

‘Los Choneros’ en el Perú: peligrosa banda ecuatoriana se apodera de kilómetros de territorio peruano y ha construido una ‘carretera binacional’ del crimen

Cuatro exdirectivos de la Nueva EPS a juicio por presunto ocultamiento de facturas y desvío de $70.500 millones en deudas con IPS

Queso cottage o queso fresco: cuál de los dos tiene más beneficios y te aporta más proteínas

Fosa clandestina Las Agujas: suman 259 bolsas con restos humanos

Incendio en el Misti: plan de salud y autoridades en alerta máxima tras arrasar 48 hectáreas en Arequipa

INFOBAE AMÉRICA
El centro de Madrid se

El centro de Madrid se llena de personas con banderas y pancartas de apoyo a Palestina en la última etapa de la Vuelta

La organización de la Vuelta cambia el recorrido de entrada a Madrid

Manifestantes propalestinos ocupan el recorrido de la Vuelta en el centro de Madrid

El Ejército de Israel cifra en más de 300.000 los palestinos desplazados desde la ciudad de Gaza

Los manifestantes paran a los ciclistas a su entrada en Madrid

ENTRETENIMIENTO

Ed Sheeran recupera su influencia

Ed Sheeran recupera su influencia en el pop con un álbum vibrante

El secreto detrás de la escena más famosa de “Digan lo que quieran”

Descubren el musical secreto de David Bowie y su selección personal de 15 temas esenciales

“Practical Magic 2″ terminó su rodaje: Nicole Kidman compartió imágenes del detrás de escena junto a Sandra Bullock

La lección del FBI que recibió Mark Ruffalo para interpretar a su nuevo personaje