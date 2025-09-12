El príncipe Harry viajó de sorpresa a Kiev para reunirse con veteranos de guerra ucranianos

El príncipe Harry se reúne con veteranos de guerra ucranianos

El príncipe Harry de Gran Bretaña se reunió con veteranos de guerra ucranianos en Kiev este viernes durante una visita sorpresa a la capital, donde posó para fotografías y conversó con los asistentes a un evento.

Harry se reunió con los veteranos en el Museo Nacional de Historia de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial y conversó con los soldados heridos.

Estuvo acompañado por un equipo de la Fundación Invictus Games. Según el periódico The Guardian, la visita tuvo como objetivo presentar los planes de la organización benéfica para ayudar a los veteranos ucranianos.

El viaje a Kiev se produjo al final de la visita de cuatro días de Harry a Gran Bretaña desde su casa en California, donde reside con su esposa Meghan y sus dos hijos.

Harry llegó a Kiev en tren nocturno la madrugada del viernes, según informó Ferrocarriles Ucranianos, que publicó un vídeo donde se le veía siendo recibido en el andén de la capital.

“El príncipe Harry, duque de Sussex, llegó a Kiev en tren para presenciar de primera mano la destrucción causada por la invasión a gran escala de Rusia”, publicó la empresa en redes sociales.

La visita de Harry coincide con el viaje a Kiev de la ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, su primera visita al extranjero desde que asumió el cargo la semana pasada.

El príncipe se encontraba en Ucrania junto con un equipo de su Fundación Invictus Games, que apoya a los militares heridos.

“No podemos detener la guerra, pero sí podemos hacer todo lo posible para contribuir al proceso de recuperación”, declaró Harry al periódico británico The Guardian.

Se informó que tenía previsto reunirse con la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, y con unos 200 veteranos ucranianos.

Harry, quien cumplirá 41 años el lunes, conoció a su padre, el rey Carlos III, por primera vez en casi dos años durante una visita a Gran Bretaña a principios de esta semana.

El príncipe Harry de Gran Bretaña posa para una fotografía con el militar ucraniano herido Vasyl, de 38 años, en el Museo Nacional de Historia de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 12 de septiembre de 2025. REUTERS/Yurii Kovalenko

El príncipe se había distanciado cada vez más del resto de la familia real desde que dejó sus deberes reales y se mudó a California con su esposa Meghan en 2020.

Harryy el rey Carlos se han reunido. Tras numerosas especulaciones, el hijo menor del monarca ha sido visto llegando a Clarence House, la residencia de su padre en Londres, donde se han vuelto a ver por primera vez en más de un año y medio.

El último encuentro entre padre e hijo se produjo en febrero de 2024, días después de que Carlos III revelara que padecía cáncer. Desde entonces, se ha rumoreado en varias ocasiones con una posible reunión para tratar de acabar con las tensiones entre ambos, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha producido.

El príncipe Harry de Gran Bretaña habla con la gente en el Museo Nacional de Historia de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 12 de septiembre de 2025. REUTERS/Yurii Kovalenko

El príncipe Harry fue visto llegando en automóvil a Clarence House, la residencia del rey en Londres, alrededor de las 17:20 horas este miércoles 10 de septiembre, según ha revelado la prensa británica.

En medio de persistentes tensiones familiares, el duque de Sussex volvió al Reino Unido este 8 de septiembre con el objetivo de respaldar causas benéficas y rendir tributo a la reina Isabel en el tercer aniversario de su fallecimiento. Tras su llegada y participación en la ceremonia de homenaje, Harry asistió a los Premios WellChild y luego se trasladó a Nottingham, a unos 209 kilómetros al norte de Londres, donde se enfocó en visibilizar iniciativas a favor de los jóvenes.