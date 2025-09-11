Marine Le Pen amenazó con impulsar la remoción del nuevo primer ministro Sébastien Lecornu si no “rompe con el macronismo”

La líder de extrema derecha francesa y miembro del parlamento, Marine Le Pen, presidenta del grupo parlamentario del partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional en la Asamblea Nacional en París, Francia, el 8 de septiembre de 2025 (REUTERS/Benoit Tessier)

La líder del ultraderechista Agrupación Nacional (RN, en sus siglas en francés), Marine Le Pen, advirtió de que votará una moción de censura contra el nuevo primer ministro francés, Sébastian Lecornu, si este “no rompe con el macronismo”.

“He pedido a Sébastien Lecornu que rompa con el macronismo. Ruptura o censura”, dijo este jueves en una entrevista en el canal TF1, un día después de que Lecornu (39 años) asumiese sus nuevas funciones en Matignon.

La líder ultranacionalista, actualmente inhabilitada a presentarse a cargos públicos mientras espera que se resuelva en Apelación su condena por malversación de fondos europeos, detalló que esa ruptura pasaría por “frenar la inmigración”, “dejar de dar sumas considerables a la UE” o “luchar seriamente contra el fraude”.

El RN, el grupo más numeroso en la Asamblea Nacional aunque muy lejos de la mayoría absoluta, es un partido clave para la gobernabilidad.

En menos de un año, sus votos, junto a los de la izquierda, han sido esenciales para tumbar al conservador Michel Barnier (tres meses en el cargo en 2024) y al centrista François Bayrou (nueve meses entre 2024 y 2025).

Le Pen pidió de nuevo elecciones legislativas anticipadas, la única solución que ve ante “la incapacidad de dar respuestas” por parte de los gobiernos sucesivos nombrados por el presidente francés, Emmanuel Macron.

“Yo no exijo su dimisión, pero es cierto que hay dos maneras de salir de esta crisis: o (Macron) convoca legislativas anticipadas o dimite”, apuntó.

El recién nombrado primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reacciona mientras habla al final de la ceremonia de entrega del poder en el Hotel Matignon de París el 10 de septiembre de 2025 (LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS)

Sobre su proceso en Apelación, fijado entre enero y febrero, justo antes de las municipales de marzo de 2026, criticó la decisión de los jueces porque consideró que “se trata de otra manera de influir en el proceso electoral”.

“¿Les habría costado tanto poner la fecha del juicio en el mes de abril?”, se interrogó.

Le Pen también desmintió que su partido, en caso de que gobierne tras unas hipotéticas elecciones anticipadas, tenga planes de aprobar una ley de amnistía de la que se beneficiaría la propia dirigente para poder presentarse a las presidenciales de 2027.

La diputada tildó la información, publicada por Le Monde, como “una elucubración” que no le extraña por ser “el medio que es”.

El reto del nuevo primer ministro

Desde este jueves, Lecornu tiene una intensa ronda de contactos para formar Gobierno con un objetivo inmediato: sacar adelante el Presupuesto de 2026.

Con apenas 39 años y hasta el lunes ministro de Defensa, Lecornu arrancó la jornada reuniéndose con la presidenta de la Asamblea, su correligionaria en el partido Renacimiento, Yaël Braun-Pivet. Tras el encuentro, ella escribió en X: “Nuestro país atraviesa enormes desafíos. Los franceses esperan de nosotros que sepamos unir fuerzas, más que marcar diferencias”.

El miércoles, día de su investidura, coincidió con una jornada nacional de protestas contra la austeridad. En ese contexto, Lecornu recibió a los partidos de la coalición oficialista (Renacimiento, MoDem y Horizontes), así como a los conservadores de Los Republicanos (LR).

Lo que sí se ha filtrado es su reunión con el ex presidente Nicolas Sarkozy, condenado en 2024 por corrupción y tráfico de influencias, y pendiente de un nuevo juicio en septiembre por presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de 2007 con fondos de la Libia de Gadafi.

El verdadero reto llegará en pocas semanas: elaborar un plan presupuestario capaz de reunir una mayoría parlamentaria. Francia debe reducir un déficit público que en 2024 alcanzó el 5,8% del PIB, y contener una deuda que roza el 113% del PIB, en línea con los compromisos europeos.