Mundo

Investigan al famoso influencer Real Tarzán por manipular cocodrilos salvajes: “Es increíblemente cruel”

Mike Holston compartió en su cuenta de Instagram —donde supera los 15 millones de seguidores- imagenes grabadas en la región de Lockhart River, una reserva protegida en Australia

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
Las imágenes muestran a Holston lanzándose sobre un cocodrilo y terminando con una herida sangrante tras la mordedura del animal (@therealtarzann)

El influencer estadounidense Mike Holston, conocido en redes sociales como Real Tarzán, se encuentra en el centro de una controversia internacional tras la publicación de varios videos en los que manipula cocodrilos salvajes en Australia.

Las imágenes, grabadas en la región de Lockhart River, en la península del Cabo York, Queensland, provocaron una oleada de críticas, la apertura de una investigación oficial y crecientes llamados a su deportación.

En los cuatro días previos al 11 de septiembre de 2025, Holston, de 31 años, compartió en su cuenta de Instagram —donde supera los 15 millones de seguidores— una serie de clips que lo muestran interactuando de manera directa y arriesgada con cocodrilos de agua dulce y salada. En una de las grabaciones, el influencer salta desde una embarcación y persigue a un cocodrilo a través de aguas poco profundas, hasta lanzarse sobre el animal.

Organizaciones y funcionarios australianos advierten
Organizaciones y funcionarios australianos advierten sobre el peligro de normalizar el maltrato animal para obtener audiencia en internet (@therealtarzann)

En otra escena, se enfrenta a un ejemplar joven de cocodrilo de agua salada en la orilla de un río. Durante uno de estos encuentros, el reptil lo mordió, causándole una herida sangrante en el codo, hecho que Holston reconoció en el propio video al afirmar que el animal “consiguió un buen trozo de mi brazo”. Tras la intervención, ambos cocodrilos fueron liberados.

Reacción de autoridades y entidades ambientalistas

Las acciones de Holston, grabadas en un entorno natural protegido, fueron calificadas de peligrosas tanto para él como para los animales. Las autoridades de Queensland y diversas organizaciones de protección animal señalaron que este tipo de conductas infringen las estrictas normativas que rigen la interacción con especies protegidas en Australia.

La difusión de prácticas ilegales
La difusión de prácticas ilegales y riesgosas con fauna protegida en redes sociales reabre el debate sobre los límites de los influencers en Australia (@therealtarzann)

La organización Community Representation of Crocodiles (CROC) denunció públicamente el comportamiento del influencer: “Este comportamiento es angustiante para el animal y es ilegal según la Ley de Conservación de la Naturaleza. Cuando se promueve en grandes plataformas sociales, sin permisos ni autoridad para manipular fauna silvestre, sienta un precedente peligroso”.

La indignación se extendió rápidamente entre grupos de defensa animal y figuras reconocidas del ámbito conservacionista. PETA Australia calificó las acciones de Holston como “increíblemente crueles” y “asombrosamente estúpidas”, solicitando su deportación y la prohibición de su reingreso al país.

Bob Irwin, padre del fallecido “Cazador de Cocodrilos” Steve Irwin y referente en la protección de la fauna australiana, declaró a The Australian: “Las personas que visitan nuestro país deben respetar nuestra fauna, o deben ser expulsadas”. Estas posturas incrementaron la presión sobre las autoridades migratorias para que revisen el estatus de la visa del influencer.

Legalidad, sanciones y repercusión social

El marco legal en Queensland es claro respecto a la manipulación de cocodrilos: la Ley de Conservación de la Naturaleza establece que alimentar, perturbar o manejar estos animales sin autorización constituye una infracción grave, sancionada con multas de hasta 17.000 dólares. CROC subrayó que, pese a la gravedad de la conducta, las sanciones actuales resultan mínimas en comparación con los beneficios económicos que obtienen quienes monetizan este tipo de contenidos en redes sociales.

El caso también generó reacciones entre figuras políticas. David Crisafulli, primer ministro de Queensland, criticó duramente la actitud de Holston y advirtió sobre los riesgos de convertir este tipo de acciones en un modelo de negocio: “Si crees que es un modelo de negocio sostenible luchar con cocodrilos de agua salada, probablemente no terminará como piensas”. Crisafulli añadió que el Departamento de Medio Ambiente del estado investigará el incidente, aunque las cuestiones migratorias corresponden al gobierno federal.

El primer ministro de Queensland,
El primer ministro de Queensland, David Crisafulli, calificó de insensata la conducta del influencer y pidió que se tomen medidas ejemplares (AAP)

En el ámbito digital, la polémica se reflejó en los comentarios de usuarios y seguidores. Mientras muchos australianos expresaron su rechazo y pidieron la expulsión de Holston —“Eso es tan cruel, ese pobre animal está muy angustiado. Espero que lo deporten”, escribió un usuario—, otros seguidores del influencer elogiaron su valentía por enfrentarse a un depredador de tal magnitud.

No obstante, la mayoría de las reacciones en Australia condenaron la alteración del hábitat natural de los cocodrilos con fines de entretenimiento y popularidad en redes sociales.

La trayectoria de Holston en internet se caracterizó por la exposición a situaciones de alto riesgo con animales salvajes y peligrosos. Sus publicaciones anteriores incluyen encuentros cercanos con serpientes gigantes, águilas de cola de cuña y cocodrilos de diferentes especies, lo que le permitió construir una audiencia global que supera los 15 millones de seguidores en Instagram.

El estadounidense construyó su fama
El estadounidense construyó su fama global mostrando interacciones de alto riesgo con animales exóticos y salvajes (@therealtarzann)

Sin embargo, la reciente controversia en Australia ha puesto en entredicho los límites legales y éticos de este tipo de contenidos.

El Departamento de Medio Ambiente de Queensland confirmó que la investigación sobre las acciones de Holston está en curso. Un portavoz de la entidad subrayó la gravedad de interferir con cocodrilos en el estado, recordando que, además de constituir una infracción legal, este tipo de conductas implica un riesgo considerable tanto para las personas como para la fauna silvestre.

Temas Relacionados

Mike HolstonReal TarzánQueenslandCocodrilosAustraliaProtección AnimalLey De Conservación De La NaturalezaInfluencerInstagramReserva ProtegidaNewsroom BUE

Últimas Noticias

La energía nuclear vuelve a captar inversiones millonarias en Estados Unidos y Europa

El auge de los modulares pequeños y el respaldo financiero de tecnológicas abren nuevas posibilidades para la generación limpia

La energía nuclear vuelve a

El 75% de los niños de Sudán están sin escolarizar a causa de la guerra

La ONG Save The Children alertó de que “cada vez es más improbable que muchos de ellos lleguen a terminar sus estudios”

El 75% de los niños

Un cuidador de zoológico fue devorado por una manada de leones: murió frente a un grupo de turistas

Jian Rangkharasamee tenía más de 30 años de experiencia al frente de visitantes en el Safari World Bangkok, de Tailandia

Un cuidador de zoológico fue

Corea del Sur afirmó que Kim Jong Un prepara el camino para que su hija Ju Ae herede el poder en la dictadura norcoreana

Seúl aseguró que el reciente viaje de la joven a Pekín junto a su padre sirvió para “completar la narrativa” y cimentar su posición como futura líder

Corea del Sur afirmó que

La calidad de la democracia cayó en más de la mitad de los países del mundo y la libertad de prensa está en mínimos históricos

Además, 300 millones de personas viven fuera de sus países de origen, un número mayor al doble que el de hace tres décadas

La calidad de la democracia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tragedia en Vía de Evitamiento:

Tragedia en Vía de Evitamiento: bus se queda sin frenos y termina incrustado en baranda metálica dejando 2 muertos

Bad Bunny reconoce que no actuará en EE. UU. por miedo a que el Servicio de Inmigración haga redadas en sus conciertos: “Nos preocupaba mucho”

Resultados La Caribeña Noche 10 de septiembre 2025; consulta el número ganador

Euro: cotización de apertura hoy 11 de septiembre en Colombia

Punto por punto: de qué se trata la ley de emergencia pediátrica que vetó el Gobierno

INFOBAE AMÉRICA
Fumar marihuana puede alterar la

Fumar marihuana puede alterar la capacidad de tener hijos al dañar los óvulos, advirtió un estudio

Científicos advierten sobre el impacto de la desaparición de libélulas en ecosistemas

La energía nuclear vuelve a captar inversiones millonarias en Estados Unidos y Europa

Heridos dos militares de Israel por la explosión de una bomba al paso de su vehículo en Cisjordania

Perú será el país invitado a las fiestas del Pilar 2025

ENTRETENIMIENTO

Los consejos de una estrella

Los consejos de una estrella de OnlyFans para hombres inseguros sobre el tamaño

La esposa de Bruce Willis contempló el divorcio antes del diagnóstico de demencia del actor

Fue uno de los mayores fracasos de Ryan Reynolds, la revivió Netflix y ahora es todo un éxito

La visión de Drew Barrymore sobre la salud mental cotidiana: “Trato la terapia como si fuera lo más básico y normal”

Los sencillos hábitos de Tom Holland para una vida equilibrada lejos de las cámaras