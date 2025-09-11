Investigan al famoso influencer Real Tarzán por manipular cocodrilos salvajes: “Es increíblemente cruel”

Las imágenes muestran a Holston lanzándose sobre un cocodrilo y terminando con una herida sangrante tras la mordedura del animal (@therealtarzann)

El influencer estadounidense Mike Holston, conocido en redes sociales como Real Tarzán, se encuentra en el centro de una controversia internacional tras la publicación de varios videos en los que manipula cocodrilos salvajes en Australia.

Las imágenes, grabadas en la región de Lockhart River, en la península del Cabo York, Queensland, provocaron una oleada de críticas, la apertura de una investigación oficial y crecientes llamados a su deportación.

En los cuatro días previos al 11 de septiembre de 2025, Holston, de 31 años, compartió en su cuenta de Instagram —donde supera los 15 millones de seguidores— una serie de clips que lo muestran interactuando de manera directa y arriesgada con cocodrilos de agua dulce y salada. En una de las grabaciones, el influencer salta desde una embarcación y persigue a un cocodrilo a través de aguas poco profundas, hasta lanzarse sobre el animal.

Organizaciones y funcionarios australianos advierten sobre el peligro de normalizar el maltrato animal para obtener audiencia en internet (@therealtarzann)

En otra escena, se enfrenta a un ejemplar joven de cocodrilo de agua salada en la orilla de un río. Durante uno de estos encuentros, el reptil lo mordió, causándole una herida sangrante en el codo, hecho que Holston reconoció en el propio video al afirmar que el animal “consiguió un buen trozo de mi brazo”. Tras la intervención, ambos cocodrilos fueron liberados.

Reacción de autoridades y entidades ambientalistas

Las acciones de Holston, grabadas en un entorno natural protegido, fueron calificadas de peligrosas tanto para él como para los animales. Las autoridades de Queensland y diversas organizaciones de protección animal señalaron que este tipo de conductas infringen las estrictas normativas que rigen la interacción con especies protegidas en Australia.

La difusión de prácticas ilegales y riesgosas con fauna protegida en redes sociales reabre el debate sobre los límites de los influencers en Australia (@therealtarzann)

La organización Community Representation of Crocodiles (CROC) denunció públicamente el comportamiento del influencer: “Este comportamiento es angustiante para el animal y es ilegal según la Ley de Conservación de la Naturaleza. Cuando se promueve en grandes plataformas sociales, sin permisos ni autoridad para manipular fauna silvestre, sienta un precedente peligroso”.

La indignación se extendió rápidamente entre grupos de defensa animal y figuras reconocidas del ámbito conservacionista. PETA Australia calificó las acciones de Holston como “increíblemente crueles” y “asombrosamente estúpidas”, solicitando su deportación y la prohibición de su reingreso al país.

Bob Irwin, padre del fallecido “Cazador de Cocodrilos” Steve Irwin y referente en la protección de la fauna australiana, declaró a The Australian: “Las personas que visitan nuestro país deben respetar nuestra fauna, o deben ser expulsadas”. Estas posturas incrementaron la presión sobre las autoridades migratorias para que revisen el estatus de la visa del influencer.

Legalidad, sanciones y repercusión social

El marco legal en Queensland es claro respecto a la manipulación de cocodrilos: la Ley de Conservación de la Naturaleza establece que alimentar, perturbar o manejar estos animales sin autorización constituye una infracción grave, sancionada con multas de hasta 17.000 dólares. CROC subrayó que, pese a la gravedad de la conducta, las sanciones actuales resultan mínimas en comparación con los beneficios económicos que obtienen quienes monetizan este tipo de contenidos en redes sociales.

El caso también generó reacciones entre figuras políticas. David Crisafulli, primer ministro de Queensland, criticó duramente la actitud de Holston y advirtió sobre los riesgos de convertir este tipo de acciones en un modelo de negocio: “Si crees que es un modelo de negocio sostenible luchar con cocodrilos de agua salada, probablemente no terminará como piensas”. Crisafulli añadió que el Departamento de Medio Ambiente del estado investigará el incidente, aunque las cuestiones migratorias corresponden al gobierno federal.

El primer ministro de Queensland, David Crisafulli, calificó de insensata la conducta del influencer y pidió que se tomen medidas ejemplares (AAP)

En el ámbito digital, la polémica se reflejó en los comentarios de usuarios y seguidores. Mientras muchos australianos expresaron su rechazo y pidieron la expulsión de Holston —“Eso es tan cruel, ese pobre animal está muy angustiado. Espero que lo deporten”, escribió un usuario—, otros seguidores del influencer elogiaron su valentía por enfrentarse a un depredador de tal magnitud.

No obstante, la mayoría de las reacciones en Australia condenaron la alteración del hábitat natural de los cocodrilos con fines de entretenimiento y popularidad en redes sociales.

La trayectoria de Holston en internet se caracterizó por la exposición a situaciones de alto riesgo con animales salvajes y peligrosos. Sus publicaciones anteriores incluyen encuentros cercanos con serpientes gigantes, águilas de cola de cuña y cocodrilos de diferentes especies, lo que le permitió construir una audiencia global que supera los 15 millones de seguidores en Instagram.

El estadounidense construyó su fama global mostrando interacciones de alto riesgo con animales exóticos y salvajes (@therealtarzann)

Sin embargo, la reciente controversia en Australia ha puesto en entredicho los límites legales y éticos de este tipo de contenidos.

El Departamento de Medio Ambiente de Queensland confirmó que la investigación sobre las acciones de Holston está en curso. Un portavoz de la entidad subrayó la gravedad de interferir con cocodrilos en el estado, recordando que, además de constituir una infracción legal, este tipo de conductas implica un riesgo considerable tanto para las personas como para la fauna silvestre.