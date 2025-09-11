Mundo

Abrieron el testamento de Giorgio Armani: la incógnita sobre el destino de su imperio de 12.000 millones de euros

El diseñador italiano dejó dos documentos manuscritos que disponen el traspaso de todos sus activos, incluyendo el 99,9% de las acciones de su empresa, obras de arte, propiedades y hasta su club de baloncesto

Guardar
Giorgio Armani, que nunca tuvo
Giorgio Armani, que nunca tuvo hijos ni herederos forzosos, dispuso libremente de su herencia. (ACTION PRESS VÍA EUROPA PRESS)

El testamento del icónico diseñador italiano Giorgio Armani, fallecido la semana pasada a los 91 años, fue abierto tras el funeral, aunque aún no se conoce el contenido exacto del documento que pone en marcha la sucesión de un imperio valorado en unos 12.000 millones de euros.

Los deseos del rey de la elegancia italiana fueron revelados el pasado martes 9 de septiembre en una notaría de Milán (norte), informaron este jueves medios locales.

En concreto se trata de dos documentos escritos de puño y letra por Armani: el primero fechado el 15 de marzo de 2025 y el segundo pocos días después, lo que hace pensar que podría ser una continuación.

El diseñador, que nunca tuvo hijos ni herederos forzosos, dispuso libremente de su herencia, que incluye obras de arte, propiedades, yates, una participación en el grupo óptico EssilorLuxottica y el club de baloncesto Olimpia Milano, además del 99,9 % de las acciones de Giorgio Armani S.p.A.

Ahora los testamentos oficializarán el traspaso de su gran imperio valorado en unos 12.000 millones de euros y, aparentemente, transferir el control de la empresa a la Fundación Giorgio Armani, creada por el diseñador en 2016 con el objetivo de preservar su legado y asegurar la independencia de la firma.

El diseñador italiano Giorgio Armani
El diseñador italiano Giorgio Armani posa al final del desfile de su colección masculina Primavera/Verano 2024 durante la Semana de la Moda de Milán, Italia, el 19 de junio de 2023.(REUTERS/Claudia Greco/archivo)

La compañía cerró 2024 con ingresos de 2.300 millones de euros y nunca ha dejado de invertir: 332 millones de euros el año pasado, el doble de los 168,5 millones de euros de 2023.

Reconocido por su amor al control y al orden, el diseñador quiso dejar su sucesión bien definida antes de fallecer para asegurar que la marca quedara en buenas manos.

En 2016, aprobó los estatutos de la Fundación Giorgio Armani, creada para gestionar y proteger su legado, pero sin detallar el reparto de las acciones del grupo, que incluyen varias categorías con diferentes derechos de voto y gobernanza, pero iguales derechos patrimoniales.

El ente gestionará la marca con 8.700 empleados, 650 tiendas, además de hoteles, restaurantes y clubes, incluyendo la histórica ‘Capannina’, uno de los establecimientos de playa más famosos de Italia, en la localidad Forte dei Marmi, en Toscana (norte), adquirido en agosto pasado.

Una tienda de Armani en
Una tienda de Armani en Regent Street, Londres (REUTERS/Toby Melville)

Según apunta el periódico La Repubblica, sus herederos más directos, sus sobrinos, están ya asentados en el Consejo de administración de la Fundación, dirigida por Pantaleo Dell’Orco, quien fue su mano derecha y compañero de vida, su sobrino Luca Camerana y el director ejecutivo de Rothschild Italia, Irving Bellotti.

Armani siempre fue un empresario prudente, reacio al endeudamiento, y dejó una empresa saneada a sus herederos.

El pasado julio, la firma celebró sus 50 años, consolidándose como uno de los pocos diseñadores que ha sabido equilibrar la visión creativa con el liderazgo empresarial, mientras muchas casas históricas han sido absorbidas por grandes conglomerados internacionales.

En homenaje póstumo, las últimas colecciones de Giorgio Armani se presentarán durante la próxima Semana de la Moda de Milán, del 23 al 29 de septiembre. Los desfiles de Emporio Armani y Giorgio Armani, programados para el jueves 25 y el domingo 28, mostrarán las creaciones para la temporada primavera-verano 2026.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Giorgio ArmaniMurió Giorgio ArmaniFundación Giorgio ArmaniPantaleo Dell’Orco

Últimas Noticias

Bielorrusia liberó a 52 prisioneros tras el levantamiento de sanciones a la aerolínea estatal Belavia por parte de EEUU

Entre los liberados había 14 extranjeros: seis lituanos, dos letones, dos polacos, dos alemanes, un francés y un británico

Bielorrusia liberó a 52 prisioneros

Mientras el FBI busca al asesino, qué se sabe hasta ahora del crimen de Charlie Kirk

El activista cofundador de Turning Point USA se encontraba hablando ante estudiantes de la universidad de Utah cuando recibió un disparo en el cuello

Mientras el FBI busca al

La energía nuclear vuelve a captar inversiones millonarias en Estados Unidos y Europa

El auge de los modulares pequeños y el respaldo financiero de tecnológicas abren nuevas posibilidades para la generación limpia

La energía nuclear vuelve a

El 75% de los niños de Sudán están sin escolarizar a causa de la guerra

La ONG Save The Children alertó de que “cada vez es más improbable que muchos de ellos lleguen a terminar sus estudios”

El 75% de los niños

Un cuidador de zoológico fue devorado por una manada de leones: murió frente a un grupo de turistas

Jian Rangkharasamee tenía más de 30 años de experiencia al frente de visitantes en el Safari World Bangkok, de Tailandia

Un cuidador de zoológico fue
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tensión en Amozoc: operativo por

Tensión en Amozoc: operativo por desaparecidos habría desatado ataque armado contra secretario de Seguridad de Puebla

Obesidad en México: una enfermedad crónica que requiere tratamientos seguros y efectivos

Cae “Crazy”, menor ligado a la Fuerza Antiunión, señalado de homicidio y de colocar narcomantas contra La Unión Tepito

Así funciona la “estafa de los abogados” en WhatsApp: “No pinches en enlaces desconocidos”

La influencer Karely Ruiz apoya a víctimas de explosión en Puente de la Concordia en Iztapalapa

INFOBAE AMÉRICA
El voto inesperado de un

El voto inesperado de un juez del Supremo Tribunal brasileño sacude el juicio contra Bolsonaro

Las autoridades atribuyen a un grupo de izquierdas el apagón del martes en Berlín

Thiago Alcántara se incorpora al cuerpo técnico de Hansi Flick en el FC Barcelona

Brasil prevé una cosecha de 341,2 millones de toneladas para el cierre de 2025, un 16,6% más que hace un año

Farmacéuticos comunitarios destacan su papel para lograr un mejor control de la migraña

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny dejó fuera a

Bad Bunny dejó fuera a Estados Unidos de su gira por temor a redadas migratorias de ICE

Saoirse Ronan y Jack Lowden dan la bienvenida a su primer hijo

La razón por la qué Daniel Day-Lewis regresó al cine después de ocho años de retiro

Ed Sheeran: “Me considero un fracaso constante, pero así es como se construye el éxito”

Los consejos de una estrella de OnlyFans para hombres inseguros sobre el tamaño