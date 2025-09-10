Israel intensificó su ofensiva contra los hutíes: lanzó otro ataque con drones

Smoke billows following an Israeli airstrike in Sanaa, Yemen, September 10, 2025 (REUTERS/Stringer)

Israel llevó a cabo otra ronda de intensos ataques aéreos en Yemen el miércoles, días después de que los rebeldes hutíes lanzaran una ofensiva con drones contra un aeropuerto israelí. Al menos 35 personas murieron y más de 130 resultaron heridas, según informó el Ministerio de Salud, dirigido por los hutíes.

La mayoría de los fallecidos se encontraban en Saná, la capital, donde un cuartel militar y una gasolinera se encontraban entre los lugares atacados, según el Ministerio de Salud. Los equipos de búsqueda continuaban excavando entre los escombros.

Al-Masirah, un canal de noticias controlado por los hutíes, informó que uno de los ataques contra Yemen impactó contra un cuartel militar en el centro de Saná. Las casas vecinas también resultaron dañadas, informó.

Israel ha lanzado previamente oleadas de ataques aéreos en respuesta a los lanzamientos de misiles y drones de los hutíes contra Israel. Los hutíes, respaldados por el régimen de Irán, afirman apoyar a al grupo terrorista Hamas y a los palestinos en Gaza, y el domingo atacaron con un dron que atravesó las defensas aéreas de múltiples capas de Israel y se estrelló contra el aeropuerto del sur del país.

Ataques aéreos en Yemen

Policías hutíes viajan en un camión patrulla en el lugar donde se reúnen personas, principalmente simpatizantes hutíes, para conmemorar el cumpleaños del profeta Mahoma, en la plaza Sabeen, en el centro de Saná, Yemen, el 4 de septiembre de 2025 (REUTERS/Khaled Abdullah)

Los ataques israelíes en Yemen siguieron a ataques anteriores que abatieron al primer ministro hutí y a otros altos funcionarios, en una importante escalada del conflicto de casi dos años entre Israel y el grupo terrorista respaldado por Irán.

Los ataques del miércoles impactaron una estación que suministra combustible a hospitales de la capital, según informó Essam al-Mutawakel, portavoz de la Compañía Petrolera de Yemen, controlada por los rebeldes, al canal de noticias Al-Masirah. Los residentes afirmaron haber escuchado violentas explosiones en varias zonas de la ciudad, con fuego y humo en el cielo.

La oficina de prensa hutí indicó que Israel también atacó una instalación gubernamental en la estratégica ciudad de Hazm, capital de la provincia norteña de Yawf. El portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Saree, indicó que los rebeldes dispararon misiles tierra-aire contra los aviones de combate israelíes.

El presidente Mahdi al-Mashat, respaldado por los hutíes, prometió el miércoles continuar con los ataques y advirtió a los israelíes que “permanezcan alertas, ya que la respuesta llegará sin falta”.

Ofensiva en Gaza

Israel bombardea un edificio en la Franja de Gaza (Europa Press)

Israel reiteró su llamamiento a que cerca de un millón de personas evacuen la ciudad de Gaza, donde ha estado bombardeando edificios e intensificando una nueva ofensiva destinada a tomar el control de la mayor ciudad palestina, ya devastada por ataques anteriores y sumida en la hambruna.

Se ha ordenado a los palestinos que se dirijan al sur, a una zona segura designada donde cientos de miles de personas ya viven en precarios campamentos de tiendas de campaña y donde Israel ataca regularmente lo que califica de objetivos militantes. Muchos se han negado a abandonar la ciudad de Gaza, alegando que ya no tienen la fuerza ni el dinero para reubicarse.

“No existe una zona segura en la Franja de Gaza”, declaró Fawzi Muftah mientras la gente caminaba junto a una hilera de vehículos cargados con colchones, alfombras y otras pertenencias. “El peligro está en todas partes”.

El Ministerio de Salud de Gaza —controlado por el grupo terrorista Hamas— informó que los cuerpos de otras 41 personas fallecidas por fuego israelí, incluyendo 12 que buscaban ayuda humanitaria, fueron trasladados a hospitales en las últimas 24 horas. Otras 184 personas resultaron heridas, añadió.

La Unión Europea está profundamente dividida en su postura respecto a Israel y los palestinos, y no está claro si una mayoría respaldará las sanciones y las medidas comerciales propuestas por von der Leyen.

(Con información de AP)