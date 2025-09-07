Mundo

Un dron lanzado por los rebeldes hutíes de Yemen hirió a un hombre tras impactar en el aeropuerto de Ramon en el sur de Israel

El ataque suspendió las operaciones del aeropuerto en el sur y dejó a un ciudadano de 63 años con heridas leves por metralla. Los insurgentes lanzaron cuatro aviones no tripulados durante el domingo

El dron impactó en la terminal de llegadas del aeropuerto. (Redes sociales)

Un dron lanzado desde Yemen hirió a un hombre al caer sobre el aeropuerto de Ramon, en el sur de Israel, el domingo, según informó el servicio de emergencias israelí Magen David Adom.

“Los paramédicos están prestando asistencia médica a un hombre de 63 años en estado leve, plenamente consciente, con heridas de metralla en las extremidades”, indicó el servicio en un comunicado.

Un portavoz de la autoridad aeroportuaria israelí dijo que el dron “impactó en la terminal de llegadas” y que se habían suspendido las operaciones en el aeropuerto de Ramon.

El ejército israelí afirmó que el dron era el cuarto lanzado desde Yemen en pocos minutos el domingo.

En un comunicado anterior, informó de la interceptación de tres vehículos aéreos no tripulados (UAV) procedentes de Yemen, dos de ellos antes de que cruzaran el espacio aéreo israelí. No especificó qué había ocurrido con el tercero.

Más tarde confirmó que otro UAV “cayó en la zona del aeropuerto de Ramon”, y añadió que no se habían activado las sirenas y que el incidente estaba siendo investigado.

El ataque se produjo después de que los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, juraran vengar la muerte de su primer ministro en un ataque aéreo israelí el mes pasado.

Tras los lanzamientos, Hizam al-Assad, miembro de la oficina política hutí, publicó en X: “La verdadera venganza aún no ha comenzado... Lo que os espera será mucho peor”.

Israel asesinó al jefe del Gobierno hutí, respaldado por Irán, junto con otros 11 altos cargos en ataques aéreos hace dos semanas.

El ataque del domingo fue el primer ataque de los hutíes contra un objetivo estratégico israelí desde que un misil balístico procedente de Yemen impactó en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv en mayo.

Desde que estalló la guerra de Gaza en octubre de 2023, los hutíes han declarado su apoyo a los palestinos y han lanzado regularmente ataques con drones y misiles contra Israel en solidaridad. Lo han seguido haciendo desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.

En respuesta, Israel ha llevado a cabo varias rondas de ataques de represalia en Yemen, dirigidos contra puertos, centrales eléctricas y el aeropuerto internacional de Saná, la capital controlada por los rebeldes.

La semana pasada, en medio de la escalada actual, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, prometió infligir a los hutíes las diez plagas bíblicas de Egipto.

