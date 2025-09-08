Mundo

Israel continúa su campaña contra edificios de Hamas en Gaza mientras el grupo terrorista analiza otra propuesta de tregua

Las Fuerzas de Defensa atacaron el complejo Al-Roya 2 en la capital de la Franja mientras preparan su ofensiva terrestre. Las milicias respaldadas por Irán recibieron un ultimátum para deponer sus armas y liberar a los rehenes

Guardar
Un edificio de varios pisos en la ciudad de Gaza se derrumba tras los ataques israelíes.

Las fuerzas israelíes bombardearon este lunes un edificio residencial de 12 pisos en el centro de la Ciudad de Gaza, conocido como Al-Roya 2, donde se alojaban decenas de familias desplazadas, tres horas después de ordenar la evacuación del inmueble y de cientos de carpas en el área circundante.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) justificaron el ataque afirmando que terroristas de Hamas habían instalado equipos de recopilación de inteligencia y dispositivos explosivos en el edificio, utilizándolo “durante toda la guerra para planificar y promover ataques terroristas contra las fuerzas de las FDI”.

Las fuerzas israelíes bombardearon la
Las fuerzas israelíes bombardearon la Ciudad de Gaza desde el aire (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

El bombardeo se produce en el marco de lo que Israel describió como una intensificación de los ataques aéreos en Gaza, denominada “huracán poderoso”, que según las autoridades israelíes sirve como advertencia final a Hamas para que libere a todos los rehenes y se rinda, o enfrentará la destrucción total del enclave.

Los residentes reportaron que las fuerzas israelíes bombardearon la Ciudad de Gaza desde el aire y detonaron vehículos blindados antiguos en sus calles.

El colapso del edificio conocido
El colapso del edificio conocido como Al-Roya 2, donde se alojaban decenas de familias desplazadas. (REUTERS/Mahmoud Issa)

El ataque contra Al-Roya 2 siguió un patrón similar a bombardeos previos. Durante el fin de semana, Israel había destruido otros dos edificios residenciales con el mismo argumento de que Hamas los utilizaba como puntos de observación. El domingo, las FDI bombardearon la Torre Al-Roya original, dejando un muerto según la Defensa Civil local.

El ataque contra Al-Roya 2
El ataque contra Al-Roya 2 siguió un patrón similar a bombardeos previos. (REUTERS/Mahmoud Issa)
El humo y las llamas
El humo y las llamas se elevan tas el derrumbe del edificio. (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

“Fue como un terremoto”, relató a la AFP Mohamed Al Nazli desde Gaza. El edificio quedó “completamente destruido y reducido a escombros”, señaló este testigo. “Es extremadamente aterrador, no sabemos cuánto más podremos aguantar”, añadió.

Palestinos inspeccionan el lugar donde
Palestinos inspeccionan el lugar donde se derrumbó el edificio residencial bombardeado por Israel. (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Hamas, por su parte, indicó que está estudiando la última propuesta de alto el fuego estadounidense, entregada el domingo con una advertencia del presidente Donald Trump de que representa la “última oportunidad” para el grupo militante.

Antes del ataque, las FDI aseguraron haber adoptado medidas para reducir el riesgo de daños a civiles, incluyendo avisos a la población, el uso de armas de precisión, observación aérea e información adicional de inteligencia. El ejército israelí había emitido dos órdenes de evacuación para Al-Roya, instando a los residentes del complejo y áreas aledañas a desplazarse hacia el sur, hacia la “zona humanitaria” de Al Mawasi, en Khan Younis.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu había anunciado previamente que sus tropas estaban “ampliando” la ofensiva contra el principal centro urbano de la Franja de Gaza. “Estamos ampliando nuestras operaciones en Ciudad de Gaza y sus alrededores”, declaró Netanyahu a sus ministros durante una reunión gubernamental semanal.

Netanyahu indicó que aproximadamente 100.000 habitantes ya han abandonado la Ciudad de Gaza, la principal urbe del enclave palestino. Según estimaciones recientes de la ONU, cerca de un millón de personas viven en la ciudad y sus alrededores.

La guerra comenzó con un asalto de terroristas liderados por Hamas en el sur de Israel en 2023. Los atacantes mataron a 1.200 personas, según cifras israelíes, y llevaron más de 250 rehenes a Gaza. La mayoría de los rehenes fueron liberados en altos el fuego en noviembre de 2023 y entre enero y marzo de 2025, pero el grupo ha mantenido a otros como carta de negociación.

La ofensiva israelí ha reducido gran parte del enclave a escombros y ha causado una catástrofe humanitaria. Más de 64,000 palestinos han sido confirmados muertos, según funcionarios de salud en Gaza.

La escalada ha intensificado los temores de un mayor deterioro de las ya precarias condiciones humanitarias de los palestinos que viven en la zona.

Las FDI mantienen que las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza violan sistemáticamente el derecho internacional y explotan cruelmente las instituciones civiles y la población como escudos humanos para actos terroristas, mientras Hamas niega utilizar edificios residenciales con fines militares.

Temas Relacionados

IsraelGazaGuerra en Medio OrienteFDIEjército israelíCiudad de Gaza

Últimas Noticias

Comenzó en Francia el juicio contra un anestesista por envenenar a 30 pacientes: “Provocaba paros cardíacos para demostrar sus habilidades”

La investigación contra Frédéric Péchier se prolongó durante ocho años e indica que las víctimas tenían entre 4 y 89 años. Los hechos ocurrieron en dos de los principales centros médicos privados de Besanzón

Comenzó en Francia el juicio

El misterio de las madrigueras del cerdo hormiguero y el riesgo de nuevas pandemias

Un estudio en el parque nacional Niokolo-Koba revela cómo estos refugios subterráneos reúnen animales muy diferentes, facilitando el salto de enfermedades entre especies y aumentando la atención de científicos ante posibles brotes futuros

El misterio de las madrigueras

El oro marcó un nuevo récord histórico y ya subió 37% en lo que va de 2025

La onza del metal precioso superó los 3.600 dólares y se confirma como el refugio favorito de los inversores, mientras que la renta de los bonos del Tesoro de EEUU tocó su punto más bajo en cinco meses

El oro marcó un nuevo

Tensión en Francia por la moción de censura contra el gabinete de Macron: “Pueden derrocar al gobierno, pero no borrar la realidad”

Con esas palabras se defendió el primer ministro, François Bayrou, que probablemente perderá su cargo. El país enfrenta una deuda del 114% del PIB y sufre inestabilidad política sin mayorías parlamentarias estables

Tensión en Francia por la

Al menos 17 muertos y 145 heridos en Nepal durante las protestas por la prohibición de las redes sociales

Miles de personas se movilizaron en Katmandú contra la decisión gubernamental de restringir plataformas como X, YouTube y Facebook. La respuesta de la Policía fie letal mientras surgen críticas internacionales por violaciones a la libertad de expresión

Al menos 17 muertos y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Más de 16 millones de

Más de 16 millones de personas reciben programas sociales en México; se amplían Sembrando Vida y Madres Trabajadoras

Empieza la nueva temporada del Imserso 2025/2026: tarifas reducidas y más accesibilidad para pensionistas con bajos ingresos

¿Quién es “Manchas”?, el primer perro detector de fugas de agua en México

SCJN renueva imagen institucional: cambio de logo refleja pluralidad, inclusión y transparencia

Fiscalía de Juárez investiga fraude y manipulación de cadáver e imputa a tercera persona en caso de funeraria Del Carmen

INFOBAE AMÉRICA
La inteligencia artificial y los

La inteligencia artificial y los torneos online impulsan una nueva era del ajedrez

Israel anuncia la interceptación de tres drones lanzados por los hutíes

El Real Madrid recibe al Villarreal el sábado 4 de octubre y el Barcelona visita el Pizjuán el domingo 5

El CTA explicará "pública y semanalmente" las decisiones arbitrales más polémicas elegidas por un comité

DBRS eleva el rating de Cajamar a 'BBB' y mantiene la perspectiva en 'positiva'

ENTRETENIMIENTO

Rescatan a concursante de reality

Rescatan a concursante de reality de supervivencia de YouTube tras 18 horas perdida en un bosque

Charlie Sheen reflexionó sobre su escandalosa vida tras cumplir 60 años: “Todavía me avergüenzo de mi pasado”

Curtis ’50 Cent’ Jackson protagoniza “50 maneras de atrapar a un asesino”

Desde Jesús hasta su esposo: Julia Roberts reveló su lista ideal de invitados para una noche perfecta

Qué es el mieloma múltiple, la enfermedad que acabó con la vida de Rick Davies, líder de Supertramp