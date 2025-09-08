Israel continúa su campaña contra edificios de Hamas en Gaza mientras el grupo terrorista analiza otra propuesta de tregua

Un edificio de varios pisos en la ciudad de Gaza se derrumba tras los ataques israelíes.

Las fuerzas israelíes bombardearon este lunes un edificio residencial de 12 pisos en el centro de la Ciudad de Gaza, conocido como Al-Roya 2, donde se alojaban decenas de familias desplazadas, tres horas después de ordenar la evacuación del inmueble y de cientos de carpas en el área circundante.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) justificaron el ataque afirmando que terroristas de Hamas habían instalado equipos de recopilación de inteligencia y dispositivos explosivos en el edificio, utilizándolo “durante toda la guerra para planificar y promover ataques terroristas contra las fuerzas de las FDI”.

Las fuerzas israelíes bombardearon la Ciudad de Gaza desde el aire (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

El bombardeo se produce en el marco de lo que Israel describió como una intensificación de los ataques aéreos en Gaza, denominada “huracán poderoso”, que según las autoridades israelíes sirve como advertencia final a Hamas para que libere a todos los rehenes y se rinda, o enfrentará la destrucción total del enclave.

Los residentes reportaron que las fuerzas israelíes bombardearon la Ciudad de Gaza desde el aire y detonaron vehículos blindados antiguos en sus calles.

El colapso del edificio conocido como Al-Roya 2, donde se alojaban decenas de familias desplazadas. (REUTERS/Mahmoud Issa)

El ataque contra Al-Roya 2 siguió un patrón similar a bombardeos previos. Durante el fin de semana, Israel había destruido otros dos edificios residenciales con el mismo argumento de que Hamas los utilizaba como puntos de observación. El domingo, las FDI bombardearon la Torre Al-Roya original, dejando un muerto según la Defensa Civil local.

El ataque contra Al-Roya 2 siguió un patrón similar a bombardeos previos. (REUTERS/Mahmoud Issa)

El humo y las llamas se elevan tas el derrumbe del edificio. (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

“Fue como un terremoto”, relató a la AFP Mohamed Al Nazli desde Gaza. El edificio quedó “completamente destruido y reducido a escombros”, señaló este testigo. “Es extremadamente aterrador, no sabemos cuánto más podremos aguantar”, añadió.

Palestinos inspeccionan el lugar donde se derrumbó el edificio residencial bombardeado por Israel. (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Hamas, por su parte, indicó que está estudiando la última propuesta de alto el fuego estadounidense, entregada el domingo con una advertencia del presidente Donald Trump de que representa la “última oportunidad” para el grupo militante.

Antes del ataque, las FDI aseguraron haber adoptado medidas para reducir el riesgo de daños a civiles, incluyendo avisos a la población, el uso de armas de precisión, observación aérea e información adicional de inteligencia. El ejército israelí había emitido dos órdenes de evacuación para Al-Roya, instando a los residentes del complejo y áreas aledañas a desplazarse hacia el sur, hacia la “zona humanitaria” de Al Mawasi, en Khan Younis.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu había anunciado previamente que sus tropas estaban “ampliando” la ofensiva contra el principal centro urbano de la Franja de Gaza. “Estamos ampliando nuestras operaciones en Ciudad de Gaza y sus alrededores”, declaró Netanyahu a sus ministros durante una reunión gubernamental semanal.

Netanyahu indicó que aproximadamente 100.000 habitantes ya han abandonado la Ciudad de Gaza, la principal urbe del enclave palestino. Según estimaciones recientes de la ONU, cerca de un millón de personas viven en la ciudad y sus alrededores.

La guerra comenzó con un asalto de terroristas liderados por Hamas en el sur de Israel en 2023. Los atacantes mataron a 1.200 personas, según cifras israelíes, y llevaron más de 250 rehenes a Gaza. La mayoría de los rehenes fueron liberados en altos el fuego en noviembre de 2023 y entre enero y marzo de 2025, pero el grupo ha mantenido a otros como carta de negociación.

La ofensiva israelí ha reducido gran parte del enclave a escombros y ha causado una catástrofe humanitaria. Más de 64,000 palestinos han sido confirmados muertos, según funcionarios de salud en Gaza.

La escalada ha intensificado los temores de un mayor deterioro de las ya precarias condiciones humanitarias de los palestinos que viven en la zona.

Las FDI mantienen que las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza violan sistemáticamente el derecho internacional y explotan cruelmente las instituciones civiles y la población como escudos humanos para actos terroristas, mientras Hamas niega utilizar edificios residenciales con fines militares.