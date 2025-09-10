Irán dijo que no permitirá el ingreso de inspectores de la agencia atómica de la ONU hasta no llegar a un acuerdo completo

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, pareció restar importancia al alcance del acuerdo, al afirmar que el acuerdo en sí “no da acceso” a los inspectores del OIEA.

Irán llegó a un acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) el martes, después de suspender la cooperación tras su guerra con Israel en junio.

Durante la guerra, que duró 12 días, hubo ataques israelíes y estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes, a las que el OIEA no ha podido acceder desde entonces.

El director del organismo, Rafael Grossi, afirmó que el documento acordado “proporciona una comprensión clara de los procedimientos de inspección”.

“Incluye todas las instalaciones y equipamientos de Irán, y también contempla la obligación de informar sobre todas las instalaciones atacadas, incluido el material nuclear presente en ellas”, declaró Grossi en la reunión de la Junta de Gobernadores de la agencia con sede en Viena.

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, y el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, en El Cairo, Egipto, el 9 de septiembre de 2025. (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, pareció restar importancia al alcance del acuerdo, al afirmar que el acuerdo en sí “no da acceso” a los inspectores del OIEA.

Araghchi dijo en una entrevista emitida el miércoles que “actualmente no se da acceso a los inspectores del OIEA”.

“Sobre la base de los informes que Irán proporcionará más adelante, el tipo de acceso deberá negociarse a su debido tiempo”, añadió.

Mientras Irán insiste en que su programa nuclear tiene fines pacíficos, los países occidentales acusan al régimen de buscar un arma atómica, una afirmación que Teherán ha negado sistemáticamente.

La suspensión de la cooperación por parte de Teherán provocó la salida de los inspectores del OIEA de Irán, antes de que un equipo regresara brevemente el mes pasado para supervisar la sustitución del combustible en la central nuclear de Bushehr.

El acceso a las instalaciones nucleares requiere ahora la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

La inspección más reciente no incluyó el acceso a otras instalaciones clave, como Fordow y Natanz, que fueron atacadas en junio.

Advertencia de Irán

ARCHIVO – En esta foto, publicada el 5 de noviembre de 2019 por la Organización de Energía Atómica de Irán, se muestran centrifugadoras en la instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz, en el centro de Irán. (Organización de Energía Atómica de Irán vía AP, Archivo)

“Irán y la agencia reanudarán ahora la cooperación de forma respetuosa y exhaustiva”, declaró Grossi en la reunión de la junta, añadiendo que “ahora es necesario aplicar medidas prácticas”.

“Es posible que haya dificultades y cuestiones que resolver, pero ahora sabemos lo que tenemos que hacer”, añadió.

Araghchi declaró el martes que Irán pondría fin a la cooperación con la agencia “en caso de cualquier acción hostil contra Irán, incluido el restablecimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que habían sido levantadas”.

En agosto, Reino Unido, Francia y Alemania iniciaron los trámites para volver a imponer las sanciones de la ONU tras semanas de advertencias, alegando el continuo incumplimiento por parte de Irán de sus compromisos en virtud del acuerdo nuclear de 2015.

Dieron a Irán un mes para negociar antes de volver a imponer las sanciones.

Irán ha condenado la medida como “ilegal” y ha advertido de que podría llevar a la exclusión de las potencias europeas de cualquier negociación futura.

Un alto diplomático francés dijo que Irán debe dar acceso a los inspectores del OIEA “lo antes posible”, hablando bajo condición de anonimato.

“Son las acciones sobre el terreno las que serán decisivas”, afirmó el diplomático.

