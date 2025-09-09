Un barco de la flotilla humanitaria sufrió daños en Túnez: las autoridades aseguraron que se trató de un incendio interno (REUTERS/Nacho Doce)

Un barco perteneciente a la Flotilla Global Sumud (GSF), la iniciativa internacional que busca romper simbólicamente el bloqueo sobre la Franja de Gaza, sufrió un incidente en el puerto tunecino de Sidi Bou Said la madrugada de este martes.

Según confirmaron integrantes del comité organizador, la embarcación principal de la Flotilla fue impactada por un supuesto dron mientras permanecía atracada en la costa noreste de Túnez, hecho que desató una investigación y generó movilizaciones de apoyo en el país magrebí.

En un comunicado difundido a través de su cuenta de X, la GSF informó que el incidente involucró al “Barco Familiar”, uno de sus navíos insignia, que navegaba con bandera portuguesa y transportaba a miembros destacados del Comité Directivo de la organización.

Los restos del incendio en una embarcación de la flotilla humanitaria

“La Flotilla Global Sumud confirma que una de sus embarcaciones principales... fue impactada por lo que se sospecha es un dron”, señaló la organización. El texto también aseguró que todas las personas a bordo se encontraban a salvo tras el evento.

Pese a la alarma inicial, las autoridades tunecinas ofrecieron una versión diferente. El vocero de la Guardia Nacional, Houcem Eddine Jebabli, explicó que tras una inspección preliminar, no se detectó la presencia de drones en la zona.

Según los primeros análisis oficiales, el fuego se habría originado en el compartimento donde se almacenaban los chalecos salvavidas, a bordo de un barco que recorrió anteriormente el trayecto desde España y se encontraba a unos 80 kilómetros (50 millas) del puerto de Sidi Bou Said.

“La investigación está en curso y no se ha detectado ningún dron”, puntualizó Jebabli.

A raíz del siniestro se registraron daños superficiales, sin comprometer la integridad estructural del buque. Portavoces tunecinos de la Flotilla afirmaron a través de un video publicado en la página oficial de la organización magrebí en Facebook: “El incendio no provocó daños mayores, sino superficiales, y la embarcación puede viajar el miércoles”.

En el plano internacional, el suceso atrajo la atención de organismos vinculados a la protección de los derechos humanos y la supervisión de la crisis en Palestina. Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Territorios Palestinos Ocupados, también se refirió al hecho y confirmó: “El barco fue atacado aparentemente por un dron en el puerto de Túnez”, solicitando además protección urgente para otras dos flotillas humanitarias que se dirigen a Túnez.

Entre los testimonios recogidos por los organizadores se encuentra el de Yasemin Acar, tripulante de la embarcación, quien documentó en sus redes sociales: “Un dron pasó justo encima, lanzó una bomba, esta explotó y el barco se incendió. Todos en el barco están bien”, dijo.

La tensión por el ataque se intensificó cuando los integrantes de la Flotilla atribuyeron la autoría de la presunta agresión a intereses israelíes, aunque sin aportar pruebas concluyentes. A través de un mensaje en Facebook, los participantes afirmaron: “Esta tentativa de quemar las embarcaciones era israelí (...) este incidente no nos frena de nuestro objetivo de viajar por mar para romper el bloqueo”.

La respuesta local incluyó la movilización de centenares de ciudadanos tunecinos. Durante la madrugada posterior al siniestro, cientos de manifestantes se congregaron en el puerto para expresar solidaridad con la Flotilla Sumud, repitiendo consignas a favor de Palestina y vigilando las embarcaciones.

Según relató Wael Naouar, portavoz del grupo magrebí, “solamente los tunecinos son los que quedarán para vigilar a las embarcaciones esta noche”, e instó a la población a mantener su presencia en el recinto portuario.

“Viva, viva Palestina”, corearon los asistentes, según grabaciones distribuidas en distintas plataformas sociales, en un entorno marcado por la expectación y la tensión por la reanudación del viaje. Las organizaciones vinculadas recalcaron que los tripulantes mantienen firme su plan de zarpar el miércoles hacia la Franja de Gaza, pese a los hechos recientes y a la investigación en curso.

Según lo expresado por la Flotilla Global Sumud, el objetivo de la travesía consiste en “romper simbólicamente el bloqueo sobre Gaza y entregar ayuda humanitaria a la población civil”, en un contexto de creciente presión internacional por la situación en los territorios palestinos. Los organizadores afirmaron que informarán en cuanto existan novedades verificadas respecto al origen y naturaleza del ataque.

(Con información de EFE y AFP)