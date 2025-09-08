Mundo

Rupert Murdoch aseguró la sucesión de su imperio mediático en manos de uno de sus hijos

Un acuerdo familiar millonario, que prohíbe a los hermanos mayores recomprar acciones o intervenir en la gestión, asegura la continuidad editorial y directiva bajo uno de los hijos del magnate australiano

Rupert Murdoch. REUTERS/Mario Anzuoni
La familia de Rupert Murdoch resolvió este lunes la disputa legal sobre la sucesión del imperio mediático del magnate de 94 años, estableciendo a Lachlan Murdoch como heredero al control de Fox News y News Corp, según comunicados simultáneos de ambos conglomerados. Los detalles del acuerdo garantizan que no habrá cambios en la orientación editorial de Fox News, principal red informativa de Donald Trump y otros sectores conservadores en Estados Unidos.

El acuerdo se materializa a través de la creación de un nuevo fideicomiso, el cual transferirá la totalidad de las acciones del grupo a Lachlan Murdoch y a sus hermanastras menores, Grace y Chloe Murdoch, eliminando del esquema de control a los tres hermanos mayores de Lachlan: Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch y James Murdoch. De acuerdo con un comunicado citado por CNN, estos recibirán una compensación estimada en 1.000 millones de dólares cada uno, basada en la venta de acciones dentro de los siguientes seis meses. La transacción asciende a un total de 3.300 millones de dólares.

El conflicto sucesorio comenzó en 2024, cuando Rupert Murdoch intentó modificar los términos del fideicomiso familiar —creado a finales de los años noventa— para consolidar la sucesión de su hijo predilecto y evitar que sus otros hijos pudieran intervenir en la dirección futura de los conglomerados, que agrupan a medios como The Wall Street Journal, tabloides británicos y medios audiovisuales australianos. Durante el litigio, los hermanos de Lachlan, considerados políticamente más moderados, bloquearon la maniobra en una corte de Nevada, cuyo fallo inicialmente favoreció su postura.

Lachlan Murdoch. REUTERS/Fred Greaves
La solución definitiva, anunciada tras negociaciones familiares, exige a Prudence, Elisabeth y James vender sus participaciones en Fox y News Corp y les prohíbe recomprar acciones de estos grupos o intervenir en sus órganos de dirección. El nuevo esquema fiduciario, denominado LGC Holdco, garantiza el control absoluto a Lachlan Murdoch como único administrador de las sociedades matrices, según indicó una nota oficial de ambas compañías.

El desenlace de la disputa finaliza una historia familiar que ha sido comparada con la serie televisiva “Succession” de HBO, por el alcance global de los medios involucrados y su influencia en la política internacional, particularmente en fenómenos como el Brexit o el ascenso de Donald Trump. El pacto, efectivo hasta 2050, zanja además toda posibilidad futura de vuelta de los hermanos al tablero corporativo de la familia Murdoch.

(Con información de AFP, AP y EFE)

