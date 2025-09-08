Mundo

Netanyahu visitó el lugar del ataque mortal en Jerusalén y aseguró que hay una “gran guerra contra el terrorismo”

El primer ministro israelí estuvo en la intersección donde dos terroristas palestinos mataron al menos a seis personas e hirieron a más de diez. Anunció medidas contra las aldeas de los atacantes y reafirmó la continuidad de las operaciones en Gaza y Cisjordania

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visita el lugar donde se produjo un ataque a tiros en las afueras de Jerusalén, el 8 de septiembre de 2025. (REUTERS/Ronen Zvulun/)

El primer ministro Benjamin Netanyahu declaró que Israel está inmerso en una “gran guerra contra el terrorismo” durante una visita al lugar donde dos atacantes palestinos mataron a seis personas e hirieron a 12 en un tiroteo en una parada de autobús en el norte de Jerusalén el lunes por la mañana.

“Una gran guerra contra el terrorismo está teniendo lugar en todos los frentes”, dijo Netanyahu en declaraciones a los medios israelíes en el lugar del ataque en la intersección de Ramot, ofreciendo sus condolencias a las familias de las víctimas asesinadas y deseando una pronta recuperación a los heridos.

Los atacantes palestinos abrieron fuego contra personas que esperaban en una parada de autobús en una intersección concurrida durante la hora pico matutina. Un soldado israelí y un civil que se encontraban en el lugar dispararon y mataron a los atacantes, según informó la policía.

Tiroteo en Jerusalén

Netanyahu llegó al lugar aproximadamente dos horas después del tiroteo. El primer ministro estaba programado para comparecer ante el tribunal el lunes por su juicio de corrupción en curso, que fue pospuesto debido a la situación de seguridad.

“Ahora estamos persiguiendo y cercando las aldeas de donde vinieron los terroristas”, agregó Netanyahu. Los dos terroristas, ambos palestinos de Cisjordania, provenían de pueblos al sureste de Ramallah: Qatanna y Al-Qubeibah.

Las fuerzas de seguridad israelíes dijeron que están cercando aldeas palestinas en las afueras de la cercana ciudad cisjordana de Ramallah como parte de la respuesta intensificada al ataque.

Netanyahu llegó al lugar aproximadamente dos horas después del tiroteo. (REUTERS/Ronen Zvulun)

“La lucha continúa en la Franja de Gaza”, continuó Netanyahu, diciendo que Israel “destruirá a Hamas como prometimos y liberará a nuestros rehenes, a todos nuestros rehenes”.

“Lamentablemente, la guerra también continúa en Jerusalén y en Judea y Samaria, donde hemos actuado con gran fuerza”, dijo, usando el término bíblico para Cisjordania, agregando que “el Shin Bet y las FDI frustraron cientos [de ataques], y la Policía de Israel también frustró cientos este año”.

“Pero desafortunadamente, no esta mañana”, dijo.

Las imágenes del ataque mostraron a docenas de personas huyendo de una parada de autobús en la intersección concurrida. Un autobús, con su parabrisas acribillado a balazos, permanecía detenido en la parada, con pertenencias esparcidas por la calle.

La gente inspecciona un autobús
La gente inspecciona un autobús con agujeros de bala en el lugar donde se produjo el ataque a tiros en las afueras de Jerusalén. (REUTERS/Ammar Awad)

Los paramédicos que respondieron al lugar dijeron que el área era caótica y estaba cubierta de vidrios rotos, con personas heridas e inconscientes en la carretera y una acera cerca de la parada de autobús.

El tiroteo del lunes tuvo lugar en una intersección importante en la entrada norte de Jerusalén, en una carretera que conduce a asentamientos judíos ubicados en el este de Jerusalén.

Cientos de fuerzas de seguridad llegaron al lugar para buscar atacantes adicionales o explosivos que podrían haber sido plantados en el área.

Hamas celebró el ataque sin reclamar responsabilidad, calificándolo como una “respuesta natural a los crímenes de la ocupación contra nuestro pueblo”.

El personal de emergencia trabaja
El personal de emergencia trabaja en el lugar donde se produjo el ataque con disparos en las afueras de Jerusalén. (REUTERS/Ammar Awad)

El tiroteo del lunes fue el ataque más mortífero desde un tiroteo masivo en octubre de 2024, cuando dos palestinos de Cisjordania abrieron fuego dentro de un tren de tren ligero en Tel Aviv, matando a siete personas y dejando a muchas otras heridas. El brazo militar de Hamas se responsabilizó de ese ataque.

La guerra en Gaza ha provocado un aumento de la violencia tanto en Cisjordania ocupada por Israel como en Israel. Los terroristas palestinos han atacado y matado a israelíes en Israel y Cisjordania, mientras que también ha habido un aumento en la violencia de los colonos contra los palestinos.

Datos de la oficina humanitaria de la ONU indican que al menos 49 israelíes fueron asesinados por palestinos en Israel o Cisjordania entre el inicio de la guerra y julio de 2025. Durante el mismo período, las fuerzas israelíes y civiles abatieron al menos 968 palestinos en Israel y Cisjordania.

