Mundo

Estados Unidos y Pakistán firmaron un acuerdo de 500 millones de dólares para la explotación de minerales críticos

La cooperación comenzará con la exportación de antimonio, cobre, oro, tungsteno y tierras raras, y contempla la instalación de una refinería polimetálica en el país

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Camiones de
FOTO DE ARCHIVO: Camiones de volteo circulan en la mina de carbón a cielo abierto en Islamkot, Tharparkar, Pakistán, el 21 de septiembre de 2017 (REUTERS/Akhtar Soomro/Foto de archivo)

Pakistán y Estados Unidos firmaron este lunes un acuerdo sobre minerales críticos en medio de la creciente cooperación entre ambos países, según informó la Oficina del Primer Ministro paquistaní.

El acuerdo fue suscrito entre la empresa estadounidense Metales Estratégicos de Estados Unidos (USSM) y la Organización de Obras Fronterizas (FWO) de Pakistán en la residencia oficial del primer ministro Shehbaz Sharif en Islamabad, indicó la oficina en un comunicado.

“La FWO, el mayor minero de minerales críticos de Pakistán, firmó un histórico Memorando de Entendimiento (MoU) con United States Strategic Metals (USSM), un destacado procesador, reciclador y minero con sede en St. Louis, Misuri”, señaló la nota.

USSM produce y recicla minerales críticos que Washington considera esenciales para tecnologías vinculadas a la manufactura avanzada y la producción de energía. El acuerdo establece un marco de colaboración en minerales clave para las industrias de defensa, aeroespacial y tecnológica.

La cooperación comenzará con la exportación de minerales disponibles en Pakistán, como antimonio, cobre, oro, tungsteno y tierras raras, y contempla la instalación de una refinería polimetálica de USSM en el país. Esta planta producirá bienes intermedios y terminados para cubrir la creciente demanda del mercado estadounidense.

FOTO DE ARCHIVO: Un obrero
FOTO DE ARCHIVO: Un obrero trabaja en una mina de minerales críticos en el condado de Nancheng, provincia de Jiangxi, el 14 de marzo de 2012. REUTERS/Stringer

La primera fase prevé inversiones por unos 500 millones de dólares en el sector minero de Pakistán, según el comunicado.

Una delegación de USSM y Mota-Engil visitó Pakistán para explorar proyectos mineros y de infraestructura y en una reunión con el primer ministro Shehbaz Sharif recibió información sobre las reservas de cobre, oro y tierras raras del país.

La encargada de negocios de EEUU en Pakistán, Natalie Baker, calificó la firma del acuerdo como “otro ejemplo de la solidez de la relación bilateral entre Estados Unidos y Pakistán que beneficiará a ambos países”.

“La administración Trump ha convertido en una prioridad la consecución de este tipo de acuerdos, dada la importancia de los recursos minerales críticos para la seguridad y prosperidad de Estados Unidos”, dijo Baker en un comunicado de la embajada.

Aunque Pakistán cuenta con abundantes reservas de oro, cobre y litio, el sector minero apenas aporta un 3,2 % al PIB nacional y un 0,1 % a las exportaciones mundiales, según cifras oficiales. Islamabad busca ahora atraer inversión extranjera para aprovechar su potencial minero infrautilizado.

Qué son los minerales críticos

FOTO DE ARCHIVO. Mineros en
FOTO DE ARCHIVO. Mineros en la mina Bayan Obo, que contiene minerales de tierras raras, en Mongolia Interior, China. 16 de julio de 2011. REUTERS/Stringer/ File Photo

Los minerales críticos son materias primas estratégicas que sostienen la transición energética y la economía digital. No siempre son escasos en la tierra, pero sí difíciles de sustituir y con cadenas de suministro vulnerables. Cobre, litio, níquel, cobalto, grafito y tierras raras forman el núcleo de esta categoría porque son esenciales para baterías, redes eléctricas y tecnologías limpias, según la Agencia Internacional de Energía y el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El riesgo mayor está en el refinado, no solo en la extracción. La Agencia Internacional de Energía ha advertido que China concentra buena parte del procesamiento mundial de litio, cobalto, grafito y tierras raras. Indonesia se ha convertido en el actor dominante en el níquel. Esa concentración significa que, aunque las reservas estén repartidas, pocos países controlan el paso clave hacia el mercado.

En el litio, el llamado “triángulo del Cono Sur” —Chile, Argentina y Bolivia— concentra los mayores recursos, junto con Australia como otro polo central. Estos países marcan el pulso del insumo clave para baterías.

El níquel tiene su epicentro en Indonesia, seguido de Australia y Brasil, mientras que el cobalto depende en gran medida de la República Democrática del Congo, que domina la producción global con amplio margen.

En cobre, la columna vertebral de las redes eléctricas, Chile y Perú encabezan las reservas, junto con Australia. En grafito, China y Brasil aparecen como los mayores depositarios de reservas naturales.

Las tierras raras, imprescindibles para imanes de alta potencia y turbinas eólicas, tienen en China su mayor reserva y también su mayor capacidad de procesamiento. Brasil, Australia, Vietnam, Rusia y Estados Unidos poseen volúmenes significativos, pero la dependencia tecnológica sigue pivotando hacia el este asiático.

Temas Relacionados

PakistánEstados UnidosMinerales críticosTierras raras

Últimas Noticias

El jefe de gabinete de Zelensky y Marco Rubio conversaron tras el ataque al edificio gubernamental en Kiev

Andriy Yermak informó al secretario de Estado estadounidense sobre el uso de un misil balístico ruso en el bombardeo que dejó dos muertos y una veintena de heridos

El jefe de gabinete de

Más de 500.000 personas fueron afectadas por el terremoto en Afganistán, alertó UNICEF

La ONU lanzó un llamamiento urgente para recaudar 21,6 millones de dólares tras el seísmo del 31 de agosto, que dejó más de 2.200 muertos y 3.600 heridos

Más de 500.000 personas fueron

El dólar extiende su caída tras débil informe de empleo en Estados Unidos

La moneda estadounidense profundizó su descenso después de publicarse datos laborales decepcionantes, lo que aumentó las expectativas de un inminente recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal este mes

El dólar extiende su caída

La multinacional SpaceX compró espectros por 17.000 millones de dólares para expandir Starlink

La operación de la compañía de Elon Musk incluye la adquisición de los espectros AWS-4 y H-Block a la estadounidense EchoStar

La multinacional SpaceX compró espectros

Erdogan intensificó su ofensiva contra la oposición con el asalto a las oficinas del Partido Republicano del Pueblo

Más de 50 diputados resistieron durante horas el desalojo mientras el Gobierno restringía el acceso a las redes sociales en la ciudad

Erdogan intensificó su ofensiva contra
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reaparece temible banda delictiva ‘Los

Reaparece temible banda delictiva ‘Los Injertos del Cono Norte’ con violento ataque extorsivo en Puente Piedra

INAH anuncia el cierre indefinido de la Zona Arqueológica de Iglesia Vieja en Chiapas

Las mejores canciones de mariachi para tu playlist estas fiestas patrias

Presidencia del Perú resalta beneficios del pan con chicharrón en plena final del Mundial de Desayunos contra Venezuela

Lo condenaron en ausencia en Noruega por narcotráfico y lo encontraron escondido en Palermo

INFOBAE AMÉRICA
Al menos 15 heridos en

Al menos 15 heridos en un ataque ruso sobre la ciudad de Zaporiyia

Lionel Scaloni: "España está muy bien, hoy es una de las mejores selecciones"

El jefe de gabinete de Zelensky y Marco Rubio conversaron tras el ataque al edificio gubernamental en Kiev

Más de 500.000 personas fueron afectadas por el terremoto en Afganistán, alertó UNICEF

Roberto Martínez: "Cristiano Ronaldo es un ganador, quiere ser el mejor cada día"

ENTRETENIMIENTO

Channing Tatum y una confesión

Channing Tatum y una confesión inesperada sobre Kirsten Dunst: “Tenía miedo de trabajar con ella, solo quería caerle bien”

“Jiu-jitsu en traje”: así es la singular competencia inspirada en John Wick que reúne a amantes de las artes marciales

Charlie Sheen cuenta cómo se mantuvo despierto 48 horas para su papel en “Un experto en diversiones”

Así fue como Brendan Fraser aprendió a hablar japonés para su nueva película

Danny Trejo desmintió los rumores de su muerte: “Estoy muy vivo”