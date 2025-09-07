Mundo

El Ejército de Israel destruyó otro edificio utilizado por los terroristas de Hamas en ciudad de Gaza

Las FDI indicaron que los extremistas palestinos colocaron “numerosos explosivos con la intención de causar daños a las tropas israelíes cerca del edificio”

Palestinos reaccionan mientras el humo
Palestinos reaccionan mientras el humo y las llamas se elevan mientras un edificio residencial se derrumba tras un ataque aéreo israelí, en la ciudad de Gaza, el 7 de septiembre de 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

El ejército israelí dijo que atacó una torre residencial en la ciudad de Gaza el domingo después de emitir dos advertencias de evacuación, mientras que la agencia de defensa civil del territorio palestino no informó de víctimas inmediatas.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron un edificio de gran altura utilizado por la organización terrorista Hamas en la zona de la ciudad de Gaza”, dijo el ejército en un comunicado refiriéndose a la Torre Al-Roya, diciendo que había sido utilizada “para monitorear la ubicación de... tropas en la zona”.

Antes del ataque, se tomaron medidas para mitigar los daños a la población civil, incluyendo advertencias anticipadas a la población, el uso de municiones de precisión, vigilancia aérea e inteligencia adicional.

En imágenes desde Gaza compartidas en X, se ve una gran humareda acompañada de explosiones, y como un edificio de al menos seis plantas se deshace.

Imagen del edificio que destruyeron.
Imagen del edificio que destruyeron.

La FDi aseguró que las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza violan sistemáticamente el derecho internacional, utilizando brutalmente la infraestructura civil y a la población gazatí como escudos humanos para sus actividades terroristas.

Ayer, el Ejército israelí también destruyó la torre Susi en la ciudad de Gaza - tras lanzar papeles advirtiendo a la población de que huyeran al sur-, y el viernes la torre Mushtaha, en el barrio de Rimal, tras explosionar la base de este rascacielos.

El Ejército alega que estos edificios son usados por Hamas, en otras funciones, como puntos de observación.

Los bloques de torres residenciales y comerciales de la ciudad de Gaza constituyen un legado importante en la historia de esta ciudad, que antes de la ofensiva bélica israelí era una vibrante capital.

Palestinos inspeccionan el lugar de
Palestinos inspeccionan el lugar de un ataque israelí en la ciudad de Gaza September 7, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Este viernes, el Ejército israelí había anunciado que “en los próximos días” empezaría una oleada de ataques contra edificios de varias plantas de Ciudad de Gaza (norte de la Franja) que se hayan “convertido en infraestructura terrorista”.

“En los próximos días, el Ejército atacará estructuras convertidas en infraestructura terrorista en Ciudad de Gaza: cámaras, centros de mando de observación, posiciones de francotirador y antitanque, y recintos de mando y control”, recogió el comunicado.

Ese anuncio llegó después de que el jueves el Ejército dijera que ya controla el 40% de la capital gazatí que pretende ocupar totalmente, expulsando hacia el sur al millón de personas que se concentran en la urbe.

En su comunicado, el Ejército asegura que “han llevado a cabo extensas operaciones de recopilación de inteligencia e identificaron una importante actividad terrorista de Hamas en diversas infraestructuras de Ciudad de Gaza, en particular en edificios de gran altura”.

Foto del sábado de un
Foto del sábado de un edificio colapsando tras un ataque israelí en la ciudad de Gaza September 5, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa

“Además, la infraestructura terrorista subterránea de Hamas se encuentra junto a estos edificios, diseñada para facilitar emboscadas contra las tropas israelíes y proporcionar rutas de escape desde los centros de mando establecidos en ellos”, agrega el comunicado.

(con información de AFP y EFE)

