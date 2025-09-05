Kim Jong-Un ratificó su “voluntad firme” en intensificar las relaciones bilaterales con el régimen chino

El dictador Kim Jong-Un afirmó que es su “voluntad firme” desarrollar constantemente las relaciones bilaterales con el régimen chino (REUTERS)

El líder norcoreano, Kim Jong-Un, afirmó el jueves que es su “voluntad firme” desarrollar de manera constante las relaciones entre Corea del Norte y China, durante una reunión con el líder del régimen chino, Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo de Beijing, informó la agencia estatal norcoreana KCNA.

La visita de Kim a China, su aliado más importante, fue por la celebración del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, donde se unió al presidente ruso Vladimir Putin y a Xi en un desfile militar masivo.

Según KCNA, Kim expresó los “sentimientos amistosos” entre los dos países y subrayó que la relación “no puede cambiar sin importar cómo varíe la situación internacional”.

“Es la voluntad firme del Partido de los Trabajadores de Corea (WPK) y del gobierno… desarrollar de manera constante las relaciones DPRK-China”, declaró Kim, usando el acrónimo oficial de su país, reportó KCNA.

Además, aseguró que Pyongyang “apoyará y alentará invariablemente la postura y los esfuerzos” de China para defender su soberanía, integridad territorial y sus intereses de desarrollo.

Según KCNA, Kim expresó los “sentimientos amistosos” entre los dos países y subrayó que la relación “no puede cambiar sin importar cómo varíe la situación internacional” (REUTERS)

Por su parte, Xi señaló que los dos países deben “fortalecer la coordinación en los asuntos internacionales y salvaguardar sus intereses comunes”, según medios estatales chinos. Las declaraciones reflejan la estrecha cooperación política, económica y diplomática que China ha mantenido históricamente con Corea del Norte desde la guerra de Corea en la década de 1950.

En los últimos años, Pyongyang también se ha acercado a Rusia; ambos países firmaron un acuerdo de defensa mutua el año pasado, y soldados norcoreanos participan en la guerra en Ucrania. Aun así, la relación con China sigue siendo clave para el régimen norcoreano, especialmente como fuente de apoyo político y económico.

Kim Jong-un llegó a Beijing el martes, tras realizar un trayecto de casi un día en su tren especial. La visita marca su segunda salida al extranjero en seis años y la primera a China desde 2019. Lo acompañó su hija, Kim Ju Ae, lo que ha incrementado las especulaciones sobre una eventual sucesión en el liderazgo norcoreano.

Xi señaló que los dos países deben “fortalecer la coordinación en los asuntos internacionales y salvaguardar sus intereses comunes”, según medios estatales chinos (REUTERS)

En un video difundido por la televisión estatal china CCTV, Kim expresó: “Visitar China después de seis años me impresionó profundamente por cómo se ha transformado y desarrollado más allá de todo reconocimiento. Lo que no ha cambiado es la cálida bienvenida… no importa cómo cambie el mundo, la amistad entre los pueblos de Corea del Norte y China permanece constante”.

Xi también recordó su visita a Corea del Norte en 2019, indicando que experimentó un “fuerte sentido de parentesco” durante su estancia. Kim abandonó Pekín el jueves por la noche en su tren privado, regresando a Corea del Norte, indicó KCNA.

(Con información de AFP)