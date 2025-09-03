Taiwán denunció que China instaló plataformas petroleras en sus aguas

Doce estructuras de CNOOC fueron detectadas cerca de la isla de Pratas, en aguas reclamadas por Taipéi (Reuters)

El gobierno de Taiwán denunció que China ha instalado al menos doce plataformas de exploración y estructuras petroleras de gran tamaño en aguas próximas a la isla de Pratas, que Taipéi considera parte de su zona económica exclusiva. Entre los dispositivos ubicados figuran siete plataformas de perforación, tres buques de producción y almacenamiento flotante, y dos plataformas semisumergibles, según detalló la agencia AFP.

Estas infraestructuras, todas operadas por la estatal China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), permanecen en la zona desde por lo menos mayo de 2020, y algunas han llegado a situarse a menos de 50 kilómetros del perímetro de seguridad alrededor del archipiélago.

El país presidido por Lai Ching-te considera que estas actividades constituyen una infracción al derecho internacional y un desafío directo a su control sobre espacios marítimos estratégicos.

La oficina presidencial liderada por Lai Ching-te condenó la presencia de infraestructuras marinas en la zona económica que administra (Reuters)

Según Taipéi, esta presencia activa de CNOOC forma parte de una campaña sistemática de presión por parte de Beijing, basada en la combinación de acciones económicas, legales y de desinformación.

En tanto, un reporte de The Guardian, agrega que algunas de estas plataformas, de hasta 240 metros de largo, figuran entre las mayores del continente. Además, expertos advierten que la tecnología empleada podría tener potencial de uso dual: explotación de recursos y funciones asociadas a escenarios de coerción, bloqueo o proyección de fuerza.

Taipéi sostiene que las instalaciones chinas violan principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), a pesar de que ninguno de los dos países son partes oficiales del tratado, debido al estatus internacional de la isla.

Las autoridades locales han emitido una exigencia pública para que Beijing detenga de inmediato todas las actividades de exploración o extracción en las zonas reclamadas por Taiwán y otros Estados de la región afectados.

Pratas, ubicada en el norte del mar de China Meridional, es controlada por el gobierno insular y también es reclamada por Pekín (Agencia de prensa)

En paralelo, según informó el medio local Taiwan News, la portavoz presidencial Karen Kuo señaló que los organismos de seguridad y defensa de Taiwán monitorean de forma constante la situación en torno a Dongsha (Pratas) y están evaluando riesgos, además de consultar a socios regionales para coordinar respuestas conjuntas.

El gobierno japonés también ha reportado recientemente la presencia de plataformas chinas en su zona económica exclusiva, calificando estos movimientos como intentos unilaterales de explotar recursos en áreas disputadas.

Debido a su aislamiento diplomático, Taiwán carece de mecanismos legales internacionales plenamente funcionales para resolver disputas marítimas, lo que limita su capacidad de defensa a labores de vigilancia llevadas a cabo por la guardia costera y la coordinación entre agencias nacionales.

Expertos advierten que la falta de protestas oficiales contundentes puede favorecer la consolidación de la estrategia de ocupación progresiva emprendida por Beijing.

Pratas es considerada estratégica en el conflicto marítimo entre la administración isleña y el gobierno central de la potencia asiática (Agencia de prensa)

Finalmente, analistas como Ray Powell, del SeaLight Project de la Universidad de Stanford, alertan que la instalación de plataformas petroleras responde a un patrón regional de expansión, cuyo objetivo es ampliar el control marítimo de China y restringir el margen de maniobra defensivo de Taiwán. Para la isla, el despliegue representa un reto legal, estratégico y de soberanía en una de las regiones marítimas más sensibles de Asia.

En los últimos cinco años, Beijing ha incrementado la presión sobre Taiwan mediante la ampliación de estructuras en el mar y con maniobras de aeronaves y patrullas navales cerca de sus fronteras.

Bajo el liderazgo de Xi Jinping, Pekín ha intensificado su campaña de ampliación territorial en el mar de China Meridional, involucrando áreas cercanas a la isla de Pratas (Reuters)

The Guardian detallan que académicos chinos como Zhu Feng (Universidad de Tsinghua), sostienen que China justifica estas actividades de Taiwan, como también las denuncias de Japón, señalando necesidades energéticas internas, aunque reconoce que reflejan una postura firme en la defensa de sus derechos regionales.

Analistas internacionales concuerdan en que el despliegue sistemático de plataformas cerca de Pratas simboliza una disputa por recursos energéticos y un nuevo episodio en el pulso geopolítico y estratégico en el mar de China Meridional.

(Con información de AFP)