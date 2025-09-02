Inspectores del OIEA detectaron uranio en un sitio vinculado a un programa nuclear secreto en Siria

El OIEA halló trazas de uranio en una instalación del este de Siria bombardeada en 2007 por Israel

El organismo de control nuclear de las Naciones Unidas informó este martes que sus inspectores detectaron rastros de uranio en un sitio de Siria, presuntamente vinculado a un programa nuclear secreto desarrollado por el régimen anterior.

Se cree que, bajo el mandato del ex dictador Bashar Assad, Siria operaba un amplio programa nuclear no declarado. Entre sus componentes estaría un reactor construido en secreto por Corea del Norte en la provincia oriental de Deir el-Zour.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, había declarado previamente a The Associated Press que algunas de las actividades sirias estaban “probablemente relacionadas con armas nucleares”.

El ex dictador de Siria, Bashar al-Asad, con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, en Damasco, Siria. 19 de marzo de 2024. (SANA/Cedida vía REUTERS)

En 2023, inspectores del OIEA tomaron muestras ambientales en “tres sitios presuntamente vinculados” con el sitio Deir el-Zour. El análisis reveló “una cantidad significativa de partículas antropogénicas de uranio natural en uno de los tres sitios”, explicó el portavoz del OIEA, Fredrik Dahl.

“Algunas de estas partículas son consistentes con la conversión de concentrado de uranio en óxido de uranio”, afirmó. Este proceso es típico de un reactor nuclear de potencia.

Grossi presentó los hallazgos a la junta de gobernadores del OIEA en un informe reciente sobre la situación en Siria.

El sitio de Deir el-Zour salió a la luz en 2007, cuando Israel —considerado el único estado de Medio Oriente con armas nucleares, aunque no ha declarado oficialmente su programa— lanzó ataques aéreos que destruyeron la instalación. Posteriormente, Siria arrasó el área y nunca respondió íntegrament a las preguntas del OIEA.

El año pasado, antes de la caída de Assad, un equipo del organismo logró visitar algunos lugares de interés. Tras el cambio de gobierno, el presidente interino Ahmad al-Sharaa accedió a cooperar y permitió nuevamente el acceso al sitio donde se habían hallado las partículas.

Rafael Grossi

Allí tomaron más muestras y “evaluarán los resultados de todas las muestras ambientales recogidas en este lugar, junto con la información obtenida de la visita prevista al sitio de Deir el-Zour, y podrán llevar a cabo actividades de seguimiento, según sea necesario”, dijo Dahl.

Durante una visita a Damasco en junio, Grossi reveló que al-Sharaa manifestó interés en desarrollar energía nuclear con fines pacíficos en el futuro.

Varios otros países de la región están desarrollando de alguna forma la energía nuclear. Grossi señaló que Siria probablemente exploraría el uso de reactores modulares pequeños, que son más baratos y fáciles de implementar que los tradicionales de gran escala.

También afirmó que el OIEA está preparado para ayudar a Siria a reconstruir la infraestructura de radioterapia, medicina nuclear y oncología en un sistema de salud gravemente debilitado tras casi 14 años de guerra civil.

(AP)