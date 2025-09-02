Mundo

Bélgica reconocerá el Estado de Palestina durante la Asamblea General de la ONU

La medida fue anunciada por el ministro de Exteriores, Maxime Prévot, quien también confirmó la aplicación de sanciones contra Israel debido a la crisis humanitaria en Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot

El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, informó este martes que su país reconocerá formalmente al Estado de Palestina durante la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará en septiembre en Nueva York.

¡Palestina será reconocida por Bélgica en la sesión de la ONU! Además, se están imponiendo sanciones firmes contra el gobierno israelí”, declaró Prévot a través de la red social X.

La decisión de Bruselas llega en el contexto de una creciente presión internacional y después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, anunciara una postura similar para Francia en el mismo foro global, previsto del 9 al 23 de septiembre. Desde entonces, más de una docena de países occidentales han instado a sus homólogos a tomar medidas en favor de la causa palestina.

Prévot explicó que el reconocimiento se produce como respuesta al “drama humanitario” vivido en la Franja de Gaza y “frente a las violencias perpetradas por Israel violando el derecho internacional”. El gobierno belga también confirmó la imposición de sanciones específicas dirigidas al Ejecutivo israelí en tanto se mantenga la crisis en la región.

Noticia en desarrollo...

