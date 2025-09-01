Mundo

Ucrania calificó de “fracaso diplomático” de Rusia la declaración de la cumbre con China e India

El Ministerio de Exteriores ucraniano dijo que el Kremlin esperaba que la declaración final de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái se pronunciara en favor de Moscú

El primer ministro indio, Narendra
El primer ministro indio, Narendra Modi, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente chino, Xi Jinping, asisten a una ceremonia de fotos antes de la sesión plenaria de la Cumbre del BRICS en Kazán, Rusia. 23 de octubre de 2024. Alexander Zemlianichenko/vía REUTERS

El Ministerio de Exteriores de Ucrania calificó como un “fracaso” para el Kremlin la ausencia de menciones a la guerra ruso-ucraniana en la declaración final de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebrada el lunes en la ciudad china de Tianjín. En el encuentro participaron representantes de Rusia, China, India y otros países asiáticos.

De acuerdo con el comunicado oficial ucraniano, la exclusión del conflicto en el documento se debe a “discrepancias con Moscú” por parte de China, India y otros Estados miembros. “Es evidente que Moscú no ha conseguido llevar las posiciones nacionales de los Estados participantes sobre la cuestión a un denominador común aceptable para la Federación Rusa”, afirmó el Ministerio ucraniano.

En el texto, el Gobierno de Ucrania señaló que la declaración final de la cumbre constituyó “un fracaso de los esfuerzos diplomáticos de Moscú” por “imponer la idea de que los países de fuera de Europa y Norteamérica apoyan la posición del Kremlin en la guerra”.

La declaración conjunta de la OCS sí incluía demandas para un orden mundial más multilateral y la ausencia de injerencias extranjeras en los asuntos internos de los países, pero evitó cualquier referencia directa a la guerra en Ucrania, señaló la información oficial.

El Ministerio de Exteriores ucraniano también instó a China a desempeñar un papel más activo en las gestiones de paz. “Dada la importancia del papel geopolítico del Partido Comunista de China, celebraremos un papel más activo de Beijing a la hora de avanzar hacia una paz para Ucrania basada en el respeto a la Carta de Naciones Unidas”, concluyó el comunicado.

Coalición de Voluntarios debatirá en París garantías de seguridad para Ucrania con presencia de Macron, Starmer y Zelensky

El presidente francés, Emmanuel Macron,
El presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky asisten a una reunión de la "coalición de los dispuestos" en el Palacio Marinski en Kiev, Ucrania. 10 de mayo de 2025. Ludovic Marin/vía REUTERS

La Coalición de Voluntarios celebrará una reunión el próximo jueves en París, bajo la presidencia del presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer, con la participación del mandatario ucraniano Volodímir Zelensky, según informó este lunes el Elíseo.

El encuentro tendrá un formato híbrido, con algunos líderes presentes en la capital francesa y otros conectados por vídeoconferencia. El objetivo principal será analizar el trabajo realizado en las últimas semanas sobre las garantías de seguridad para Ucrania. Los jefes de Estado y de Gobierno también examinarán, según la presidencia francesa, “las consecuencias que hay que sacar de la actitud de Rusia, que se obstina en rechazar la paz”.

Durante el Consejo de Ministros franco-alemán celebrado el pasado viernes en Tolón, Emmanuel Macron insistió en que las acciones del presidente ruso, Vladímir Putin, no pueden quedar sin respuesta, tras lo que considera un incumplimiento de su compromiso de negociar con Zelensky, asumido previamente ante el estadounidense Donald Trump. En esa ocasión, Macron había anticipado la intención de solicitar al presidente estadounidense la imposición de “sanciones primarias y secundarias” a Rusia para presionar una reapertura de las conversaciones.

La Coalición de Voluntarios, integrada por 30 países en su mayoría europeos, busca asentar el trabajo realizado en materia de garantías de seguridad. Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz, coincidieron en Tolón que la principal garantía consiste en un ejército ucraniano robusto, con efectivos, formación y armamento suficiente.

Otras medidas que se discutirán incluyen la posible presencia de “fuerzas de reaseguro” de Estados miembros de la coalición en territorio ucraniano en caso de alcanzarse un acuerdo de paz, así como el despliegue de fuerzas de apoyo en países vecinos.

(Con información de EFE)

