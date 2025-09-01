Padre contó la historia de exmilitar bogotano que murió peleando en Ucrania: “Le habían prometido un sueldo $20 millones, pero las cosas no son así”

Gerson Morales murió en combates realizados a finales de julio - crédito Leo Correa/AP Foto/Captura de Pantalla redes sociales

La muerte de Gerson Alejandro Morales, un joven colombiano de Ciudad Bolívar en Bogotá, ha generado conmoción en su comunidad y ha puesto en evidencia los riesgos que enfrentan los latinoamericanos reclutados a través de redes sociales para participar en la guerra en Ucrania.

Morales viajó a ese país con la esperanza de mejorar la situación económica de su familia, pero perdió la vida en el frente de batalla tras ser captado por promesas laborales que no se cumplieron.

Su familia, sumida en el dolor, ahora enfrenta el desafío de repatriar sus restos y advierte a otros jóvenes sobre los peligros de este tipo de ofertas, según relataron al medio Alerta Bogotá.

Cómo salió desde Bogotá hasta Ucrania

Gerson Morales creció en el barrio Divino Niño, en el sur de Bogotá, donde vivía junto a su padre y su abuela de 71 años.

De acuerdo con testimonios recogidos por QHubo Bogotá, el joven había terminado recientemente su servicio militar en el batallón de Marruecos, en Rafael Uribe, y trabajaba como repartidor en una aplicación, aunque los ingresos no le alcanzaban para cubrir las necesidades del hogar.

“Él estaba respondiendo por la abuela desde hace dos años, pero no le alcanzaba el dinero. Tal vez esto fue lo que lo llevó a tomar esa decisión”, explicó un allegado al medio.

Sin levantar sospechas, Morales reunió a su familia dos días antes de partir, sin mostrar nunca una carta de invitación ni detallar el verdadero alcance de su viaje.

El proceso de reclutamiento por redes sociales comenzó a través de Tiktok, donde Gerson, según sus familiares, fue contactado por personas que le ofrecieron un contrato con una empresa vinculada al gobierno ucraniano.

Según testimonios recogidos por Alerta Bogotá, le prometieron un entrenamiento de dos meses y un salario de doce millones de pesos durante esa etapa, con la posibilidad de recibir veinte millones cde pesos mensuales una vez en combate.

Sin embargo, al llegar a Ucrania el 29 de junio, la realidad fue muy distinta. Morales firmó el contrato el 2 de julio y, apenas seis días después, ya se encontraba en su primera misión, sin haber recibido la capacitación prometida.

“A él le dijeron que lo iban a entrenar por dos meses y todo, pero no le cumplen con ninguna de esas condiciones”, relató su padre, Leonardo Morales, a la cadena radial.

Su etapa en la Guerra de Ucrania

Las condiciones en el frente resultaron mucho más duras de lo que Gerson y su familia imaginaron. El joven formó parte de una brigada de asalto compuesta mayoritariamente por latinoamericanos, muchos de ellos sin experiencia en operaciones especiales.

“Todas las brigadas de asalto son de latinoamericanos. Desafortunadamente, a mi hijo le tocó ser parte de la brigada de las personas que ponen en carne de cañón”, denunció su padre en diálogo con Alerta Bogotá.

Los testimonios familiares recogidos por QHubo Bogotá señalan que los jóvenes eran enviados a misiones de alto riesgo sin preparación adecuada, y que en la misma tanda viajaron 24 colombianos, de los cuales la mayoría no sobrevivió.

“Él estaba con tres pelados colombianos (sic). A ellos los mataron ese mismo día”, relató un familiar.

La última comunicación de Gerson con su familia ocurrió el 30 de julio, cuando envió un mensaje de despedida a su padre. En ese audio, el joven expresó su arrepentimiento y el impacto que le causó la guerra.

“Pa’, te dejo este mensaje por si no regreso de esta misión. Se escucha duro, pero es la verdad… Al llegar a Ucrania y entrar a un área recuperada y ver tanto muerto, tanta destrucción, me di cuenta de que entré al mismo infierno. Ahí entendí que estaba nadando contra la corriente y la verdad me quiero disculpar. Lo siento mucho por todo lo malo que hice, me arrepiento demasiado. Cometí muchos errores por intentar cumplir mis sueños y por avaricia. Hoy solo queda disculparme”, relató Gerson, según recogió QHubo Bogotá.

El trágico desenlace del exmilitar bogotano

El 31 de julio, durante una misión, Morales fue herido en combate y, según versiones de sus compañeros, murió tras un ataque con drones. La familia recibió la notificación oficial el 3 de agosto, aunque las circunstancias y la fecha exacta del fallecimiento presentan discrepancias en los relatos.

“Primero, nos dicen que él está desaparecido porque fue herido allá en cumplimiento de una misión. Después reiteran que, a los 7 días, ya está muerto, que no se puede recuperar el cuerpo porque quedó en la zona de conflicto”, explicó Leonardo Morales a Alerta Bogotá.

Los cuerpos de Gerson y de otros compañeros no pudieron ser recuperados debido a la intensidad de los combates y los bombardeos en la zona.

Repatriación del cuerpo a Colombia

El drama de la familia Morales no terminó con la noticia de la muerte. Ahora enfrentan el complejo y costoso proceso de repatriación de cuerpos.

Para ello, deben viajar a Ucrania, presentar una muestra de ADN y realizar trámites legales que superan con creces sus posibilidades económicas.

“Ese viaje es demasiado costoso, por eso están pidiendo ayudas para poder viajar”, explicó un allegado a QHubo Bogotá.

A su vez, el padre del joven detalló a Alerta Bogotá que, si no logran completar el proceso, existe el riesgo de que el cuerpo de su hijo sea enterrado como un NN o en una fosa común.

La familia, que vive en condiciones precarias, ha iniciado una campaña para recaudar fondos y poder cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades ucranianas.

La historia de Gerson no es un caso aislado. Sus familiares y otros testimonios recogidos por los medios citados advierten sobre el creciente fenómeno del reclutamiento de jóvenes latinoamericanos a través de redes sociales.

Las promesas de altos salarios y condiciones seguras rara vez se cumplen, y muchos de los reclutados terminan en misiones de alto riesgo sin la preparación adecuada.

“Nada más con el grupo de mi hijo, en esa misión, solo quedaron tres personas heridas de 22 soldados. Inclusive, a veces mandan a los muchachos de a tres a combatir, literalmente a que los maten. No revisan nada, si son aptos o no. Reclutan a cualquiera y no les importa la vida de estos jóvenes”, denunció un familiar a QHubo Bogotá.

Además, la falta de control y regulación por parte de las autoridades facilita que estos reclutamientos continúen, dejando a muchas familias en la incertidumbre y el dolor.

Según los allegados del joven, la tragedia que vivió su familia se repite en decenas de hogares colombianos y latinoamericanos. Han conocido más de un centenar de casos similares, en los que jóvenes son llevados a la guerra y pierden la vida en circunstancias extremas, sin que sus familias puedan obtener justicia o siquiera recuperar sus cuerpos.