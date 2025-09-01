La medina de Fez, en Marruecos, obtuvo el título de mayor zona peatonal urbana del mundo

La medina de Fez es reconocida como la mayor zona peatonal urbana del mundo por Guinness World Records (REUTERS/Shereen Talaat)

En el corazón de Marruecos, la medina de Fez ha sido reconocida por el Guinness World Records como la mayor zona urbana peatonal del mundo, un título que resalta tanto su singularidad histórica como su vitalidad contemporánea.

Este enclave amurallado del siglo XIII, considerado la capital cultural del país, alberga a más de 156.000 habitantes y se distingue por la ausencia total de autos, lo que la convierte en un destino excepcional para quienes desean explorar a pie, según Travel + Leisure.

Reconocimiento Guinness y vida peatonal en la medina de Fez

El reconocimiento otorgado por el Guinness World Records no solo destaca la magnitud de la medina de Fez, sino que también pone en valor su estructura urbana única. Dentro de sus murallas, la vida cotidiana transcurre entre callejones estrechos y plazas animadas, donde el tráfico motorizado está prohibido y solo se permite el paso ocasional de burros.

Esta característica ha permitido preservar un ambiente tradicional y seguro para los peatones, en contraste con otras ciudades modernas.

El valor histórico y cultural de la medina de Fez ha sido reconocido internacionalmente, al formar parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

La medina de Fez destaca por su estructura urbana única y su ambiente tradicional (REUTERS/Shereen Talaat)

Fundada en el siglo XIII, es un testimonio vivo de la arquitectura y las tradiciones marroquíes, y se ha consolidado como el epicentro cultural del país. Sus calles y plazas, decoradas con obras arquitectónicas de gran valor, son escenario de una vida comunitaria donde se expresan oficios ancestrales y costumbres transmitidas de generación en generación.

Experiencias, gastronomía y eventos culturales en Fez

Para los visitantes, recorrer la medina de Fez es una experiencia inmersiva. Según Travel + Leisure, quienes se adentran en sus laberínticas calles pueden descubrir una amplia variedad de talleres y comercios, desde curtidores y tejedores hasta artesanos del cobre y alfareros.

El sitio oficial de turismo, Visit Morocco, destaca que “sus calles están decoradas con obras maestras arquitectónicas, y sus plazas son lugares de encuentro donde un arte de vivir ancestral se expresa a través de gestos seguros y delicados”. La medina invita a perderse entre sus mercados, adquirir recuerdos únicos y apreciar la riqueza de su artesanía.

Los mercados de la medina de Fez permiten adquirir recuerdos únicos y apreciar la artesanía local (REUTERS/Shereen Talaat)

La oferta gastronómica de Fez es otro de sus grandes atractivos. Entre las recomendaciones de Travel + Leisure figuran restaurantes como Mom’s Touch, ideal para disfrutar de una comida en una terraza con vistas; Ruined Garden, que ofrece un ambiente tranquilo rodeado de vegetación; y Restaurant Bab Sahra Fes, para quienes buscan una experiencia culinaria más sofisticada.

La gastronomía local, reconocida como una de las mejores del mundo, es un elemento imprescindible en cualquier visita, tal como subraya Visit Morocco.

El calendario cultural de la medina se enriquece cada año con eventos de relevancia internacional. En mayo, la ciudad acoge el Festival de Músicas Sagradas del Mundo, que llena de sonidos globales sus plazas y callejones, y el Jazz in Riads, uno de los principales encuentros musicales de la región. Estas celebraciones, según Visit Morocco, refuerzan el papel de Fez como centro cultural y punto de encuentro para artistas y viajeros.

Para quienes prefieren una visita guiada, existen múltiples opciones que facilitan la exploración de la medina y sus alrededores. Travel + Leisure menciona operadores como Fez Tour Guide, que organiza recorridos por la medina y excursiones a puntos de interés cercanos; así como tours temáticos de museos y compras a través de plataformas como Get Your Guide y experiencias lideradas por guías locales en Airbnb Experiences. Estas alternativas permiten descubrir rincones menos conocidos y comprender mejor la historia y el funcionamiento de la ciudad.

Existen múltiples opciones de visitas guiadas para explorar la medina de Fez y sus alrededores (REUTERS/Shereen Talaat)

Llegar a Fez es sencillo y forma parte de la experiencia. Desde Tánger, los viajeros pueden tomar un tren operado por la Office National des Chemins de Fer, el servicio ferroviario nacional de Marruecos, en un trayecto de aproximadamente cuatro horas. Esta conexión facilita el acceso a Fez y a otras ciudades destacadas del país, ampliando las posibilidades para quienes desean explorar Marruecos en profundidad.

Antes de emprender el viaje, Travel + Leisure sugiere un consejo práctico: elegir un calzado cómodo. Las largas caminatas por la medina, entre callejones y plazas, se disfrutan mucho más cuando los pies están bien preparados para la aventura.