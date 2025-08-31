Vladimir Putin se reunió con Xi Jinping y le informó sobre las conversaciones que mantuvo con Donald Trump en Alaska

El presidente chino, Xi Jinping, da la bienvenida al presidente ruso, Vladimir Putin, durante una ceremonia celebrada en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, China. (Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS)

El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping discutieron el domingo los recientes contactos entre Rusia y Estados Unidos, incluyendo las conversaciones que Putin mantuvo este mes en Alaska con el presidente estadounidense Donald Trump, según informó a los medios rusos el asesor del Kremlin, Yury Ushakov.

El encuentro entre los dos líderes tuvo lugar al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) que se celebra en la ciudad portuaria de Tianjin, en el norte de China, hasta el lunes.

Ushakov reveló que Putin y Xi Jinping “se sentaron juntos en la recepción y pudieron tener una conversación activa y muy productiva”, durante la cual el mandatario ruso compartió detalles sobre sus intercambios con la administración Trump.

“Nuestro presidente se comunicó detalladamente, por supuesto, con el presidente de la República Popular China. Se reunieron y pudieron conversar de forma activa y muy efectiva. Incluso, como me contó nuestro presidente, se discutieron los últimos contactos con los estadounidenses, nuestros contactos con ellos”, declaró el asesor presidencial ruso a la agencia TASS.

Sin embargo, Ushakov no proporcionó más detalles sobre el contenido específico de las conversaciones entre Putin y Trump en Alaska, ni sobre qué aspectos de estos contactos fueron abordados durante el encuentro sino-ruso.

La revelación de esta discusión entre Putin y Xi cobra especial relevancia en el contexto de la cumbre de la OCS, un bloque que China y Rusia han promovido como una alternativa a las alianzas occidentales lideradas por Estados Unidos. La organización representa a casi la mitad de la población mundial y una porción significativa del PIB global.

La cumbre de Tianjin es la primera reunión de la OCS desde que Trump regresó a la presidencia en enero, lo que añade una dimensión geopolítica particular a los encuentros. Expertos señalan que tanto Beijing como Moscú utilizan plataformas como la OCS para ganar influencia en la escena internacional, especialmente después de que las reivindicaciones chinas sobre Taiwán y la invasión rusa de Ucrania los hayan enfrentado con Estados Unidos y Europa.

La cumbre de la OCS ha congregado a dirigentes de cerca de 20 países euroasiáticos, incluyendo al primer ministro indio Narendra Modi, quien realizó su primera visita a China desde 2018. Durante su encuentro con Xi, Modi enfatizó el compromiso de India para impulsar las relaciones “sobre la base de la confianza mutua, la dignidad y la sensibilidad”.

El primer ministro de India, Narendra Modi, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping, durante una reunión en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin, China, el 31 de agosto de 2025. Oficina de Información de Prensa de la India/Distribuida vía REUTERS

El bloque está integrado por China, India, Rusia, Pakistán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia, con otros 16 países afiliados como observadores o “socios del diálogo”.

La organización, presentada frecuentemente como un contrapeso a la OTAN, ha cobrado mayor relevancia en los últimos años como foro para la coordinación entre potencias no occidentales. Dylan Loh, profesor adjunto de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, señaló a la AFP que “China lleva mucho tiempo tratando de presentar a la OCS como un bloque de poder no liderado por Occidente que promueve un nuevo tipo de relaciones internacionales que, según afirma, es más democrático”.

Putin llegó a Tianjin acompañado por una comitiva de altos cargos políticos y representantes empresariales, subrayando la importancia que Rusia otorga tanto a sus relaciones con China como al fortalecimiento de la OCS como plataforma de influencia global.

La cumbre se desarrolla en un contexto de alta seguridad, con fuerzas de seguridad posicionadas alrededor y dentro del recinto, mientras un importante dispositivo policial fue desplegado por toda la ciudad de Tianjin, afectando significativamente el tráfico local.

Los líderes reunidos en Tianjin también estarán presentes el miércoles en Beijing para presenciar un gran desfile militar que conmemorará los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, al que también asistirá el dictador norcoreano Kim Jong-un.