Alianza naval contra Rusia: el Reino Unido venderá a Noruega fragatas por 11.550 millones de euros

La Fragata Tipo 26 HMS Glasgow en el astillero de Govan, en Glasgow, donde actualmente se construyen fragatas para la Royal Navy.(Wikipedia)

El Reino Unido suministrará fragatas de guerra a Noruega en el mayor contrato de exportación naval por valor de su historia, de 10.000 millones de libras (unos 11.550 millones de euros), según informó el Gobierno británico este domingo en un comunicado.

Este acuerdo prevé la construcción y exportación de fragatas británicas ‘Tipo 26’, diseñadas para la guerra antisubmarina, para el país nórdico, en una operación que además de impulsar la economía del país, también sustentaría 4.000 puestos de trabajo en más de 400 empresas del Reino Unido “hasta bien entrada la década de 2030”, indicó la nota difundida por el Ministerio de Defensa británico.

“Acabamos de llegar a un acuerdo por 10.000 millones de libras con Noruega para exportar nuestras fragatas Tipo 26, líderes en el mundo. Apoyando miles de empleos en el Reino Unido, desde aprendices hasta ingenieros”; escribió este domingo el primer ministro británico, Keir Starmer, en la red social X.

El acuerdo representa una victoria para el Gobierno británico y la industria de defensa frente a Francia, Alemania y Estados Unidos, que también estaban siendo considerados por Noruega como posibles proveedores.

Por su parte, el primer ministro noruego, Jonas Støre, dijo que Noruega y el Reino Unido son “aliados cercanos, con intereses comunes y fuertes lazos bilaterales” y expresó su confianza en que el acuerdo sobre la adquisición, desarrollo y fragatas “sea la decisión correcta”.

El Ministerio de Defensa explicó que la selección por parte de Noruega de las fragatas británicas se basa en décadas de cooperación y aseguró que fortalece la alianza estratégica y la seguridad marítima de ambas naciones de la OTAN “ante las crecientes amenazas rusas en el norte de Europa”.

El acuerdo permitirá que una flota combinada de 13 fragatas de guerra antisubmarina -ocho británicas y al menos cinco noruegas- operen conjuntamente en el norte de Europa y fortalezcan el flanco norte de la OTAN.

Los buques de guerra se construirán en los astilleros de BAE Systems en la zona de Govan, en Glasgow, donde actualmente se construyen fragatas para la Royal Navy.

“Con Noruega, entrenaremos, operaremos, disuadiremos y, si es necesario, lucharemos juntos. Nuestras armadas trabajarán como una sola, allanando el camino en la OTAN”, dijo el ministro británico de Defensa, John Healey, en la nota.

El ministro de Defensa británico John Healey (REUTERS/Issei Kato)

Este anuncio llega antes de un nuevo acuerdo de defensa previsto entre Londres y Oslo que, según el ministerio, “fortalecerá la seguridad euroatlántica” y “acercará las industrias de defensa de ambos países para impulsar el empleo, el crecimiento y la innovación”.

Las fragatas Tipo 26 adquiridas por la Armada Real Noruega serán lo más similares posible a las utilizadas por sus homólogas británicas y tendrán las mismas especificaciones técnicas.

Están diseñadas específicamente para detectar y rastrear submarinos enemigos y entablar combate con ellos si es necesario, y se espera que las entregas comiencen en 2030.