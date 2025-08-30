Mundo

Narendra Modi llegó a China para reunirse con Xi Jinping y Vladimir Putin en medio de las tensiones arancelarias con EEUU

Tras varios años de disputas entre Nueva Delhi y Beijing, el primer ministro indio arribó este sábado a Tianjin para participar desde mañana en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS)

Guardar
Narendra Modi llegó este sábado
Narendra Modi llegó este sábado a China (@narendramodi)

El primer ministro indio Narendra Modi llegó este sábado a la ciudad china de Tianjin, que acogerá a partir de mañana la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), durante la cual está previsto que se reúna con los líderes ruso y chino, Xi Jinping y Vladímir Putin, en plena disputa arancelaria entre Washington y Nueva Delhi.

Datos del portal de seguimiento aéreo FlightRadar24 mostraban que el avión del dirigente indio aterrizó en Tianjin a las 18.00 hora local (10.00 GMT).

Es el primer viaje de Modi a China en siete años y llega tras meses de deshielo entre las dos potencias desde el choque fronterizo de 2020, que dejó más de 70 soldados muertos.

Modi participará en China de
Modi participará en China de la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (@narendramodi)

“La visita de Modi marca la culminación del reencuentro de India y China tras cinco años de tensiones”, afirmó Praveen Donthi, analista del International Crisis Group.

Donthi añadió que “el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos e India por la guerra arancelaria ha dado un impulso adicional a Nueva Delhi y Beijing para recomponer la relación”.

India reanudó en julio la expedición de visados a ciudadanos chinos por primera vez desde 2020 y ambas capitales negocian la reapertura del comercio fronterizo y la reanudación de vuelos directos, tras la reunión que mantuvieron Xi y Modi en octubre del año pasado en Rusia.

Reunión con Putin

Esta semana, el Kremlin confirmó que Modi y Putin se reunirán en los márgenes del evento el lunes, en la que será la primera vez que ambos se vean desde que la Casa Blanca impusiera un arancel punitivo del 50 % a las exportaciones indias.

Se espera que Modi y
Se espera que Modi y Putin mantengan una reunión durante su estadía en China en medio de las tensiones comerciales con EEUU (EFE)

Esta medida, que entró en vigor por fases este mes, fue justificada por Washington como una represalia por el aumento de las compras indias de petróleo ruso desde el inicio de la guerra de Ucrania.

A pesar de la presión estadounidense y el impacto económico de los aranceles, Nueva Delhi ha defendido su política energética como una decisión soberana.

Las previstas reuniones de Modi con Xi y Putin se alinean con la política exterior de “autonomía estratégica” india. Nueva Delhi es miembro de la alianza del Quad mientras mantiene su participación en la OCS, liderada por China y Rusia, en un escenario global marcado por las políticas comerciales de Washington.

Tensiones internas en la OCS

Dentro de la cumbre, India prevé impulsar una condena al “terrorismo transfronterizo”, una referencia a Pakistán que ha generado fricciones en reuniones previas.

En junio, la reunión de ministros de Defensa de la OCS en la ciudad china de Qingdao concluyó sin declaración conjunta por desacuerdos sobre terrorismo, y Nueva Delhi rechazó el texto final al denunciar el uso del terrorismo como herramienta política, en referencia a Pakistán, país con el que intercambió ataques la pasada primavera.

Una grúa móvil transporta un
Una grúa móvil transporta un contenedor en el puerto de Deendayal en Kandla, en el estado occidental de Gujarat, India (REUTERS/Amit Dave)

Einar Tangen, presidente de Asia Narratives, explicó a EFE que el papel de India puede influir en el rumbo del foro: “Una señal clara de Nueva Delhi, inclinándose por el multilateralismo asiático o apostando por el equilibrio con Washington, definirá la trayectoria de la OCS”.

Tangen advirtió de que “si India juega a dos bandas, la OCS corre el riesgo de convertirse en un escenario de teatro estratégico más que en un vehículo de transformación”.

La OCS cuenta entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, cubriendo aproximadamente el 40 % de la población mundial.

El grupo carece de cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, y se presenta como un foro para la cooperación política, económica y en seguridad.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Narendra ModiIndiaChinaEstados UnidosXi JinpingVladimir Putinaranceles de Estados Unidosaranceles

Últimas Noticias

Un hombre atropelló a una multitud en Francia: al menos un muerto y cinco heridos

El incidente tuvo lugar en la localidad de Evreux, en la región de Normandía, en el norte del país

Un hombre atropelló a una

Asesinaron a tiros al diputado ucraniano Andriy Parubiy en la ciudad de Leópolis

La información la confirmó el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. Se desconocen los motivos

Asesinaron a tiros al diputado

Volodimir Zelensky advirtió que Rusia está preparando una nueva ofensiva a gran escala: “Se necesitan medidas concretas”

El presidente de Ucrania lamentó el ataque con misiles y drones contra la región de Zaporizhzhia. Además, dijo que las fuerzas de Putin concentraron 100.000 soldados en las cercanías de Pokrovsk

Volodimir Zelensky advirtió que Rusia

Cómo es la nueva “Cortina de Hierro” que está construyendo Europa ante la amenaza rusa

Varias naciones aceleran la construcción de muros, zanjas y búnkeres en sus límites con Rusia y Bielorrusia, buscando frenar posibles incursiones militares tras el deterioro del marco de seguridad continental

Cómo es la nueva “Cortina

Rusia lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra la región de Zaporizhzhia: al menos un muerto y 25 heridos

“Los rusos lanzaron cerca de 540 drones, ocho misiles balísticos y 37 misiles de otro tipo contra la población civil”, indicó el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. Además, el jefe de la administración militar regional, Iván Fedorov, precisó que entre los heridos se encuentran tres niños

Rusia lanzó un ataque masivo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Controversia por protección estatal a

Controversia por protección estatal a asesora del Gobierno Petro Juliana Guerrero sin justificación de riesgo

San Marcos desarrollará megaproyecto de transporte en colaboración con importante universidad surcoreana

La Boca: un policía mató a un hombre que le apuntó con una pistola y quiso sacarle su arma reglamentaria

El pedido desesperado de un electricista desempleado que se volvió viral: “No queremos quedar en la calle”

Resultados Lotería de Medellín 29 de agosto 2025, sorteo 4798; premio mayor 16.000 millones

INFOBAE AMÉRICA
La periodista Marta Carazo, nombrada

La periodista Marta Carazo, nombrada nueva jefa de la Secretaría de la Reina Letizia

La periodista Rosa Lerchundi, nombrada nueva directora de comunicación de Casa Real a partir de septiembre

Las milicias kurdas-árabes lanzan una gran operación contra Estado Islámico en la ciudad siria de Hasaka

Urtasun anuncia la apertura del programa Cine Escuela para colegios de toda España a partir de este mes de septiembre

AMP2. Gavi, baja para la visita del FC Barcelona al Rayo Vallecano y en la lista de la selección

ENTRETENIMIENTO

Brad Pitt confesó el error

Brad Pitt confesó el error que casi lo deja fuera de su primer trabajo en Hollywood

Los 13 anillos de compromiso más costosos que portaron las celebridades

Al estilo Rayo McQueen: caballo ganó una carrera por sacar la lengua en la meta

La lista de invitados de la futura boda de Taylor Swift y Travis Kelce: “Tienen varios detalles decididos”

Oasis regresa con su esperado tour y encabeza los conciertos de septiembre en CDMX