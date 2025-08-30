Narendra Modi llegó a China para reunirse con Xi Jinping y Vladimir Putin en medio de las tensiones arancelarias con EEUU

Narendra Modi llegó este sábado a China (@narendramodi)

El primer ministro indio Narendra Modi llegó este sábado a la ciudad china de Tianjin, que acogerá a partir de mañana la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), durante la cual está previsto que se reúna con los líderes ruso y chino, Xi Jinping y Vladímir Putin, en plena disputa arancelaria entre Washington y Nueva Delhi.

Datos del portal de seguimiento aéreo FlightRadar24 mostraban que el avión del dirigente indio aterrizó en Tianjin a las 18.00 hora local (10.00 GMT).

Es el primer viaje de Modi a China en siete años y llega tras meses de deshielo entre las dos potencias desde el choque fronterizo de 2020, que dejó más de 70 soldados muertos.

“La visita de Modi marca la culminación del reencuentro de India y China tras cinco años de tensiones”, afirmó Praveen Donthi, analista del International Crisis Group.

Donthi añadió que “el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos e India por la guerra arancelaria ha dado un impulso adicional a Nueva Delhi y Beijing para recomponer la relación”.

India reanudó en julio la expedición de visados a ciudadanos chinos por primera vez desde 2020 y ambas capitales negocian la reapertura del comercio fronterizo y la reanudación de vuelos directos, tras la reunión que mantuvieron Xi y Modi en octubre del año pasado en Rusia.

Reunión con Putin

Esta semana, el Kremlin confirmó que Modi y Putin se reunirán en los márgenes del evento el lunes, en la que será la primera vez que ambos se vean desde que la Casa Blanca impusiera un arancel punitivo del 50 % a las exportaciones indias.

Esta medida, que entró en vigor por fases este mes, fue justificada por Washington como una represalia por el aumento de las compras indias de petróleo ruso desde el inicio de la guerra de Ucrania.

A pesar de la presión estadounidense y el impacto económico de los aranceles, Nueva Delhi ha defendido su política energética como una decisión soberana.

Las previstas reuniones de Modi con Xi y Putin se alinean con la política exterior de “autonomía estratégica” india. Nueva Delhi es miembro de la alianza del Quad mientras mantiene su participación en la OCS, liderada por China y Rusia, en un escenario global marcado por las políticas comerciales de Washington.

Tensiones internas en la OCS

Dentro de la cumbre, India prevé impulsar una condena al “terrorismo transfronterizo”, una referencia a Pakistán que ha generado fricciones en reuniones previas.

En junio, la reunión de ministros de Defensa de la OCS en la ciudad china de Qingdao concluyó sin declaración conjunta por desacuerdos sobre terrorismo, y Nueva Delhi rechazó el texto final al denunciar el uso del terrorismo como herramienta política, en referencia a Pakistán, país con el que intercambió ataques la pasada primavera.

Einar Tangen, presidente de Asia Narratives, explicó a EFE que el papel de India puede influir en el rumbo del foro: “Una señal clara de Nueva Delhi, inclinándose por el multilateralismo asiático o apostando por el equilibrio con Washington, definirá la trayectoria de la OCS”.

Tangen advirtió de que “si India juega a dos bandas, la OCS corre el riesgo de convertirse en un escenario de teatro estratégico más que en un vehículo de transformación”.

La OCS cuenta entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, cubriendo aproximadamente el 40 % de la población mundial.

El grupo carece de cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, y se presenta como un foro para la cooperación política, económica y en seguridad.

