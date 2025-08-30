Detuvieron a dos rusos acusados de espiar para Ucrania

El FSB detuvo a dos personas por entregar información confidencial a agentes extranjeros (Reuters)

Las autoridades de Rusia detuvieron a dos ciudadanos rusos, acusados de entregar información confidencial a agentes ucranianos, informó el Servicio Federal de Seguridad (FSB).

La detención se produjo bajo sospecha de alta traición, vinculada a la colaboración con los servicios de inteligencia ucranianos.

Según detalló la agencia Europa Press, los implicados habrían recopilado y transmitido datos sobre infraestructura crítica en la región de Yaroslavl, en el oeste del país.

El FSB precisó que la operación fue diseñada para frenar lo que calificaron como actividades ilegales. Hasta el momento, las autoridades no revelaron los nombres ni datos personales de los detenidos.

Fuentes en Moscú añadieron que la información terminaba en manos de contactos en Kiev, lo que motivó el inicio inmediato de procesos judiciales.

El servicio federal mantiene abiertas las investigaciones para reunir una nueva evidencia y advirtió que cualquier persona que respalde a los considerados enemigos será identificada y procesada.

Desmantelan otra célula acusada de coordinar atentados y filtrar datos estratégicos

En paralelo, el FSB informó sobre otra operación en la región de Donetsk, capturada tras la invasión a Ucrania. Según informó la agencia Interfax Ukraine, en este operativo apresaron a dos individuos señalados como vinculados a la inteligencia militar ucraniana.

Están acusados de organizar dos explosiones de automóviles en 2024: uno de los ataques tuvo como objetivo a un funcionario del gobierno regional de Jersón en marzo, y otro a un ex alto responsable del Servicio Federal Penitenciario en Donetsk en diciembre. De acuerdo con las versiones difundidas, los detenidos confesaron su participación en los hechos

El FSB informó la captura de dos personas presuntamente ligadas a inteligencia extranjera en Donetsk (AP)

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) identificó a los miembros de un grupo presuntamente dependiente del GRU, la inteligencia militar rusa, según Interfax Ukraine.

Los agentes capturados afrontan acusaciones adicionales de sabotaje en estado de guerra, daños a infraestructuras energéticas y tenencia ilícita de armas y explosivos; los delitos se imputan por actuación en grupo, de acuerdo con el Código Penal de Ucrania. Desde la Fiscalía se prevé ampliar la acusación al coordinador y al intermediario. Las tareas de inteligencia continúan para identificar nuevos integrantes y rastrear comunicaciones internacionales.

Los arrestos están vinculados a sospechas de alta traición y colaboración con servicios enemigos (Europa Press)

Rusia refuerza su ofensiva en el este de Ucrania y detiene a sospechosos de filtrar datos sobre infraestructura estratégica

La lucha por detectar y neutralizar a quienes colaboran con el enemigo está directamente conectada con el objetivo de blindar los despliegues militares y sostener la capacidad de reacción ante los ataques ucranianos.

Esta dinámica se evidenció en las últimas horas, cuando el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, anunció que las fuerzas rusas han duplicado el ritmo de su avance en el este y sur de Ucrania, apoyadas por recursos tecnológicos, ataques coordinados a infraestructuras y, fundamentalmente, por la protección y el aprovechamiento de la información obtenida a través de inteligencia militar.

Andréi Beloúsov anunció que Rusia duplicó su ritmo de avance en el este y sur de Ucrania (Reuters)

La concentración de 100.000 efectivos en Pokrovsk, la multiplicación de los asaltos reportados y la presión sobre puntos neurálgicos del frente muestran cómo la efectividad de los despliegues y la ofensiva se apoya, en buena medida, en la capacidad de evitar filtraciones a Kiev y mantener el control sobre el flujo de datos críticos.

Pokrovsk se convirtió en el punto más crítico del frente por la concentración de fuerzas rusas

En este escenario, los operativos contra presuntos espías y saboteadores lejos están de ser acciones aisladas: actúan como herramienta directa para resguardar planes tácticos, anticipar movimientos del adversario y, en definitiva, moldear la evolución diaria de la guerra.