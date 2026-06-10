Gustavo Petro habló en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la polémica por su publicación con el saludo “Heil Hitler”: “Estupidez mía”

En su intervención, el presidente Petro calificó como un error su publicación al no dar contexto a la frase, atribuida al saludo de la Alemania nazi que dirigió Adolf Hitler - crédito Presidencia/YouTube

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibió críticas por publicar en su cuenta oficial de X la expresión “Heil Hitler” como respuesta a una columna de opinión del periodista Felipe Zuleta sobre el candidato Abelardo de la Espriella.

Durante su intervención del 10 de junio de 2026 en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), Petro ahondó en su polémica declaración: dijo fue un error no haberle dado contexto a la expresión y dijo que la escribió “por estupidez mía, por falta de conocimientos comunicacionales”, refiriéndose a una respuesta que había dirigido a un periodista colombiano en una discusión interna.

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Según explicó, el mensaje se originó en un intercambio sobre la evolución ideológica de Zuleta: “Era un problema de discusión interna, que decía que se había transformado de liberal a ideas fascistas, que hoy defiende”. Petro agregó que decidió no mencionar su nombre: “No pronuncio su nombre, no es lo importante aquí, sino lo que pasó”.

El primer mandatario relató que publicó la frase de manera aislada y que la reacción lo sorprendió por su alcance: “Fíjese, puse contestándolo la frase: ‘Hail Hitler’, punto, sin contexto, y tuvo 34 millones de vistas”. Dijo que al comienzo interpretó esa cifra como interés masivo por el debate: “Yo al principio hasta pensé que era todo el pueblo colombiano observando el debate o mirándolo, leyéndolo, ¡pero no! ¡No es posible! Nunca me había sucedido”.

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El primer mandatario colombiano afirmó que el mensaje se salió de contexto en redes sociales - crédito Kylie Cooper/Reuters

Petro comparó ese impacto con el que, según su relato, había sido el mayor alcance previo de un mensaje suyo en la red social: “La mayor expansión de un trino mío fue respondiéndole a, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un momento difícil entre nuestros países: 10 millones (sic)”.

En su explicación sobre la magnitud de las 34 millones de vistas, el presidente lo vinculó con el tamaño de la población conectada y con brechas de conectividad: “¿De dónde salieron los treinta y cuatro? Es prácticamente toda la población adulta de Colombia, y el 40 % de Colombia aún no está conectado. Otra desigualdad social”.

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En el mismo tramo de su relato, Petro dijo que a partir de esa experiencia se detuvo en lo que describió como “los hechos de Belfast” y que creyó que podían derivar en violencia colectiva: “Pues me fui dando cuenta de qué pasa con, con Belfast, al mirar los hechos de Belfast, que supuse iban a desencadenar una violencia colectiva, y así ha sido (sic)”.

El mensaje del presidente Petro incluyó críticas a Elon Musk y a la agenda antimigrante en Occidente

El mandatario colombiano sostuvo que la ausencia de regulación de la inteligencia artificial y la descarbonización global son las mayores amenazas contra la humanidad - crédito @petrogustavo/X

Previo a su intervención, el mandatario colombiano compartió un extenso mensaje en X en el que afirmó que “un parlamentario británico nazi, impulsado por Elon Musk en esta red”, promovió nueva violencia en Belfast, capital de Irlanda del Norte, y extendió ese clima al resto de Europa. Conforme a su relato, ese dirigente aprovechó un crimen que debe investigar la justicia para reclamar pena de muerte contra la migración bajo la consigna “Basta Ya”.

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Para el jefe de Estado colombiano, ese tipo de consignas expresa “un nuevo nazismo en el mundo” y marca la muerte de la idea de democracia global y de hermandad humana surgida tras la Segunda Guerra Mundial. Petro añadió que los antiguos aliados han adoptado un discurso antimigrante y que en Estados Unidos son golpeados latinoamericanos, entre ellos colombianos.

El jefe de Estado se volvió a pronunciar por su apologia al nazismo en una publicación en X - crédito @petrogustavo/X

En ese punto, incluyó una observación sobre el comportamiento electoral de sus compatriotas en territorio estadounidense. Escribió que los colombianos con capacidad de votar allí eligen a “los más radicales de los antimigrantes” porque la defensa de la patria, en esos casos, ya no remite a Colombia, sino a “su nueva patria concedida en años anteriores: los EEUU (sic)”.

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