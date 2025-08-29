“No podemos ser ingenuos”: la advertencia del secretario general de la OTAN tras un nuevo ataque de Rusia contra Kiev

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte. (REUTERS/Thomas Peter)

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este jueves que el reciente ataque del Ejército ruso en Kiev demuestra que “no podemos ser ingenuos respecto a Rusia” y que Ucrania debe “tener lo que necesita para defenderse a sí misma” y asegurarse “una paz duradera”.

“Los terribles ataques de anoche contra Kiev, que causaron la muerte de tantos civiles inocentes, demuestran una vez más que no podemos ser ingenuos con respecto a Rusia”, señaló Rutte en sus redes sociales.

El ataque ruso, que combinó misiles y drones, dejó un saldo de al menos 18 personas fallecidas, incluidos tres menores de edad, y alcanzó también la sede de la UE en Ucrania, aunque únicamente se registraron daños materiales en este último caso.

“Dos misiles impactaron a 50 metros de la delegación en un intervalo de 20 segundos. Éste es otro sombrío recordatorio de lo que está en juego”, declaró este jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante la prensa, sin aceptar preguntas. “Rusia debe detener inmediatamente sus ataques indiscriminados contra la infraestructura civil y sumarse a las negociaciones para una paz justa y duradera”, añadió.

28/08/2025 Las oficinas de la Delegación de la Unión Europea en Kiev (Ucrania) tras la oleada de ataques con drones perpetrada esta madrugada por el Ejército ruso.

Los bombardeos alcanzaron barrios residenciales, oficinas, escuelas y edificios civiles. También hubo ofensivas simultáneas en Zhytomyr, Odesa y Mykolaiv, lo que activó las alertas aéreas en casi todo el territorio ucraniano.

Por su parte, la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, quien condenó “enérgicamente” estos “brutales ataques”, afirmó que son “una clara señal de que Rusia rechaza la paz y elige el terrorismo”. “Nuestra total solidaridad con el personal de la UE, sus familias y todos los ucranianos que sufren esta agresión”, señaló en un mensaje en X.

En paralelo con los intentos de avanzar hacia un proceso de paz que ponga fin al conflicto, Rutte solicitó la semana pasada desde Kiev “garantías sólidas” para evitar que Rusia vuelva a invadir el país, incluyendo el refuerzo del ejército ucraniano.

Más imágenes de los destrozos causados en la delegación de la UE en Kiev.

Estados Unidos, por su parte, ha ofrecido apoyo aéreo y de inteligencia, pero por el momento descarta enviar tropas de paz. El enviado especial de Donald Trump para Ucrania, Keith Kellogg, criticó los ataques rusos en Kiev, destacando que los bombardeos “amenazan la paz que Trump está buscando”.

“Rusia lanzó el segundo mayor ataque aéreo de la guerra con 600 drones y 31 misiles. ¿Los objetivos? No eran soldados ni armas, sino zonas residenciales de Kiev, atacando trenes civiles, las oficinas de los consejos de misión de la UE y el Reino Unido, y a civiles inocentes”, sentenció Kellogg.

Los nuevos ataques se producen mientras la Casa Blanca impulsa negociaciones internacionales para buscar el fin del conflicto, sin avances tangibles por la negativa del Kremlin a acceder a un alto el fuego y su exigencia de involucrarse en cualquier acuerdo sobre la seguridad de Ucrania.

(Con información de EFE)