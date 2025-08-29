Mundo

“No podemos ser ingenuos”: la advertencia del secretario general de la OTAN tras un nuevo ataque de Rusia contra Kiev

El secretario general de la OTAN subrayó que Ucrania debe “tener lo que necesita para defenderse a sí misma” mientras los ataques alcanzaron barrios residenciales y edificios civiles

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte. (REUTERS/Thomas Peter)

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este jueves que el reciente ataque del Ejército ruso en Kiev demuestra que “no podemos ser ingenuos respecto a Rusia” y que Ucrania debe “tener lo que necesita para defenderse a sí misma” y asegurarse “una paz duradera”.

“Los terribles ataques de anoche contra Kiev, que causaron la muerte de tantos civiles inocentes, demuestran una vez más que no podemos ser ingenuos con respecto a Rusia”, señaló Rutte en sus redes sociales.

El ataque ruso, que combinó misiles y drones, dejó un saldo de al menos 18 personas fallecidas, incluidos tres menores de edad, y alcanzó también la sede de la UE en Ucrania, aunque únicamente se registraron daños materiales en este último caso.

“Dos misiles impactaron a 50 metros de la delegación en un intervalo de 20 segundos. Éste es otro sombrío recordatorio de lo que está en juego”, declaró este jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante la prensa, sin aceptar preguntas. “Rusia debe detener inmediatamente sus ataques indiscriminados contra la infraestructura civil y sumarse a las negociaciones para una paz justa y duradera”, añadió.

28/08/2025 Las oficinas de la
28/08/2025 Las oficinas de la Delegación de la Unión Europea en Kiev (Ucrania) tras la oleada de ataques con drones perpetrada esta madrugada por el Ejército ruso.

Los bombardeos alcanzaron barrios residenciales, oficinas, escuelas y edificios civiles. También hubo ofensivas simultáneas en Zhytomyr, Odesa y Mykolaiv, lo que activó las alertas aéreas en casi todo el territorio ucraniano.

Por su parte, la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, quien condenó “enérgicamente” estos “brutales ataques”, afirmó que son “una clara señal de que Rusia rechaza la paz y elige el terrorismo”. “Nuestra total solidaridad con el personal de la UE, sus familias y todos los ucranianos que sufren esta agresión”, señaló en un mensaje en X.

En paralelo con los intentos de avanzar hacia un proceso de paz que ponga fin al conflicto, Rutte solicitó la semana pasada desde Kiev “garantías sólidas” para evitar que Rusia vuelva a invadir el país, incluyendo el refuerzo del ejército ucraniano.

Más imágenes de los destrozos
Más imágenes de los destrozos causados en la delegación de la UE en Kiev.

Estados Unidos, por su parte, ha ofrecido apoyo aéreo y de inteligencia, pero por el momento descarta enviar tropas de paz. El enviado especial de Donald Trump para Ucrania, Keith Kellogg, criticó los ataques rusos en Kiev, destacando que los bombardeos “amenazan la paz que Trump está buscando”.

“Rusia lanzó el segundo mayor ataque aéreo de la guerra con 600 drones y 31 misiles. ¿Los objetivos? No eran soldados ni armas, sino zonas residenciales de Kiev, atacando trenes civiles, las oficinas de los consejos de misión de la UE y el Reino Unido, y a civiles inocentes”, sentenció Kellogg.

Los nuevos ataques se producen mientras la Casa Blanca impulsa negociaciones internacionales para buscar el fin del conflicto, sin avances tangibles por la negativa del Kremlin a acceder a un alto el fuego y su exigencia de involucrarse en cualquier acuerdo sobre la seguridad de Ucrania.

(Con información de EFE)

Últimas Noticias

La Casa Blanca reveló que Trump no está “contento” pero tampoco “sorprendido” por los ataques rusos contra la capital de Ucrania

El gobierno estadounidense instó “a ambas partes” a concluir la guerra

La Casa Blanca reveló que

Inspirado en los bancos de alimentos, una iniciativa en Reino Unido impulsa la creatividad musical de jóvenes artistas

El proyecto coordinado por Cambridge Junction junto a universidades y organizaciones sociales reúne donaciones de guitarras, teclados y equipos digitales que se entregan a quienes no pueden costearlos, con acceso a talleres, orientación y escenarios para presentarse

Inspirado en los bancos de

Rusia fuerza el desplazamiento de civiles ucranianos al intensificar sus ataques en Dnipropetrovsk y Donetsk

Tras meses de enfrentamientos, Rusia comenzó a cruzar sistemáticamente la frontera administrativa hacia Dnipropetrovsk, amenazando con tomar al menos cinco aldeas

Rusia fuerza el desplazamiento de

El hallazgo de 245 monedas con símbolos milenarios revela una red comercial perdida en Asia

Un equipo de la Universidad Nacional de Singapur examinó piezas de plata recuperadas en Bangladesh y Vietnam. Cómo el análisis aporta nuevas pistas sobre intercambios antiguos y conexiones políticas en la región

El hallazgo de 245 monedas

Un turista español provocó indignación en Kenia por darle cerveza a un elefante

Las autoridades kenianas investigan al viajero europeo tras la difusión de un video que provocó rechazo social y abrió preguntas sobre la seguridad de los animales en las reservas

Un turista español provocó indignación
