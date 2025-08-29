Mundo

El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó a la primera ministra Paetongtarn Shinawatra

Estaba acusada de una falta ética grave por un mantener un diálogo con el premier camboyano en medio de un conflicto fronterizo entre ambos países

El Tribunal Constitucional de Tailandia ha destituido este viernes a la primera ministra del país, Paetongtarn Shinawatra, tras hallar culpable a la mandataria, suspendida previamente desde el 1 de julio, de “negligencia ética grave” por afear la labor del Ejército durante una conversación con el ex primer ministro camboyano Hun sen en pleno conflicto entre ambos países.

El dictamen implica que el Consejo de Ministros entero ha sido destituido a petición de un grupo de 36 senadores, responsables de un escrito para que la corte analizara el contenido de la conversación, alegando que constituía una grave falta ética y deshonestidad.

En esta conversación, filtrada el pasado 15 de junio, la primera ministra criticó al general Boonsin Padklang, responsable del Ejército en parte de la frontera con Camboya, por obstaculizar los esfuerzos para relajar la tensión.

Paetongtarn Shinawatra saluda desde un vehículo oficial en la casa de gobierno de Bangkok (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Aceptación y llamado a la unidad

En una declaración tras conocer la sentencia, la ex primera ministra ha defendido que su conversación con el ex primer ministro camboyano en modo alguno tuvo la intención de desdeñar la labor de los militares.

“En primer lugar, por respeto al sistema judicial, acepto humildemente el veredicto. Como tailandesa, confirmo mi sinceridad y mis verdaderas intenciones para con el país. No hubo nada en la conversación que me beneficiara personalmente”, ha explicado desde la sede del Gobierno, mientras el país se ha puesto a la espera de que el Parlamento convoque una sesión de emergencia para elegir a un sucesor en funciones.

“Lo que siempre valoro”, ha proseguido, “es la vida de las personas, los soldados y los civiles, y estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para preservar sus vidas”.

El primer ministro de Camboya, Hun Sen (REUTERS/Cindy Liu/Archivo)

Las críticas al Ejército son un tema extremadamente sensible en Tailandia y más si proceden de un miembro del clan Shinawatra. El padre de Paeongtarn, el ex primer ministro Thaksin Shinawatra, fue expulsado del poder en 2006 por los militares, objeto frecuente de sus acusaciones.

De hecho, la semana pasada, Thaksin consiguió eludir una acusación de lesa majestad en su contra que podría haber desembocado en una sentencia de 15 años de cárcel por insultar presuntamente a la Casa Real, una acusación que finalmente acabó retirada.

La destitución de la ya ex primera ministra constituye un nuevo episodio en la tumultuosa política tailandesa. Sin ir más lejos, la propia Paetongtarn llegó al poder --como la primera ministra más joven de la historia del país, con solo 38 años, en agosto del año pasado-- después de que su predecesor, Srettha Thavisin, fuera igualmente destituido por el Constitucional.

Srettha estaba al frente de una frágil coalición de conservadores y promilitares, formada tras las elecciones de 2023 para impedir que el progresista Partido Avanzar, que obtuvo la mayoría de los votos, asumiera el cargo tras prometer reformas profundas en las instituciones gobernantes tailandesas, incluida la absolutamente intocable monarquía.

Con información de EFE

