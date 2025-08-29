Mundo

Al menos 841 personas han sido ejecutadas este año en Irán, entre ellos opositores, afganos y minorias étnicas

La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo que los responsables iraníes ignoran los numerosos llamamientos en contra de esta práctica, muchas veces realizada en público, que va en aumento

Guardar
Detalle de una soga que
Detalle de una soga que fue puesta por iraníes que viven en exilio durante una protesta en contra de la política iraní respecto a las ejecuciones,EFE/ALI ALI

Las autoridades de Irán han ejecutado al menos a 841 personas desde principios de año, más de una tercera parte de éstas por cargos relacionados con supuesto tráfico de drogas y en un puñado de casos esta pena fue aplicada de manera pública, reveló este viernes la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El organismo ha lamentado que los responsables iraníes hayan ignorado los numerosos llamamientos en contra de esta práctica, que por el contrario ha ido en aumento.

Entre los aspectos que más preocupan (además de la crueldad inherente a la pena de muerte), el organismo mencionó que se está utilizando particularmente contra ciertas categorías de personas, como prisioneros políticos y contra personas de minorías étnicas.

“Solo en julio se ejecutaron al menos a 110 personas, incluidas mujeres, afganos y (personas de) minorías étnicas como baluches, kurdos y árabes”, dijo en Ginebra la portavoz de derechos humanos, Ravina Shamdasani

Según las informaciones documentadas por el organismo de la ONU, esa cifra representa más del doble del número de personas ejecutadas en julio del año pasado.

“El elevado número de ejecuciones indica un patrón sistemático de uso de la pena de muerte como herramienta de intimidación por parte del Estado, que impacta de manera desproporcionada a las minorías étnicas y a los migrantes”, dijo

Un policía iraní prepara la
Un policía iraní prepara la ejecución pública de un asesino iraní convicto

Actualmente, once personas se enfrentan a una ejecución inminente y cinco de ellas están acusadas de haber participado en las protestas de 2022.

“La pena de muerte es incompatible con el derecho a la vida e irreconciliable con la dignidad humana. Crea el riesgo inaceptable de ejecutar a personas inocentes”, recalcó Shamdasani, tras recordar que además este tipo de sentencia tan grave se impone frecuentemente “en función de leyes vagas” y sin que el acusado tenga una adecuada defensa legal.

“También hay muchos casos de tortura documentados en los centros de detención”, denuncio la portavoz.

Por otra parte, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, dijo este viernes que el proceso de 30 días que se acaba de iniciar para reimponer sanciones de la ONU a Irán por su programa nuclear brinda una oportunidad de encontrar vías diplomáticas para una solución.

“En lo que respecta a Irán, como saben, ayer se inició la reimplantación (de sanciones). En estos 30 días, estamos entrando en una nueva fase que nos brinda la oportunidad de encontrar vías diplomáticas para una solución”, afirmó Kallas a su llegada a un consejo informal de ministros de Defensa en la capital danesa.

Las tensiones entre Occidente e Irán se han disparado de nuevo después de que los países europeos iniciaran la víspera el proceso -de 30 días de duración- para reimponer las sanciones de la ONU contra el país persa por su programa nuclear y la amenaza iraní responder de manera “apropiada”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

IránEjecucionesONUDDHH

Últimas Noticias

El video de un nuevo robo podría resolver el misterio de un ladrón y sus pequeños hijos desaparecidos desde 2021

Tom Phillips es uno de los fugitivos más buscados de Nueva Zelanda. Las autoridades creen que cometió su más reciente delito con un vehículo todoterreno y una de las criaturas. Todo quedó registrado en una cámara de seguridad

El video de un nuevo

Una alerta roja por lluvias torrenciales agrava la crisis por las inundaciones en Nueva Delhi

El aumento del caudal del río Yamuna genera preocupación en la capital de la India. Miles de personas fueron evacuadas

Una alerta roja por lluvias

El impresionante video del accidente en el que murió un piloto de un avión de combate en Polonia

El militar perdió su vida tras estrellarse su caza F-16 durante maniobras de entrenamiento

El impresionante video del accidente

Taiwán tiene derecho a ser libre y a “la autodeterminación”, dijo un alto senador de Estados Unidos

Roger Wicker está de visita en Taipei junto a la senadora Deb Fischer. “Traemos un mensaje de amistad a largo plazo”, remarcó

Taiwán tiene derecho a ser

El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó a la primera ministra Paetongtarn Shinawatra

Estaba acusada de una falta ética grave por un mantener un diálogo con el premier camboyano en medio de un conflicto fronterizo entre ambos países

El Tribunal Constitucional de Tailandia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
San Marcos organiza clase gratis

San Marcos organiza clase gratis en JavaScript este sábado 30 de agosto: conoce cómo acceder sin costo

Bus ‘Los Chinos’ choca aparatosamente contra parque zonal, destruye muro y conductor se da a la fuga

Última hora sobre el estado de salud de Jaume Anglada: su evolución fuera de la UCI y la petición de su familia

¿Por qué el té de manzanilla con leche es ideal antes de dormir?

Regreso a clases 2025: cómo hacer compras inteligentes y ahorrar, según la PROFECO

INFOBAE AMÉRICA
España lleva a la UE

España lleva a la UE un plan para detener la hambruna en Gaza y que el bloque adopte más sanciones contra Israel

Rusia pide a EEUU "aclarar" su postura sobre las supuestas "concesiones" rusas para poner fin a la invasión

LaLiga remite a Competición y Antiviolencia los cánticos racistas contra Mbappé y Vinícius en el Tartiere

Un estudio demuestra los beneficios para la salud en personas con obesidad tras un trasplante de microbiota fecal

El índice preferido por la Fed para medir la inflación se mantuvo en julio en el 2,6%

ENTRETENIMIENTO

Katee Sackhoff revelóa cómo The

Katee Sackhoff revelóa cómo The Mandalorian afectó profundamente su confianza actoral

McDonald’s y BTS: cuándo llegará la Cajita Feliz Tiny Tan a Latinoamérica

La millonaria oferta que Ridley Scott rechazó para dirigir una de las sagas más icónicas del cine

Para Yorgos Lanthimos, la nueva película de Emma Stone, ‘Bugonia’, no es una distopía. Es real

La guitarra perdida que John Fogerty recuperó tras 40 años y que cambió su vida