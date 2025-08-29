8 ciudades fueron distinguidas internacionalmente por reducir muertes en accidentes viales y salvar vidas

Rediseñar calles y reforzar controles se consolida como estrategia efectiva para disminuir accidentes automovilísticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocho ciudades de distintos continentes fueron reconocidas internacionalmente por sus avances en la reducción de la velocidad vehicular y la prevención de muertes y lesiones en el tránsito, según informó Forbes.

Entre las ciudades galardonadas figuran Bogotá, Buenos Aires, Guadalajara y Quito, que aplicaron estrategias innovadoras para mejorar la seguridad vial y lograron disminuir significativamente el número de víctimas fatales y heridos en sus calles.

La distinción, otorgada en la primera edición del Desafío de Velocidad de la Iniciativa para la Seguridad Vial Global impulsada por Bloomberg Philanthropies, busca identificar y premiar a ciudades que adoptaron medidas efectivas para reducir la velocidad en zonas urbanas y de alto riesgo.

Este reconocimiento destaca la seguridad vial como un asunto de salud pública global y tiene como objetivo inspirar la adopción de mejores prácticas en otras urbes. Forbes detalló que las ciudades seleccionadas demostraron, con datos concretos, el impacto positivo de estas políticas en la protección de la vida de peatones, ciclistas y conductores.

Seguridad vial: cifras y recomendaciones internacionales

El exceso de velocidad figura entre las principales causas de muertes y lesiones prevenibles alrededor del mundo. Michael R. Bloomberg, Embajador Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Enfermedades No Transmisibles y Lesiones, resaltó la magnitud del problema: “El exceso de velocidad mata a 1.600 personas cada día”.

La OMS y el Banco Mundial destacan el exceso de velocidad como una de las principales causas de muertes prevenibles en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS estima que una reducción del 5% en la velocidad podría disminuir las muertes por accidentes de tránsito en un 30%. Además, el Banco Mundial calcula que el exceso de velocidad provoca alrededor de 600.000 muertes al año. La OMS recomienda límites inferiores a 50 km/h en áreas urbanas y menos de 30 km/h cerca de escuelas y hospitales.

Estrategias premiadas en ciudades de todo el mundo

Las ocho ciudades destacadas en esta edición inaugural del Desafío de Velocidad son Bogotá (Colombia), Buenos Aires (Argentina), Guadalajara (México), Quito (Ecuador), Adís Abeba (Etiopía), Bengaluru (India), Kampala (Uganda) y Mombasa (Kenia).

Los premios, que van de USD 50.000 a USD 100.000, se asignaron según el éxito de cada ciudad en la adopción de los límites de velocidad sugeridos por la OMS y las estrategias complementarias implementadas.

En la categoría oro, Adís Abeba mantuvo operativos de control de velocidad e instaló más de 640 reductores de hormigón y 1.500 de goma, incluso en zonas escolares, con lo que se salvaron treinta y siete vidas según los registros de accidentes.

Adís Abeba, Bogotá y otras ciudades aplicaron, y reforzaron controles, reductores y campañas para disminuir accidentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bogotá, por su parte, colocó reductores parabólicos en corredores de 50 km/h y reforzó el control policial; durante los primeros seis meses no se reportaron muertes, las lesiones a usuarios vulnerables cayeron un 82% y se registró un 60% menos de vehículos excediendo el límite en zonas escolares.

En la categoría plata, Bengaluru rediseñó 75 intersecciones para disminuir la velocidad y fortaleció la recaudación de multas mediante sistemas automáticos en peajes.

Buenos Aires ajustó el límite de velocidad a 50 km/h en vías de alto riesgo y mejoró el control con cámaras fijas y dispositivos móviles.

Guadalajara habilitó a su departamento de movilidad para hacer cumplir los límites de velocidad, actualizó la regulación para zonas escolares e implementó señalización estandarizada.

Buenos Aires ajustó límites de velocidad y reforzó controles con cámaras, mientras Guadalajara actualizó regulaciones y señalización en zonas escolares (AFP)

En la categoría bronce, Kampala contribuyó a la normativa nacional de seguridad vial e instaló cruces peatonales elevados próximos a veinte escuelas.

Mombasa construyó reductores y pasos peatonales elevados cerca de cinco escuelas y lanzó la campaña mediática titulada “Disminuya la velocidad, el exceso de velocidad arruina vidas”.

Quito desarrolló su primera Ordenanza de Seguridad Vial, con un plan integral para la ciudad, una unidad especializada y cámaras portátiles, y redujo en un 32% las muertes por accidentes durante la campaña.

Entre las estrategias implementadas por estas ciudades destacan el rediseño de calles, la instalación de reductores de velocidad y cruces peatonales elevados, el fortalecimiento de controles y la promoción de campañas de concienciación en medios.

La Iniciativa para la Seguridad Vial Global busca inspirar a más ciudades a adoptar estrategias exitosas para salvar vidas en el tránsito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Forbes destacó que estas acciones mostraron su eficacia para disminuir los excesos de velocidad peligrosos y proteger a los usuarios más vulnerables de la vía pública.

Michael R. Bloomberg remarcó la urgencia de abordar el exceso de velocidad como problema de salud pública global. Por su parte, Kelly Henning, directora del programa de salud pública de Bloomberg Philanthropies, indicó a Forbes que “la seguridad vial es un desafío prioritario para la salud pública mundial”.

Henning añadió que más del 90% de las muertes por accidentes de tránsito suceden en países de ingresos bajos y medios, donde faltan leyes adecuadas, la aplicación de la normativa es limitada y el diseño de calles rara vez favorece a peatones y ciclistas.

De acuerdo con Forbes, la Iniciativa para la Seguridad Vial Global pretende no solo reconocer logros, sino motivar a otras ciudades a adoptar medidas similares. El Desafío de Velocidad se presenta como modelo para resaltar las estrategias más eficaces en la protección de la vida en las vías urbanas y alentar que otras jurisdicciones sigan el ejemplo de las ciudades reconocidas.