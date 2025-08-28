Mundo

Estados Unidos celebró la reactivación de sanciones de la ONU contra Irán por su incumplimiento nuclear

El proceso de 30 días, impulsado por Reino Unido, Alemania y Francia, busca responder al avance nuclear de Irán, mientras Washington mantiene abierta la vía del diálogo para una solución pacífica

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: El secretario
FOTO DE ARCHIVO: El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, asiste a un evento en el Departamento de Estado, en Washington, D.C.. 16 de julio de 2025. (REUTERS/Umit Bektas/File Photo)

El gobierno de Estados Unidos celebró este jueves el inicio de un proceso de 30 días activado por los países del E3 —Reino Unido, Alemania y Francia— para reactivar sanciones de la ONU contra Irán por su programa nuclear.

“Estados Unidos agradece el liderazgo de nuestros aliados del E3 en este esfuerzo. En las próximas semanas, trabajaremos con ellos y otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para completar con éxito la reimposición de las sanciones y restricciones internacionales contra Irán”, afirmó el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en un comunicado difundido este jueves.

Rubio destacó que “estos aliados europeos, el E3, han expuesto claramente el continuo incumplimiento significativo por parte de Irán de sus compromisos nucleares” y señaló que Londres, París y Berlín podrían haber iniciado este procedimiento “en cualquier momento desde 2019” pero que prefirieron “buscar primero una mayor interacción y diálogo para proporcionar a Irán una vía de escape diplomática a su estrategia de escalada nuclear”.

Emmanuel Macron, Fiedrich Merz y
Emmanuel Macron, Fiedrich Merz y Keir Starmer.

Un funcionario británico, citado por Fox News, aseguró que la decisión de reactivar las sanciones “no fue tomada a la ligera”. Según indicó, la diplomacia con Irán se prolongó durante meses y estuvo marcada por tres puntos críticos: el volumen de uranio enriquecido acumulado por Teherán, la operación de centrifugadoras avanzadas y la negativa del régimen a cumplir con las inspecciones internacionales previstas en el JCPOA.

En mayo, inspectores detectaron que Irán poseía alrededor de 9 kilogramos de uranio enriquecido, incluidos 400 de uranio altamente enriquecido de grado cercano al armamento. Esa cifra representa 45 veces más que el límite establecido en el acuerdo de 2015.

De acuerdo con el acuerdo nuclear de 2015 —del que EEUU se retiró durante la primera presidencia de Donald Trump—, Reino Unido, Francia y Alemania cuentan con la posibilidad de restablecer las sanciones internacionales de la ONU contra Irán antes del 18 de octubre.

Foto satelital difundida por Maxar
Foto satelital difundida por Maxar Technologies que muestra la instalación Piranshahr de Irán tras ser alcanzada por bombardeos israelíes el 14 de junio del 2025. (Maxar Technologies via AP)

El secretario de Estado remarcó que “al mismo tiempo, Estados Unidos sigue dispuesto a dialogar directamente con Irán, en pos de una solución pacífica y duradera a la cuestión nuclear iraní”.

Las negociaciones sobre el programa nuclear del régimen de Teherán permanecen suspendidas desde los ataques israelíes y estadounidenses de junio a instalaciones clave del programa atómico iraní.

“Insto a los líderes iraníes a que tomen las medidas inmediatas necesarias para garantizar que su nación nunca obtendrá un arma nuclear, a que sigan el camino de la paz; y, por consiguiente, a que promuevan la prosperidad del pueblo iraní”, concluye el comunicado de Rubio.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

IranUltimas noticias AmericaEstados Unidosarmas nucleares

Últimas Noticias

El aumento de aranceles de Estados Unidos al 50% sacude a las pequeñas empresas indias

La decisión estadounidense de incrementar los gravámenes a productos de India deja a más de 50.000 exportadores ante una crisis, agravada por la ausencia de apoyo gubernamental inmediato y la urgencia de encontrar nuevos mercados

El aumento de aranceles de

Qué se sabe de Robin Westman, la presunta autora del tiroteo en la iglesia de Minneapolis

Ex alumna del colegio católico, Westman difundió videos con mensajes racistas y referencias a asesinos en masa antes de quitarse la vida

Qué se sabe de Robin

El Tesoro de Estados Unidos advirtió sobre redes chinas de lavado de dinero vinculadas al fentanilo

El gobierno de Washington instó a bancos y corredores a reforzar controles financieros frente a organizaciones que facilitan el tráfico de opioides y mantienen vínculos con cárteles mexicanos.

El Tesoro de Estados Unidos

Japón publicó un video hecho con IA de una explosión del Monte Fuji para mantener alerta a la población

Una simulación oficial muestra los posibles efectos de una explosión volcánica sobre Tokio y alerta a los habitantes sobre la importancia de estar preparados

Japón publicó un video hecho

Reino Unido, Francia y Alemania reactivaron sanciones de la ONU contra Irán por incumplimiento nuclear

La decisión del E3 podría reinstalar un duro aislamiento financiero para Teherán. Según el OIEA, el país acumula uranio suficiente para producir hasta diez ojivas nucleares

Reino Unido, Francia y Alemania
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Para qué sirve la mezcla

Para qué sirve la mezcla de bicarbonato de sodio con manzanilla en agua caliente

Extorsionadores amenazan a 102 colegios en Perú, Mininter promete reforzar seguridad y padres de familia temen por la vida de sus hijos

Beneficios de la cúrcuma diaria: de aliviar cólicos a mejorar la resistencia a resfriados

Andrea Valdiri se le fue encima a su novio por elogios que recibió tras publicar fotos de su cuerpo: “Cóbrele a su marido a diario”

Feid sorprendió en Medellín grabando nuevo video y causó furor en el barrio Manrique

INFOBAE AMÉRICA
Los hijos de Bolsonaro afean

Los hijos de Bolsonaro afean a la derecha brasileña que sustituyan a su padre en vísperas del juicio

Bruselas cede a la exigencia de EEUU de rebajar aranceles agrarios para proteger al automóvil

El Gobierno de Perú estima un crecimiento de la economía del 3,5% en 2025 gracias a la inversión privada

Delivery Hero pone en duda la continuidad de Glovo en España por las multas millonarias a su modelo laboral

El Consejo de Seguridad de la ONU renueva por unanimidad la misión en Líbano hasta finales de 2026

ENTRETENIMIENTO

La fuerte caída de Anne

La fuerte caída de Anne Hathaway en el rodaje de “El diablo viste a la moda 2”

El regreso del escándalo Ellen DeGeneres: nuevas denuncias reavivan el caso de toxicidad en su programa

El nuevo k-drama con Kim Woo-bin y Suzy presenta su primer tráiler

Las veces que Taylor Swift habló sobre el matrimonio en sus canciones

La vida de Jesús se convierte en una película de terror: así es el próximo filme con Nicolas Cage inspirado en un evangelio apócrifo