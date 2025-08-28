Mundo

El rial iraní se desplomó a su mínimo histórico en medio de los riesgos de más sanciones de la ONU

La moneda de Irán cayó mientras crecen los temores de que Europa reactive sanciones internacionales por el programa nuclear, agravando la crisis económica y aumentando la incertidumbre en Teherán

Por Jon Gambrell

A U.S one dollar bill
A U.S one dollar bill and Iranian rials are displayed as the value of the Iranian Rial drops, in Tehran, Iran, February 8, 2025. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

La moneda de Irán, el rial, se acercó el jueves a mínimos históricos mientras crecían las preocupaciones en Teherán de que las naciones europeas comiencen un proceso para reimponer sanciones de Naciones Unidas sobre la República Islámica debido a su programa nuclear, lo que agravaría aún más la situación de la maltrecha economía del país.

La medida, denominada mecanismo de “snapback” o réplica por los diplomáticos que la negociaron en el acuerdo nuclear de Irán de 2015 con potencias internacionales, fue diseñada para ser a prueba de veto ante el organismo mundial y probablemente entraría en vigor después de un período de 30 días. Si se implementa, la medida volvería a congelar los activos iraníes en el extranjero, detendría los acuerdos de armas con Teherán y penalizaría cualquier desarrollo de su programa de misiles balísticos, entre otras medidas.

En Teherán el jueves, el rial se cotizaba a más de un millón por un dólar. En el momento del acuerdo de 2015 se cotizaba a 32.000 por dólar, un reflejo del colapso precipitado de la moneda desde entonces. El rial alcanzó su punto más bajo en abril a 1,043.000 riales por dólar.

Francia, Alemania y el Reino Unido advirtieron el 8 de agosto que Irán podría desencadenar el mecanismo de réplica cuando detuvo las inspecciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica después de los ataques israelíes al inicio de la guerra de 12 días entre los dos países en junio. Los ataques israelíes entonces mataron a los principales líderes militares de Teherán e hicieron que el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, buscara cobijo.

Irán amenazó con abandonar toda cooperación con el OIEA si se activa el mecanismo.

La gente cambia riales iraníes
La gente cambia riales iraníes a dólares estadounidenses en una casa de cambio en la ciudad sagrada chií de Nayaf, Irak, el 22 de septiembre de 2019. REUTERS/Alaa al-Marjani/Foto de archivo

“Hemos dicho que si esto ocurre, el camino que hemos abierto para trabajar con el OIEA se verá completamente afectado y el proceso probablemente se detendrá”, dijo Kazem Gharibabadi, viceministro de Relaciones Exteriores, a la televisión estatal. “Si optan por el ‘snapback’, no tiene sentido que Irán continúe trabajando” con el OIEA, afirmó.

Recurrir al mecanismo de sanciones probablemente aumentará aún más las tensiones entre Irán y Occidente, en un Oriente Medio convulso por la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza.

“Estados Unidos y sus socios europeos ven la invocación del ‘snapback’ como un medio para mantener a Irán estratégicamente débil e incapaz de reconstruir el programa nuclear dañado por los ataques de Estados Unidos e Israel”, indicó el jueves el Centro Soufan, un grupo de expertos con sede en Nueva York.

Las autoridades iraníes, señaló el centro, perciben la reimposición de sanciones “como un esfuerzo occidental para debilitar indefinidamente la economía de Irán y quizás estimular un descontento popular suficiente para derrocar al régimen de Irán”.

Irán parece resignado

Irán inicialmente minimizó la amenaza de regreso a las sanciones y no hizo grandes esfuerzos diplomáticos evidentes durante semanas después de la advertencia de Europa, aunque ha llevado a cabo un breve movimiento diplomático en los últimos días, lo que apunta a una situación de caos en su teocracia.

El ministro de Exteriores de
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, durante la 17ma cumbre anual de los países BRICS en Río de Janeiro, Brasil, el 7 de julio de 2025. (AP Foto/Eraldo Peres, archivo)

En declaraciones la semana pasada, el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, mostró la visión fatalista de Irán sobre su diplomacia con Occidente, especialmente después de que los israelíes comenzaron la guerra justo cuando estaba programada una sexta ronda de negociaciones con Estados Unidos.

“¿No estábamos en las conversaciones cuando ocurrió la guerra? Entonces, la negociación por sí sola no puede prevenir la guerra”, dijo Araghchi a la agencia de noticias estatal IRNA. “A veces la guerra es inevitable y la diplomacia por sí sola no puede prevenirla”.

Ante una casa de cambio en Teherán el jueves, el residente Arman Vasheghani Farahani dijo a The Associated Press que “muchos de nosotros sentimos una profunda sensación de incertidumbre y desesperación” por el colapso de la moneda provocado por las tensiones nucleares.

“¿Deberíamos seguir intentándolo, o es hora de rendirse? ¿Y cuánto tiempo durará esta situación?” preguntó. “Ningún funcionario parece dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que está sucediendo”.

El problema es el enriquecimiento nuclear de Irán

Antes de la guerra en junio, Irán enriquecía uranio hasta un 60% de pureza, a un breve paso técnico de los niveles de grado armamentístico del 90%. También acumuló unas reservas con suficiente uranio altamente enriquecido para construir múltiples bombas atómicas, si así lo decidiera.

Imagen de satélite muestra daños
Imagen de satélite muestra daños en algunos edificios del Centro de Tecnología Nuclear de Isfahan, después de que Israel lanzara un ataque contra Irán dirigido a instalaciones nucleares, en Isfahan, Irán. 16 de junio de 2025. Planet Labs PBC via REUTERS

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa es pacífico, aunque las naciones occidentales y el OIEA evalúan que Teherán tuvo un programa activo de armas nucleares hasta 2003.

No está claro cuánto afectaron los ataques de Israel y Estados Unidos a las instalaciones nucleares durante la guerra al programa de Irán.

Según el acuerdo de 2015, Irán acordó permitir al OIEA un acceso aún mayor a su programa nuclear que el que la agencia tiene en otras naciones miembros. Eso incluía la instalación permanente de cámaras y sensores en sitios nucleares.

Pero los inspectores del OIEA, que enfrentaron restricciones crecientes en sus actividades desde que Estados Unidos se retiraron unilateralmente del acuerdo nuclear de Irán en 2018, aún no han accedido a esos sitios. Mientras tanto, Irán ha dicho que trasladó uranio y otros equipos antes de los ataques, posiblemente a nuevos sitios no declarados que aumentan el riesgo de que los monitores pierdan el rastro del estado del programa.

El miércoles, los inspectores del OIEA estuvieron presentes para observar un reemplazo de combustible en el reactor nuclear de Bushehr en Irán, que funciona con asistencia técnica rusa.

El Director General del Organismo
El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, es visto en el Aeropuerto Internacional de Khrabrovo tras las conversaciones entre Rusia y el OIEA. Corporación Estatal Rosatom/TASS

Las naciones europeas establecen un plazo

En su carta del 8 de agosto, las tres naciones europeas advirtieron a Irán que procederían con el proceso a finales de agosto si Teherán no alcanzaba una “solución satisfactoria” a los problemas nucleares.

El mecanismo del acuerdo expiraría el 18 de octubre, lo que puso a las tres naciones europeas en una situación en la que probablemente sienten que ahora es el momento de actuar. Según los términos, cualquier firmante del acuerdo puede declarar que Irán lo está incumpliendo, lo que reimpondría las sanciones.

Una vez expire, cualquier esfuerzo de sanciones podría ser vetado por los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, China y Rusia, naciones que han brindado cierto apoyo a Irán en el pasado pero se mantuvieron al margen de la guerra de junio. China también ha seguido siendo un comprador importante de crudo iraní, algo que podría verse afectado si se restauran las sanciones.

En los últimos días, Rusia ha propuesto prolongar la resolución de la ONU que otorga el poder de reimposición. Rusia asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU en octubre, lo que probablemente ejerza presión adicional sobre los europeos para actuar.

(con información de AP)

