El ejército de Israel completó una operación en el centro de Gaza para destruir infraestructura subterránea de Hamas

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) completaron una operación en el centro de la Franja de Gaza para destruir infraestructura subterránea utilizada por factores del grupo terrorista Hamas, según confirmó este martes del Ejército a través de un comunicado. La misión incluyó la participación de combatientes de Yahyalam y la unidad de ingeniería de la División de Gaza.

Durante la operación, las fuerzas identificaron y demolieron dos búnkeres subterráneos en la zona. En una de las rutas subterráneas localizadas, que contaba con varios pozos de salida, las FDI hallaron dormitorios, alimentos, armas y servicios adicionales que, según las autoridades, eran empleados por los terroristas de Hamas. Esta ruta fue sellada mediante el vertido de hormigón.

Las FDI señalaron que estas acciones buscan neutralizar infraestructura terrorista y proteger a los ciudadanos de Israel

Las FDI señalaron que estas acciones forman parte de una serie de operaciones en curso destinadas a neutralizar la infraestructura considerada como terrorista en la Franja de Gaza y asegurar la protección de los ciudadanos de Israel.

Movilización en la frontera

Tanques del ejército de Israel se desplegaron por la frontera con Gaza este martes, en una jornada marcada por intensas movilizaciones civiles que reclaman un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes. Mientras columnas de humo se elevaban sobre el norte de Gaza, fuerzas de Israel reforzaron su presencia militar en la zona, y la seguridad nacional se mantuvo como foco principal tras los últimos reportes de Reuters.

Soldados y vehículos militares de Israel se situaron cerca del enclave palestino desde primeras horas del día. Según reportó Reuters, efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) movilizaron tanques, bulldozers y helicópteros a lo largo de la franja fronteriza. De acuerdo con un comunicado militar reproducido por el medio, se busca “desmantelar túneles de militantes y consolidar el control en Jabalia”. El despliegue ocurre en una jornada en la que el gabinete de seguridad israelí debe definir los próximos pasos para la ofensiva en Gaza, en una reunión prevista para la tarde de este martes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel preparan avance hacia Gaza capital, bastión de Hamas (REUTERS/Amir Cohen)

Según imágenes compartidas por Reuters, se observó maquinaria pesada entre los edificios dañados del norte de la franja. En paralelo, las FDI afirmaron que preparan el avance hacia Gaza capital, considerado por el gobierno israelí uno de los bastiones finales del grupo terrorista Hamas, aunque diversas fuentes militares citadas por la agencia internacional anticipan que una operación a gran escala aún demorará varias semanas.

Mientras tanto, protestas masivas bloquearon las principales carreteras de Tel Aviv y otras ciudades de Israel. Grupos de manifestantes incendiaron neumáticos en distintas intersecciones y se apostaron frente a domicilios de varios ministros israelíes, según imágenes difundidas por organizaciones prodemocracia. La jornada de protestas surgió de una convocatoria del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que reúne a la mayoría de los familiares de víctimas de los secuestros perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Manifestantes bloquean una carretera en Yakum, cerca de Tel Aviv (REUTERS/Nir Elias)

“Le pido a la ciudadanía salir a las calles con nosotros, solo a través de nuestra fortaleza podremos lograr un acuerdo completo y poner fin a la guerra. El Gobierno los ha abandonado, pero el pueblo los traerá de vuelta”, subrayó Einav Zangauker, madre del rehén israelí Matan Zangauker, durante una declaración a la prensa en Tel Aviv, retransmitida por el Foro. El cronograma de protestas prevé diversas marchas a lo largo del país y una manifestación mayor esa noche, prevista a las 20:00 hora local, en la llamada Plaza de los Rehenes de Tel Aviv.