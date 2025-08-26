Mundo

China y Rusia refuerzan su alianza: Xi Jinping recibió a un delegado de Putin y resaltó la cooperación mutua

El jefe del régimen chino recibió al líder parlamentario ruso Vyacheslav Volodin y destacó la solidez de la relación bilateral

El titular de la Duma
El titular de la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento de Rusia, Viacheslav Volodin, estrecha la mano del jefe de estado chino Xi Jinping durante una reunión en Beijing, China, el 26 de agosto de 2025 (Reuters)

El jefe del régimen chino Xi Jinping recibió en Beijing al titular de la Duma Estatal de Rusia, Vyacheslav Volodin, según informó el medio Global Times. Durante el encuentro, Xi destacó que las relaciones entre China y Rusia representan “el vínculo más estable, maduro y estratégicamente relevante entre grandes potencias en el mundo actual”.

La alianza entre ambas autocracias creció sobre todo a partir de la agresión e invasión que Vladimir Putin ordenó sobre Ucrania. Desde entonces, China ha ayudado a Rusia en el desarrollo de su arsenal y en la compra de petróleo para sostener su economía.

El mandatario chino subrayó que “promover de forma constante el desarrollo de alto nivel de las relaciones entre China y Rusia responde a los intereses fundamentales de ambos pueblos y constituye una fuente de estabilidad para la paz mundial”.

Así, ha resaltado que “promover de forma consistente el desarrollo de alto nivel de las relaciones sino-rusas sirve a los intereses fundamentales de los pueblos de ambos países y es una fuente de estabilidad para la paz mundial”, antes de recordar el papel de ambos países durante la Segunda Guerra Mundial en la lucha contra la Alemania nazi y Japón.

Xi recordó su visita de Estado a Rusia en mayo, donde participó en la conmemoración del 80.º aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria de la Unión Soviética. Además, anunció que la próxima semana China organizará un acto para conmemorar el 80.º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista.

En una particular interpretación histórica, Xi dijo que China y la Unión Soviética fueron los principales escenarios de combate en Asia y Europa durante la Segunda Guerra Mundial, y que ambos países realizaron “grandes sacrificios nacionales para combatir el militarismo japonés y la agresión fascista alemana, contribuyendo de manera decisiva a la victoria en la Segunda Guerra Mundial”.

Por ello, ha hecho hincapié en que “ambas partes deben continuar su tradicional amistad, profundizar su confianza estratégica mutua, reforzar los intercambios y cooperación en ambos campos, salvaguardar conjuntamente la seguridad y los intereses de desarrollo de ambos países, unir a los países del Sur Global, mantener el verdadero multilateralismo y promover el desarrollo de un orden internacional más justo y equitativo”.

El autócrata chino ha expresado además su “esperanza” en que Beijing y Moscú intercambien experiencias de forma activa en gobernanza y legislación para generar una garantía legislativa más sólida para la coordinación estratégica entre China y Rusia y la cooperación en varios campos bajo las nuevas circunstancias”.

Las palabras de Xi fueron pronunciadas días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera sobre sanciones “masivas” a Rusia en dos semanas si no había avances de cara a un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, desatada tras la invasión iniciada por las tropas rusas en febrero de 2022.

