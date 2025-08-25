Rusia lanzó nuevos ataques aéreos contra las regiones de Kharkiv y Sumy en Ucrania: al menos 2 muertos y decenas de heridos

Rusia lanzó nuevos ataques contra las regiones de Kharkiv y Sumy en Ucrania, dejando al menos dos muertos, varias decenas de heridos y daños significativos en infraestructuras civiles y residenciales, según autoridades locales.

En la región de Kharkiv, una persona murió y seis resultaron heridas durante los bombardeos del día, informó el jefe de la Administración Militar Regional (OVA), Oleg Synegubov, a través de Telegram. Durante el último día, cuatro asentamientos fueron atacados. En Kupyansk, una mujer de 82 años perdió la vida, mientras que otra de 35, una más de 83 y un hombre de 56 resultaron heridos.

En Stary Saltiv, un hombre de 39 años sufrió heridas; en Korotych, comunidad de Pisochynsky, un hombre de 43 años; y en Pidseredne, comunidad de Velykoburlutsky, una mujer de 54 años.

Synegubov indicó que los rusos emplearon tres drones Geran-2, dos drones Molniya y un dron FPV en la región. Como consecuencia de los ataques, un edificio de apartamentos en Kupyansk y una casa particular en Pidseredne resultaron dañados, mientras que una tienda fue afectada en Stary Saltiv. En la aldea de Ryasne, distrito de Bogodukhiv, una empresa agrícola sufrió daños y murieron animales.

Por otra parte, en la región de Sumy, los ataques con drones provocaron más de 10 impactos e incendios en edificios residenciales, según el jefe regional Sergiy Kryvosheyenko. No se reportaron víctimas en estos incidentes, aunque se registraron cortes de energía en varias zonas debido a daños en instalaciones de infraestructura crítica.

Entre la mañana del 24 y 25 de agosto, las tropas rusas realizaron casi 140 ataques contra 46 asentamientos en Sumy, causando la muerte de una persona y dejando varios heridos. En la comunidad de Sumy, hombres y mujeres de diversas edades resultaron lesionados por los ataques con drones, mientras que la infraestructura civil y los edificios residenciales sufrieron daños significativos.

Estados Unidos no descarta sanciones adicionales contra Rusia para alcanzar la paz en Ucrania

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, afirmó el domingo que el gobierno mantiene abierta la posibilidad de imponer nuevas sanciones a Rusia con el objetivo de incrementar la presión sobre el presidente Vladimir Putin y propiciar el fin de la guerra en Ucrania.

“No, las sanciones no están descartadas. Pero tomaremos estas decisiones caso por caso”, declaró el vicepresidente norteamericano en una entrevista con NBC.

Asimismo, subrayó que Moscú no ha mostrado intención de acordar un alto el fuego debido a motivos complejos. “Nosotros, por supuesto, hemos presionado por un alto el fuego. Pero, insisto, no controlamos lo que hace Rusia. Si lo hiciéramos, la guerra habría terminado hace siete meses. Lo que sí creemos es que seguimos teniendo muchas cartas en la mano. El presidente de Estados Unidos cuenta con múltiples opciones para presionar e intentar poner fin a este conflicto, y eso es lo que vamos a hacer”, explicó.

Vance agregó que confía en la capacidad de Estados Unidos para negociar el final de la guerra entre Rusia y Ucrania, al registrar "concesiones significativas" de ambas partes en las últimas semanas. Washington insiste en que mantiene abiertas todas las estrategias diplomáticas y de presión para alcanzar la paz en la región.