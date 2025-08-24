Mundo

Más de medio millón de evacuados en Vietnam por la llegada del tifón Kajiki: también hay alerta en China

El gobierno moviliza recursos militares y civiles, cierra puertos y solicita ayuda internacional para proteger a la población y mitigar daños ante la inminente llegada del fenómeno meteorológico

Casi 600.000 personas fueron evacuadas
Casi 600.000 personas fueron evacuadas en Vietnam ante la inminente llegada del tifón Kajiki (REUTERS/SZZW)

Las autoridades de las provincias de Thanh Hóa, Quang Tri, Hue y Da Nang, en la costa oriental de Vietnam, han evacuado 152.387 hogares, lo que equivale a casi 587.000 personas, como medida de precaución ante la inminente llegada del tifón ‘Kajiki’ al país procedente del este.

“La situación es extremadamente peligrosa e insegura para vehículos o estructuras como embarcaciones turísticas o pesqueras, e instalaciones de acuicultura”, declararon las autoridades de gestión de desastres del ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Además, se ha prohibido la pesca en las provincias comprendidas entre Ninh Binh y Quang Ngai y casi 60.000 embarcaciones con casi 249.000 tripulantes a bordo han sido alertadas o directamente guiadas a puerto en las zonas afectadas. Más de 49.000 embarcaciones están ya en puerto, según los datos que recoge la Agencia de Noticias Vietnamita.

TIfón 'Kajiki' cerca de la
TIfón 'Kajiki' cerca de la costa de Vietnam. CENTRO CONJUNTO DE ALERTA SOBRE TIFONES

En el ámbito agrícola, la región norte-centro ha alertado del riesgo para las 300.000 hectáreas de arrozales que corren peligro. Además hay 77.000 hectáreas de frutales y 57.000 hectáreas de caucho en la zona amenazada por la tormenta.

Los embalses de la zona están a entre el 71 y el 82 por ciento de su capacidad y decenas de estas instalaciones están siendo reforzadas o reparadas. Además se han abierto las compuertas para facilitar la recogida de agua y evitar posibles desbordamientos e inundaciones.

Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un auto avanzando por una carretera en medio del embate de la tormenta tropical Wipha, en la provincia de Quang Ninh, Vietnam. 22 julio 2025. REUTERS/Thinh Nguyen

Las autoridades civiles y militares trabajan en las evacuaciones, el levantamiento de diques y el establecimiento de canales seguros de comunicación y se ha solicitado ya ayuda internacional a países como China o Filipinas para que faciliten la acogida de buques vietnamitas en medio de la tormenta.

Las Fuerzas Armadas están en alerta y se ha movilizado a 346.000 soldados y 8.200 vehículos entre aeronaves, embarcaciones y vehículos blindados y se han preparado drones con cámara para supervisar las zonas más vulnerables.

El director del Centro Nacional de Previsión Hidro-Meteorológica, Mai Van Khiem, ha advertido de que las condiciones en el mar y en tierra son “extremadamente peligrosas e inseguras para todas las actividades, incluidos turismo, transportes y acuicultura”.

‘Kajiki’ es la quinta tormenta tropical de la temporada en el sureste asiático. Avanza hacia la costa norte-centro de Vietnam y se encuentra a menos de 500 kilómetros de tierra, según las últimas estimaciones del Centro Nacional de Previsión Hidro-Meteorológica. Genera vientos de entre 118 y 149 kilómetros por hora con rachas de hasta 167 kilómetros por hora y avanza hacia el oeste a unos 20 kilómetros por hora.

‘Kajiki’ es la quinta tormenta
‘Kajiki’ es la quinta tormenta tropical de la temporada en el sureste asiático (NHAC NGUYEN / AFP)

Vietnam perdió 3.300 millones de dólares como consecuencia del tifón Yagi, que azotó el norte del país y causó cientos de muertes

Los científicos afirman que el cambio climático provocado por el ser humano está provocando patrones meteorológicos más intensos e impredecibles que pueden aumentar la probabilidad de inundaciones y tormentas destructivas, especialmente en los trópicos.

Por su parte, el Centro Meteorológico Nacional (NMC) de China incrementó este domingo su nivel de alerta ante la inminente llegada del tifón Kajiki, que ha continuado intensificándose y amenaza con provocar fuertes vientos y lluvias torrenciales en las regiones más australes del país, según informaron fuentes oficiales.

Más de medio millón de
Más de medio millón de vietnamitas fueron evacuados ante la llegada del tifón Kajiki (Nhac NGUYEN / AFP)

El organismo emitió un aviso naranja, el segundo más severo del sistema chino de cuatro categorías, a las 10:00 hora local (02:00 GMT) del domingo, debido al avance de la tormenta. A las 17:00, el tifón se localizaba a unos 90 kilómetros al sureste de la ciudad turística de Sanya, en la provincia de Hainan.

La previsión indica que Kajiki continuará su desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 20 kilómetros por hora.

Según el organismo meteorológico, la tormenta podría impactar en tierra entre la tarde y la noche del domingo sobre la franja costera comprendida entre Lingshui y Ledong, en Hainan, o desplazarse cerca de la costa sur de la isla para dirigirse posteriormente hacia el litoral del centro y norte de Vietnam.

En áreas marítimas y terrestres próximas al núcleo del ciclón, las ráfagas podrían alcanzar el nivel 15 o 16 en la escala china, advirtió el NMC, que también pronostica lluvias intensas a torrenciales en sectores de Hainan, el suroeste de Cantón y el sur de Guangxi, con acumulaciones de hasta 400 milímetros.

Un hombre corre junto a
Un hombre corre junto a enormes olas que rompen en el paseo marítimo, mientras el tifón Kong-rey se acerca A Taizhou, provincia de Zhejiang, China (REUTERS/Stringer)

Por el momento, la provincia de Hainan ha elevado su alerta de tifón al nivel I, el más alto, y la ciudad de Sanya suspendió clases, trabajos, operaciones comerciales, transporte público y viajes marítimos, además del cierre de sitios turísticos, según medios locales.

La agencia oficial Xinhua comunicó que las autoridades de Hainan han evacuado a más de 20.000 residentes de zonas consideradas de riesgo y han dispuesto más de 770.000 suministros de emergencia, con unos 2.800 efectivos de rescate listos para actuar si fuera necesario.

(con información de EP y EFE)

