Mundo

El papa León XIV pidió que “el clamor de las armas enmudezca y dé paso al diálogo” para alcanzar la paz en Ucrania

El pontífice envió un mensaje al presidente Volodimir Zelensky con motivo del Día de la Independencia de su país

Guardar
El Papa León XIV preside
El Papa León XIV preside la oración semanal del Ángelus en el Vaticano, el 24 de agosto de 2025. Vatican Media/Elisabetta Trevisan/Folleto vía REUTERS

El papa León XIV deseó que se abra el camino a la paz y diálogo a Ucrania con el esfuerzo de las personas “de buena voluntad”, en un mensaje al presidente Volodimir Zelensky por el Día de la Independencia de su país.

“Con un corazón herido por la violencia que asola su tierra, me dirijo a usted en este día de su fiesta nacional”, empieza el pontífice estadounidense en la misiva, publicada por los medios vaticanos y por el propio Zelensky en sus redes sociales.

León XIV, que sigue de cerca el conflicto ucraniano y que recientemente ha manifestado su “esperanza” ante una eventual negociación que ponga fin a la invasión rusa, aseguró al mandatario ucraniano su oración por su pueblo “que sufre en guerra”.

Especialmente, puntualizó por los heridos, quienes han perdido a un ser querido o aquellos privados de sus hogares.

Los ucranianos celebran el 34°
Los ucranianos celebran el 34° aniversario de su Independencia en medio del dolor por la guerra (REUTERS/Alina Smutko)

“Que Dios mismo los consuele; que fortalezca a los heridos y conceda el descanso eterno a los fallecidos”, afirmó el Papa.

Por último, instó a las “personas de buena voluntad” a hacer lo posible para que termine la guerra en Ucrania.

“Imploro al Señor que toque el corazón de las personas de buena voluntad para que el clamor de las armas enmudezca y dé paso al diálogo, abriendo el camino hacia la paz para el bien de todos”, termina en su mensaje.

El papa León XIV expresó
El papa León XIV expresó en varias oportunidades su cercanía con las víctimas de la invasión rusa en Ucrania (VATICAN MEDIA/Europa Press)

“No olvidar” la crisis en Mozambique y a los desplazados por la violencia

Por su parte, el pontífice también expresó este domingo su solidaridad con la población de Cabo Delgado, en Mozambique, y ha llamado a “no olvidar” a los miles de desplazados que son víctimas de la violencia yihadista en ese país africano.

“Expreso mi cercanía a la población de Cabo Delgado, en Mozambique, afectada por una situación de inseguridad y violencia que continua provocando muertos y desplazados”, dijo el pontífice tras el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico.

En esta imagen extraída de
En esta imagen extraída de un video, soldados mozambiqueños viajan en un vehículo blindado en un convoy rumbo a Mocimboa da Praia, provincia de Cabo Delgado, Mozambique. (AP Foto/Marc Hoogsteyns, archivo)

Acto seguido, León XIV hizo un llamamiento para que “no se olvide” a estos “hermanos y hermanas” desplazados.

“Invito a rezar por ellos con la esperanza de que los esfuerzos de los responsables del país logren restablecer la seguridad y la paz en este territorio”, terminó.

La región mozambiqueña de Cabo Delgado (norte) está inmersa en una crisis de desplazados debido a los últimos ataques terroristas que, entre el 20 de julio y el 3 de agosto, obligaron a huir a más de 57.000 personas, según Médicos Sin Fronteras (MSF).

Desplazados en Mozambique.
Desplazados en Mozambique.

Desde 2017 la zona es escenario de un conflicto causado por la insurgencia del grupo yihadista Al Sunnah wa Jamaah (ASWJ), más conocido localmente como Al Shabab.

Los ataques de este grupo -identificado en 2021 por Estados Unidos como una “organización terrorista internacional” afiliada a Estado Islámico (EI)- han causado la muerte de unas 6.100 personas, incluidos más de 2.500 civiles, según los últimos datos del Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED).

(con información de EFE)

Temas Relacionados

León XIVpontíficeUcraniaDía de la IndependenciaMozambiquedesplazadospazÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Líderes mundiales felicitaron a Ucrania por el 34° aniversario de su independencia

Desde Estados Unidos hasta China enviaron mensajes a Kiev

Líderes mundiales felicitaron a Ucrania

El Gobierno británico anunció una reforma del sistema de asilo de migrantes en medio de las protestas

Tras un fin de semana marcado por manifestaciones en varias ciudades del país, la ministra del Interior, Yvette Cooper, explicó que la reforma prevé la creación de un organismo independiente para agilizar la resolución de los casos de asilo

El Gobierno británico anunció una

Ucrania atacó con drones una terminal de gas rusa en el Golfo de Finlandia y la central nuclear de Kursk

En medio de las celebraciones por el Día de la Independencia, Kiev volvió a atacar posiciones estratégicas de Moscú

Ucrania atacó con drones una

Crece la crisis política en Corea del Sur: la Justicia pidió el arresto del ex primer ministro Han Duck Soo

La solicitud de la Fiscalía responde a su implicación en la fallida ley marcial declarada a finales del año pasado por el ex presidente Yoon Suk Yeol

Crece la crisis política en

Zelensky reafirmó el objetivo de Ucrania de lograr una paz justa en el Día de la Independencia: “Sólo nosotros decidiremos nuestro futuro”

En un video grabado en el Maidán de Kiev, el presidente destacó la unidad del pueblo ucraniano, que ninguna “ocupación temporal” puede alterar. Keith Kellogg, enviado de EEUU, llegó al país para participar de las celebraciones

Zelensky reafirmó el objetivo de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Amanda Dudamel dividió opiniones tras

Amanda Dudamel dividió opiniones tras publicar fotos de su boda a la que asistió su padre, el técnico del Deportivo Pereira

Temblor hoy en México: Se registra sismo de 4.2 en Mapastepec, Chiapas

Marinera peruana y malambo argentino despiertan furor en redes: “Esta es la única guerra que aceptamos”

“Nos vamos a ver en la arena política. Ahí sabrás de qué estoy hecho”: Abelardo De La Espriella por candidatura de Iván Cepeda

Paloma Valencia se fue en contra de Iván Cepeda por su precandidatura presidencial: “Recogió a Santrich en la cárcel”

INFOBAE AMÉRICA
Sánchez felicita a Ucrania por

Sánchez felicita a Ucrania por su Día de la Independencia: "España seguirá a su lado el tiempo que sea necesario"

La UE y líderes mundiales felicitan a una Ucrania "libre y democrática" en el Día de la Independencia

Ingenieros de Montes piden gestionar el territorio para "modular" incendios contra los que no se puede luchar

España, liderada por la oscense Inés Bergua, logra el bronce en el concurso por equipos del Mundial de gimnasia rítmica

El Gobierno británico anuncia una reforma del sistema de asilo en medio de las protestas

ENTRETENIMIENTO

De ‘La máscara del Zorro’

De ‘La máscara del Zorro’ a ‘Merlina’: la pasión de Catherine Zeta-Jones por la esgrima en casi tres décadas

Caída, prisión y un Oscar: la travesía de Robert Downey Jr. entre adicciones, juicios y redención

La creación de “Born to Run”, el disco que catapultó a Bruce Springsteen a la historia del rock

El hijo de Norman Reedus volvió a ser arrestado tras una presunta agresión a una mujer en Nueva York

Natalie Portman revela sus secretos de estilo, rutinas y visión de la feminidad