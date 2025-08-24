Zelensky reafirmó el objetivo de Ucrania de lograr una paz justa en el Día de la Independencia: “Sólo nosotros decidiremos nuestro futuro”

Zelensky dijo que sólo Ucrania decidirá su futuro

Volodimir Zelensky felicitó este domingo a los ucranianos por el Día de la Independencia con un mensaje en el que hizo hincapié en la aspiración a una paz justa y duradera, marcando un cambio respecto a los discursos más combativos de años anteriores.

En un video grabado en el Maidán de Kiev, el presidente destacó la unidad del pueblo ucraniano, que ninguna “ocupación temporal” puede alterar. Sin embargo, evitó prever una liberación inmediata de los territorios actualmente bajo control ruso, en un contexto en el cual crecen las voces que sugieren posibles concesiones territoriales en eventuales negociaciones de paz.

El monumento a la Independencia se ve en la imagen mientras banderas ucranianas ondean en Kiev (Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP)

“Un día la distancia entre los ucranianos desaparecerá y estaremos de nuevo juntos como un país y una familia. Solo es cuestión de tiempo”, aseguró Zelensky.

El mandatario advirtió que Ucrania tiene capacidad para responder simétricamente a los ataques rusos y afectar infraestructuras estratégicas en Rusia si Moscú no accede a un alto el fuego. “Nadie nos puede prohibir estos ataques porque son de justicia”, afirmó.

A pesar de que el escenario de una victoria sobre Rusia parece cada vez más lejano, Zelensky trazó una ruta hacia una paz segura. Destacó que Ucrania ha resistido frente al “segundo mejor ejército del mundo” y ha logrado defender con éxito su independencia. El presidente subrayó que Kiev no aceptará compromisos vergonzosos y buscará un acuerdo digno e integral que garantice la seguridad del país.

Decenas de ucranianos se congregaron en el centro de Kiev para celebrar el Día de la Independencia (REUTERS/Alina Smutko)

“Sólo nosotros decidiremos nuestro futuro”, enfatizó Zelenski, quien también se comprometió a que Ucrania conseguirá de sus aliados “garantías de seguridad tan fuertes que a nadie se le pasará por la cabeza la idea de atacar” de nuevo al país.

En sus redes sociales, el presidente agradeció las felicitaciones por el 34º Día de la Independencia a diversos dignatarios extranjeros, como el Papa León XIV, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el de China, Xi Jinping, y el rey Carlos de Inglaterra.

Unidad nacional, resistencia y la búsqueda de una paz sólida definieron el tono del mensaje de Zelenski en esta efeméride clave para Ucrania.

El enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, llegó a Kiev para participar de las celebraciones del Día de la Independencia (Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/Folleto vía REUTERS)

Visitas de Kellog y Carney

El enviado estadounidense Keith Kellogg llegó a Kiev este domingo para conmemorar el día de la independencia de Ucrania mientras los líderes mundiales presionan para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia.

Zelensky confirmó que Kellogg estaba en Ucrania, que está buscando con entusiasmo el apoyo de Trump mientras busca hacer que Rusia ponga fin a su invasión de tres años y medio.

En tanto, el primer ministro canadiense, Mark Carney, escribió en su cuenta de X, “En este Día de la Independencia de Ucrania , y en este momento crítico en la historia de su nación, Canadá está intensificando nuestro apoyo y nuestros esfuerzos hacia una paz justa y duradera para Ucrania”.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney. REUTERS/James Park

Carney fue invitado a Kiev como “invitado especial” para conmemorar la ocasión, informó la emisora ​​canadiense CBC.

“El apoyo de Canadá a Ucrania es inquebrantable y estamos con ustedes en cada paso del camino, en su lucha para defender su soberanía y hacer realidad sus sueños para su país”, dijo Carney en un video publicado en su cuenta X poco después de su llegada a Kiev.

Su visita al país devastado por la guerra se produjo mientras las fuerzas rusas continúan logrando avances lentos en el debilitante conflicto que dura ya tres años, y Moscú anunció el sábado que había tomado dos aldeas en la región de Donetsk, en el este de Ucrania.

El mensaje de Carney en su cuenta de X.

La visita de Carney también ocurre en un momento en que se desvanecen las perspectivas de una cumbre entre los presidentes ruso y ucraniano, una solución defendida por el presidente estadounidense Donald Trump como parte de sus esfuerzos para poner fin a la guerra.

Más recientemente, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa se unió al coro que pide una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo ucraniano Volodymir Zelensky.

Felicitaciones por la independencia

“Una Ucrania libre, democrática e independiente. Por eso es por lo que estás luchando. En eso consisten nuestros esfuerzos”, ha aplaudido Von der Leyen en un mensaje publicado en redes sociales. “Estaremos con vosotros todo el tiempo que sea necesario. Porque una Ucrania libre es una Europa libre”, ha añadido.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, dijo que Ucrania "inspira a todos" (REUTERS/Florence Lo)

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, destacó “la valentía y esperanza de paz” que representa Ucrania e “inspiran a todos”, antes de remachar que “nuestro futuro está unido en la Unión Europea”.

Como nota particular, la felicitación británica ha llegado de la mano del rey Carlos III de Inglaterra. “Siento una profunda admiración por el coraje y el espíritu inquebrantables del pueblo ucraniano. Mantengo la esperanza de que nuestros países puedan seguir colaborando estrechamente para lograr una paz justa y duradera en Ucrania”.

El canciller alemán, Friedrich Merz, conmemoró el domingo el Día de la Independencia de Ucrania, subrayando el continuo apoyo de Berlín a Kiev en su defensa contra la agresión rusa. “Con motivo de la celebración del Día de la Independencia, nos mantenemos firmes a su lado, hoy y en el futuro”, ha publicado Merz en X en alemán, inglés y ucraniano. “Luchan por nuestro orden liberal en Europa y por una paz justa”, ha añadido.

El canciller alemán, Friedrich Merz (REUTERS/Al Drago)

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, también ha felicitado al pueblo ucraniano. “Ucrania lucha no solo por su libertad y seguridad, sino también por las nuestras”, ha manifestado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acompañado sus felicitaciones con el deseo de que acabe la “matanza sin sentido” que representa la guerra contra Rusia. “El pueblo ucraniano tiene un espíritu inquebrantable, y la valentía de su país inspira a muchos. Al conmemorar este importante día, sepan que Estados Unidos respeta su lucha, honra sus sacrificios y cree en su futuro como nación independiente”, ha hecho saber Trump.

Una de las felicitaciones más sorprendentes ha llegado de la mano de uno de los más grandes aliados de Vladimir Putin, el dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. “Por mucho que las fuerzas externas tiren en direcciones opuestas, Bielorrusia sigue estando abierta a los ucranianos. Estamos dispuestos a cooperar de forma mutuamente beneficiosa y a mantener un diálogo constructivo con nuestros vecinos del sur”, manifestó.

El dictador bielorruso, Alexander Lukashenko, sorprendió al felicitar a Ucrania por el Día de la Independencia (Sputnik/Sergey Bobylev/Pool vía REUTERS)

“Desde tiempos inmemoriales, el destino de los pueblos bielorruso y ucraniano ha sido convivir en paz y armonía. La estrecha coexistencia ha establecido entre nuestros pueblos lazos indisolubles, consolidados por un destino histórico común, valores cristianos compartidos y una amistad sincera”, cita la felicitación.

(con información de AFP y EP)