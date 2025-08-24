Crece la crisis política en Corea del Sur: la Justicia pidió el arresto del ex primer ministro Han Duck Soo

Han Duck-soo, ex primer ministro de Corea del Sur (AP Foto/Ahn Young-joon)

El equipo especial de fiscales emitió una orden de arresto contra el ex primer ministro surcoreano y ex presidente en funciones del país, Han Duck Soo, por su implicación en la fallida ley marcial declarada a finales del año pasado por el ex presidente Yoon Suk Yeol que arrastró al país a la mayor crisis política de su historia reciente.

El fiscal especial Cho Eun Suk presentó la solicitud tras considerar que el ex primer ministro facilitó los esfuerzos de Yoon por imponer el decreto de la ley marcial el 3 de diciembre del año pasado, informa la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap.

Está previsto que un tribunal revise la validez de la orden de detención del burócrata de carrera de 76 años en los próximos días.

Si se aprueba, sería la primera vez en la historia de Corea del Sur que un expresidente y un primer ministro son encarcelados.

La ex primera dama Kim Keon Hee también está tras las rejas por cargos de manipulación de acciones.

El expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol llega a un tribunal para asistir a una audiencia para revisar su orden de arresto solicitada por fiscales especiales en Seúl (REUTERS/Kim Hong-Ji/Pool)

La Fiscalía acusó formalmente al ex primer ministro de “complicidad con un líder de una rebelión, perjurio, creación de documentos oficiales falsos, daño de documentos oficiales, violación de la Ley de Gestión de Registros Presidenciales y uso de documentos oficiales falsos”.

Además, el equipo especial de la Fiscalía ha constatado que el ex primer ministro incumplió sus funciones básicas al entender que, incluso sin disposiciones explícitas en la Constitución, tiene el deber legítimo de controlar el abuso de poder por parte del presidente.

“El primer ministro”, ha recalcado la fiscal adjunta Park Ji Young, “es la principal institución estatal que asiste en el deber de proteger la Constitución y también es el Vicepresidente del Consejo de Estado, un órgano constitucional que puede supervisar y controlar de antemano el ejercicio arbitrario del poder por parte del presidente”.

La sorprendente declaración de ley marcial de Yoon del 3 de diciembre provocó el despliegue de soldados armados en la Asamblea Nacional, pero fue rápidamente rechazada por los parlamentarios de la oposición, lo que condujo a su destitución.

Yoon fue destituido formalmente de su cargo en abril por el Tribunal Constitucional, que dictaminó que su declaración de ley marcial –la primera en más de 40 años– violaba la constitución.

La ex primera dama de Corea del Sur, Kim Keon Hee, esposa del expresidente destituido Yoon Suk Yeol, hace una reverencia al llegar a un tribunal para asistir a una audiencia para revisar su orden de arresto solicitada por fiscales especiales en el Tribunal del Distrito Central de Seúl (JUNG YEON-JE/Pool vía REUTERS)

Han asumió el puesto de Yoon como presidente interino y en un momento dado fue considerado un fuerte candidato del bloque conservador para presentarse a una elección anticipada.

Renunció al cargo en mayo para postularse a la presidencia, pero pronto fracasó cuando el partido de Yoon se negó a nominarlo como su abanderado.

(Con información de EP y AFP)