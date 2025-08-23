El envejecimiento acelerado redefine la pirámide poblacional global: la edad mediana superará los 40 años en 2100

La proporción de adultos mayores se duplicará y la de jóvenes disminuirá, transformando la estructura etaria global

El crecimiento de la población mundial se desacelerará de manera significativa en las próximas décadas, según un análisis del Pew Research Center basado en proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se prevé que el número global de habitantes llegue a un pico de 10.300 millones en 2084, antes de comenzar a disminuir hasta alcanzar 10.200 millones hacia el año 2100.

Este proceso irá acompañado de un envejecimiento mundial sin precedentes, con una proporción cada vez más grande de adultos mayores en la estructura demográfica.

Proyecciones demográficas y países más poblados

El Pew Research Center indica que, aunque la población mundial se triplicó en los últimos 75 años, el ritmo de crecimiento será mucho más moderado en el futuro. Entre 2023 y 2100, se prevé un aumento de unas 1.900 millones de personas, cambio que representa una diferencia sustancial respecto a las tendencias de expansión demográfica del siglo XX.

Las proyecciones de los países más poblados muestran dinámicas contrastantes. India, con cerca de 1.500 millones de habitantes en la actualidad, continuará creciendo y alcanzará un máximo de 1.700 millones en 2061, para después descender gradualmente y regresar a los 1.500 millones hacia finales de siglo.

Por su parte, China, que tiene aproximadamente 1.400 millones de habitantes actualmente, ya comenzó a reducir su población y se proyecta que llegará a 633 millones en 2100. Estados Unidos, con 347 millones de habitantes, seguirá creciendo lentamente, alcanzando 421 millones al cierre del siglo.

Cinco países serán responsables de más del 60% del crecimiento poblacional mundial hasta 2100: República Democrática del Congo, Etiopía, Nigeria, Pakistán y Tanzania. En 2025, solo Nigeria y Etiopía están entre los diez países más poblados, pero para 2100, se sumarán a la lista la República Democrática del Congo y Tanzania.

Entre los diez países que más contribuirán al aumento demográfico, Estados Unidos será el único fuera de África y Asia, aunque descenderá del tercer al sexto lugar para finales de siglo, informó el Pew Research Center.

Europa se consolida como la región más envejecida, mientras América Latina y el Caribe ocupan una posición intermedia (Pexels)

Envejecimiento global y cambios en la estructura etaria

El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos más relevantes en las proyecciones. La edad mediana mundial, que hoy es de 31 años, aumentará a 42 años en 2100. Esto se reflejará en el crecimiento del grupo de personas de 65 años o más, que pasará de 857 millones actualmente a 2.400 millones en 2100, incrementando su proporción del 10% al 24% del total mundial.

La transformación será profunda. Para el año 2100, se estima que la proporción de personas menores de 25 y mayores de 65 años se igualen —algo muy diferente de la situación actual, donde los jóvenes superan a los adultos mayores en una proporción de cuatro a uno. Esta tendencia no es nueva, en 1950, la diferencia era aún mayor: diez jóvenes cada un adulto.

Este cambio obedece tanto al aumento de la población mayor como a la reducción de jóvenes, cuyo número descenderá de 3.300 millones a 2.900 millones en el mismo periodo, cayendo su peso relativo del 40% al 28% de la población mundial.

Las diferencias regionales en la estructura por edades también destacan. África permanece como la región más joven del mundo, con una edad mediana de 19 años, muy por debajo de cualquier otra región. América Latina y el Caribe se ubican en segundo lugar, con una edad mediana de 32 años, mientras Europa —con 43 años— es la región más envejecida. Las proyecciones muestran que, aunque la edad mediana en África subirá a 35 años en 2100, el continente seguirá siendo el más joven.

En el análisis individual, la edad mediana en Estados Unidos es de 39 años, lo que coloca al país dentro del tercio más envejecido del planeta, aunque debajo del promedio de muchas naciones de altos ingresos de Europa y Asia oriental.