Contraofensiva de Ucrania: recuperó seis localidades en Donetsk

El avance ocurre en el marco de la contraofensiva ucraniana en el este, mientras continúan los ataques que afectan a civiles en Yenákiyevo y bombardeos rusos en el oeste del país

FOTO DE ARCHIVO. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el coronel general Oleksandr Sirski, habla con parlamentarios durante una sesión del Parlamento en Kiev, Ucrania. (Ukrainian Presidential Press Service/Cedida a REUTERS)

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksander Sirski, aseguró que las tropas ucranianas avanzan “con éxito” en su contraofensiva en el este del país, y han logrado “recuperar” seis localidades de la región de Donetsk que estaban bajo control ruso.

Sirski precisó que estas áreas forman parte del frente de Pokrovsk, un objetivo estratégico para Moscú que busca debilitar la capacidad logística de Ucrania. En los últimos días, Rusia había informado de progresos en esta misma zona, aunque Kiev sostiene que ahora ha logrado retomar el terreno.

En un mensaje publicado en Telegram, Sirski detalló que revisó junto a otros oficiales la situación en los sectores “más difíciles”, donde reconoció que el “enemigo” mantiene superioridad numérica. El general ucraniano indicó que las bajas rusas podrían contarse por “cientos”.

“La tarea clave es responder de manera eficaz a los cambios en las tácticas del enemigo mientras preservamos la vida de los defensores de Ucrania en la medida de lo posible”, señaló Sirski, quien también destacó la “valentía” y “dedicación” de las fuerzas ucranianas en el terreno.

Una vista muestra una casa destruida por bombardeos durante la noche, que las autoridades locales instaladas por Rusia calificaron como un ataque militar ucraniano, en el marco del conflicto militar entre Rusia y Ucrania, en Donetsk, una ciudad de Ucrania bajo control ruso, el 18 de agosto de 2025. (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ataque en Yenákiyevo

Mientras las tropas ucranianas avanzan en el este del país, la región sigue siendo escenario de ataques que afectan también a la población civil. Al menos dos personas murieron y cinco resultaron heridas tras un ataque de las fuerzas ucranianas en una zona residencial de Yenákiyevo, en la parte de Donetsk controlada por Rusia.

Según los canales de Telegram rusos, el ataque se llevó a cabo con drones, afectando un edificio habitacional por su tradición minera y metalúrgica. Además de los daños en la vivienda, varios vehículos estacionados en las cercanías también resultaron afectados.

Yenákiyevo, ubicada a unos 40 kilómetros de la capital regional, Donetsk, cuenta con una población de más de 75.000 habitantes según el último censo.

Por otra parte, una serie de ataques aéreos rusos contra el oeste de Ucrania dejó un saldo de al menos una persona muerta, varios heridos y decenas de viviendas dañadas, según informaron este jueves autoridades locales.

El ejército ruso lanzó 574 drones y 40 misiles, de los cuales las unidades de defensa aérea lograron derribar 546 drones y 31 misiles. Los bombardeos alcanzaron ciudades como Lviv, Mukachevo y Lutsk.

Mientras Kiev y Moscú mantienen sus ofensivas y defensas, la comunidad internacional continúa presionando por una solución diplomática que ponga fin a un conflicto que ya se extiende por más de tres años, dejando un rastro de destrucción y sufrimiento en la región.

(Con información de EFE/EP)

