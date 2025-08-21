Mundo

Arqueólogos egipcios hallaron una ciudad sumergida de más de 2.000 años con templos y estatuas intactas

Los descubrimientos bajo el Mediterráneo revelaron un alto nivel de planificación urbana y economía

Egipto presentó los restos de
Egipto presentó los restos de una ciudad sumergida frente a la costa de Alejandría. (EFE/ Pablo De Aguinaco)

Egipto presentó este jueves los restos de una ciudad sumergida frente a la costa de Alejandría, un complejo monumental de más de 2.000 años que incluye templos, viviendas, depósitos de agua, estanques para peces y un muelle de 125 metros.

“Bajo el agua hay muchísimos elementos, pero lo que podemos recuperar es limitado. Solo rescatamos piezas seleccionadas según criterios estrictos”, explicó el ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathi, quien subrayó que “el resto permanecerá como parte integral de nuestro patrimonio subacuático”.

Los arqueólogos creen que se trata de una extensión de la antigua ciudad de Canopo, famosa en la época ptolemaica y romana por su riqueza y sus excesos. La ciudad quedó sumergida bajo las aguas por terremotos y el ascenso progresivo del nivel del mar entre los siglos III y VIII d.C., al igual que el cercano puerto de Heracleion, consolidando el sitio como uno de los hallazgos subacuáticos más relevantes del Mediterráneo.

La extracción de las reliquias
La extracción de las reliquias bajo el mar Mediterráneo. (EFE/ Pablo De Aguinaco)

Canopo fue un centro del culto al dios Serapis y descrita por el filósofo romano Séneca como un “enclave de lujo y vicio”, aunque reconocía también que “nada impedía llevar allí una vida sobria”. Serapis, divinidad creada por Ptolomeo I, buscaba unir culturalmente a griegos y egipcios y se convirtió en patrón de Alejandría, expandiendo su culto por todo el Mediterráneo.

La extracción de las reliquias combinó el trabajo de buzos y grúas, que envolvieron las piezas en arneses, retiraron sedimentos y aseguraron que las estatuas emergieran intactas. Los hallazgos incluyen una estatua decapitada de época ptolemaica y la base de otra perteneciente a un noble romano.

Entre los descubrimientos también se destacan templos de piedra caliza, viviendas privadas, talleres artesanales y depósitos tallados en la roca para agua potable, junto con estanques para la cría de peces, que revelan un alto nivel de planificación urbana y economía.

Los descubrimientos revelaron un alto
Los descubrimientos revelaron un alto nivel de planificación urbana y economía. (EFE/ Pablo De Aguinaco)

También se hallaron estatuas de figuras reales y esfinges prerromanas, incluyendo un ejemplar con el cartucho de Ramsés II, uno de los faraones más célebres del Antiguo Egipto.

Además, encontraron un barco mercante, anclas de piedra y una grúa portuaria en el sitio de un muelle de 125 metros, que se utilizó como puerto para embarcaciones pequeñas durante las épocas romana y bizantina.

Alejandría conserva hoy ese legado, pero también enfrenta la amenaza del mar. La ciudad se hunde más de tres milímetros al año por el asentamiento natural del delta del Nilo y la sobreexplotación de acuíferos.

El aumento global del nivel del mar podría acelerar la crisis: la ONU advierte que, incluso en el escenario más optimista, un tercio de la ciudad estará sumergido o inhabitable en 2050, desplazando a cientos de miles de personas y poniendo en riesgo barrios históricos.

(Con información de EFE/AFP)

