Mundo

Altos mandos militares de Estados Unidos y Europa trazaron rutas para una salida negociada en la guerra en Ucrania

Las conversaciones en Washington apuntan a diseñar medidas de seguridad que permitan un acuerdo duradero y reduzcan el riesgo de nuevas ofensivas rusas. Los planes serán elevados a asesores de seguridad nacional para su evaluación diplomática

Guardar
El general Dan Caine, jefe
El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, habla en una conferencia de prensa en el Pentágono, el jueves 26 de junio de 2025, en Washington (AP Foto/Kevin Wolf)

Altos mandos militares de Estados Unidos y Europa se reunieron esta semana en Washington con el fin de diseñar opciones militares que impulsen una paz duradera en Ucrania. El Estado Mayor Conjunto estadounidense confirmó que el general Dan Caine, junto a sus homólogos de Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Ucrania, “desarrollaron opciones militares para apoyar las negociaciones destinadas a llevar una paz duradera a Europa”.

El comunicado añadió que dichas propuestas “serán presentadas a los respectivos asesores de seguridad nacional de cada país para su consideración en los esfuerzos diplomáticos en curso”.

El contenido específico de esas opciones se mantiene reservado. Pero la agencia de noticias Reuters señala que una de las propuestas contempla “desplegar tropas europeas en Ucrania bajo mando estadounidense”. En paralelo, se ha intensificado el esfuerzo diplomático europeo para crear una coalición que formule garantías de seguridad capaces de disuadir futuras agresiones rusas.

La conformación de una “coalición de los dispuestos” estaría integrada por líderes militares de la OTAN quienes calculan un marco de seguridad posconflicto. Esta idea se enlaza con iniciativas previas, en especial la cumbre de Londres de marzo de 2025, en la que Reino Unido y Francia impulsaron la creación de una fuerza de paz que se desplegaría una vez firmado el alto el fuego.

En aquel encuentro, el primer ministro británico Keir Starmer anunció compromisos significativos, como 1.600 millones de libras en exportaciones para adquirir más de 5.000 misiles antiaéreos fabricados en Belfast, complementados con 2.200 millones de libras en préstamos provenientes de activos rusos congelados. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó entonces la “urgente necesidad de rearmar a Europa” tras años de escasa inversión militar.

Trabajadores de emergencias inspeccionan un
Trabajadores de emergencias inspeccionan un auto dañado cerca de un edificio residencial de varias plantas alcanzado por un misil ruso, en un operativo que dejó 31 muertos, en Kiev, Ucrania, el 1 de agosto de 2025 (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Las conversaciones militares en Washington se producen en un momento crítico. A nivel de la OTAN, los jefes de defensa de los 32 aliados mantuvieron una reunión virtual el 20 de agosto, dirigido por el nuevo comandante supremo en Europa, el general Alexus Grynkewich. En ese foro se compartieron visiones sobre garantías de seguridad altamente vinculantes, e incluso se barajó la creación de una fuerza multinacional para respaldar un eventual acuerdo de paz.

En paralelo, el Pentágono advirtió que Estados Unidos desempeñará “un papel mínimo” en tales garantías, insistiendo en que Europa debe asumir la mayor parte de la carga. El subsecretario de Política, Elbridge Colby, comunicó que el país descarta comprometer tropas o activos aéreos significativos. La postura del gobierno de Trump, que recientemente expresó predisposición a apoyar fuerzas europeas pero no a enviar soldados estadounidenses, genera tensiones entre los aliados.

En ese contexto, un alto funcionario del Pentágono reconoció que Trump también ha descartado el envío de fuerzas terrestres, aunque abrió la puerta a apoyo aéreo, inteligencia y vigilancia.

Mientras nuevas iniciativas se articulan, el conflicto continúa en el terreno. El miércoles, Rusia lanzó uno de los mayores ataques aéreos del año contra el oeste de Ucrania: disparó 574 drones y 40 misiles contra múltiples ciudades, incluidas Leópolis y Zaporizhzhia. En esa ofensiva, una fábrica de electrónica ubicada en Mukachevo fue alcanzada, dejando al menos una víctima fatal y varios heridos entre los trabajadores. El presidente Volodimir Zelensky condenó el hecho, acusando a Moscú de carecer de voluntad real para avanzar en las negociaciones.

La ofensiva golpeó no solo instalaciones militares, sino también áreas urbanas clave como Leópolis, dejando claro que la guerra sigue escalando en todas las direcciones.

ARCHIVO - Un tanque ucraniano
ARCHIVO - Un tanque ucraniano pasa junto a un automóvil en llamas en la región de Sumy el 14 de agosto de 2024, en Ucrania, cerca de la frontera con Rusia (AP Foto/Evgeniy Maloletka, archivo)

En medio de estos choques, la diplomacia de alto nivel mantiene su ritmo. Una fuente citada por la agencia de noticias AFP confirmó el primer día de las conversaciones en Washington que los líderes militares debatían las “mejores opciones para un posible acuerdo de paz en Ucrania”.

Para proporcionar un marco histórico, conviene recordar que Ucrania firmó un acuerdo de seguridad en 1994, el Memorando de Budapest, por el cual Rusia, EEUU y el Reino Unido se comprometieron a respetar su integridad territorial tras su desnuclearización. Esa garantía, hoy ampliamente cuestionada, ha sido infringida en repetidas ocasiones.

El actual avance hacia garantías más robustas representa, por tanto, un esfuerzo por sustituir aquella promesa incumplida por un mecanismo operativo, con personal militar y recursos concretos desplegados sobre el terreno.

En ese sentido, la declaración del gobierno británico sobre la “coalición de los dispuestos” anticipa una respuesta más movilizada y cohesionada de Europa, respaldada por apoyo táctico y logístico estadounidense durante una fase de transición estratégica.

De fondo, Estados Unidos está liderando una política que busca equilibrar su compromiso con una creciente exigencia de que Europa asuma más responsabilidad en su defensa, mientras Zelensky condiciona su encuentro con Putin a que existan garantías palpables que aseguren que Ucrania no será nuevamente vulnerada.

Temas Relacionados

RusiaUcraniaGuerra Rusia Ucrania

Últimas Noticias

Garantías de seguridad para Ucrania: Occidente negocia nuevas fórmulas de apoyo ante la amenaza de Rusia

El presidente Volodímir Zelensky y líderes internacionales dialogan sobre mecanismos concretos para fortalecer la protección del país

Garantías de seguridad para Ucrania:

Revelaron detalles de la autopsia del streamer francés que murió durante una transmisión en vivo

Raphael Graven, conocido como “Jean Pormanove”, falleció en medio de una polémica transmisión, donde fue objeto de humillaciones y maltratos

Revelaron detalles de la autopsia

Netanyahu aprobó el plan del Ejército israelí para controlar la ciudad de Gaza y ordenó negociaciones para liberar a los rehenes

“Estas dos cosas, derrotar a Hamas y liberar a todos nuestros rehenes, van de la mano”, declaró el primer ministro de Israel

Netanyahu aprobó el plan del

Así se combate un incendio desde un helicóptero cisterna

Una de las aeronaves que luchan contra el fuego en Turquía grabó el vuelo sobre las zonas boscosas en llamas mientras lanza su carga para tratar de reducir el siniestro

Así se combate un incendio

¿Crimen ritual o tragedia familiar? El misterio sin resolver de la familia Jamison en Oklahoma

Detalles inquietantes y hallazgos inesperados rodean un caso que desafía a investigadores y mantiene en vilo a la comunidad estadounidense

¿Crimen ritual o tragedia familiar?
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Petro calificó como “abuso a

Petro calificó como “abuso a la libertad de prensa” la suspensión del Consejo de Estado a la pauta oficial para medios alternativos

¿Cuáles son los estados que resentirán más el primer frente frío en México 2025?

Estos son los beneficios del bicarbonato de sodio en las plantas de interior

Chincha: PNP captura a alias ‘Memín’, presunto sicario de Los Nuevos Injertos del Cono Norte, con fusiles de guerra, pistolas Glock y más de 500 municiones

Estos son los beneficios que tendrá Epa Colombia en la Escuela de Carabineros donde pagará su condena: así lo dijo su abogado

INFOBAE AMÉRICA
El actor Javier Bardem llama

El actor Javier Bardem llama "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel

El partido AfD recurre ante el Constitucional alemán su catalogación como grupo extremista

Boric envía al ministro del Interior a Buenos Aires ante el "linchamiento" en un partido de fútbol

Los incendios se reducen a 18 y dejan más de 360.000 hectáreas quemadas, aunque la meteorología juega ahora a favor

Paco Blázquez elogia a las selecciones nacionales: "Nuestra base ha rubricado un verano asombroso"

ENTRETENIMIENTO

‘Amanda Knox, una historia retorcida’:

‘Amanda Knox, una historia retorcida’: así es la nueva serie en streaming al estilo ‘Good American Family’

Yana Karpova presumió paso por el quirófano con el que puso fin a complejo que tenía: “Ya no necesito filtros”

Karol G tiene lista su nueva gira: confirmados escenarios y algunas fechas para el ‘Tropicoqueta Tour’ en 2026

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi han adoptado una bebé: “Ahora somos 3”

Revelan la causa de muerte de Kylie Page, estrella del cine para adultos