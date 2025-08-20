Japón propuso la creación de una ‘zona económica’ entre el océano Índico y África para reforzar su presencia en el continente

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, pronuncia un discurso durante la recepción de bienvenida de la Novena Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África (TICAD 9) en Yokohama, Japón, el 20 de agosto de 2025. (Jia Haocheng/Pool vía REUTERS)

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, propuso este miércoles la creación de una zona económica que conecte el océano Índico con África. Con esta iniciativa, Tokio busca fortalecer su presencia en el continente en un contexto de menor influencia de Estados Unidos y creciente protagonismo de China.

Durante la inauguración de la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África (TICAD), Ishiba prometió reforzar las inversiones y los negocios japoneses en la región, además de promover el libre comercio mediante esa conexión estratégica. “Japón cree en el futuro de África”, afirmó, subrayando que “Japón respalda el concepto del Área Continental Africana de Libre Comercio”, que busca incrementar la competitividad de los países africanos.

La cita de tres días, celebrada en Yokohama, reúne a representantes de unos 50 países africanos, organismos internacionales, y aborda, además de la economía, temas como paz y estabilidad, salud, cambio climático y educación.

El presidente de Angola, João Lourenço, el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, y el secretario general de la ONU, António Guterres, asisten a la ceremonia de apertura de la Novena Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África (TICAD) en el Pacifico Yokohama, cerca de Tokio, el 20 de agosto de 2025, en Yokohama, Japón. (Rodrigo Reyes Marin/Pool vía REUTERS)

La conferencia se desarrolla en un contexto en el que la guerra arancelaria impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump y los recortes en ayuda exterior han debilitado proyectos de desarrollo en África. Por su parte, China ha expandido su influencia en la región desde comienzos de siglo con préstamos e infraestructura.

El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó mayor representación para África en la gobernanza global. “África debe tener una voz más fuerte en la toma de decisiones que afectan su futuro”, dijo, señalando que el continente sigue subrepresentado en los organismos internacionales.

El secretario general de la ONU, António Guterres, pronuncia un discurso durante la ceremonia de apertura de la Novena Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África (TICAD) en el Pacifico Yokohama, cerca de Tokio, el 20 de agosto de 2025, en Yokohama, Japón. (Rodrigo Reyes Marin/Pool vía REUTERS)

Como parte de su iniciativa, Japón buscará canalizar inversiones hacia África desde empresas niponas instaladas en India y Oriente Medio. Ishiba anunció además una línea de préstamos por 5.500 millones de dólares en conjunto con el Banco Africano de Desarrollo, destinada a impulsar un crecimiento sostenible y aliviar la presión de la deuda.

En el ámbito tecnológico, el primer ministro adelantó que Japón apoyará la capacitación de 30.000 expertos en inteligencia artificial en los próximos tres años, con el objetivo de promover la digitalización y generar empleo. Guterres destacó que fortalecer las capacidades africanas en esta área es clave para reducir la brecha digital, en un sistema financiero global que calificó de “injusto y desigual”.

La reunión en Yokohama refuerza la intención de Japón de consolidar lazos duraderos con África a través de inversión, cooperación tecnológica y apoyo financiero, en un contexto donde el continente se ha convertido en un espacio clave de competencia entre las grandes potencias. La cumbre concluirá el viernes con la adopción de la llamada “Declaración de Yokohama”, cuyo contenido será presentado por Ishiba en una conferencia de prensa.

(Con información de AP)